Quando é o desfile das campeãs de São Paulo de 2023?

Agremiações voltam ao Sambódromo do Anhembi no próximo sábado (25)

O desfile das campeãs do carnaval paulista acontece em 25 de fevereiro, sábado, no Sambódromo do Anhembi. As agremiações retornam à avenida para celebrar a conquista das primeiras posições do ranking das escolas e a classificação para o Grupo Especial em 2024.

Como assistir aos desfiles das campeãs 2023 de SP?

Ao contrário dos desfiles do Grupo Especial, a comemoração das campeãs não costuma ser transmitido pela televisão aberta. Os paulistas que quiserem assistir ao evento podem adquirir ingressos pela internet ou nas bilheterias físicas do próprio Sambódromo do Anhembi e no Carioca Club.

As entradas variam de preço de acordo com o setor escolhido. Os ingressos para a arquibancada custam entre R$ 35 e R$ 80, com direito a meia-entrada. Para quem quiser mais conforto, é possível adquirir ingressos para o setor com mesas e cadeiras, que começam em R$ 102. Também há o lounge, que começa em R$ 300.

No evento, o público tem a oportunidade de rever todo o desfile das escolas que conseguiram as maiores pontuações na apuração. O novo desfile acontece em apenas um dia - assim como em São Paulo, o Rio de Janeiro também conta com o desfile das campeãs no final de semana após o resultado do carnaval.

Quem ganhou o Carnaval de São Paulo?

A Mocidade Alegre é a grande campeã do Carnaval 2023 com 270 pontos. Esse é o décimo primeiro título da agremiação, que estava há nove anos sem ganhar o título.

A agremiação teve como enredo ‘Yasuke’, um imigrante africano que se tornou um respeitado samurai no Japão. A escola de samba conta com Aline Oliveira como rainha de bateria, que está no cargo há 11 anos. A musa da agremiação é Telma Assis - também participaram do desfile os ex-BBB’s João Luiz e Linn da Quebrada.

Em segundo lugar ficou com a Mancha Verde, com 269,9 pontos, e em terceiro a Império de Casa Verde . As duas escolas rebaixadas foram a Unidos de Vila Maria, com 269,1 pontos, e a Estrela de Terceiro Milênio, com a mesma pontuação.

Mocidade Alegre: 270

Mancha Verde: 269,9

Império de Casa Verde: 269,9

Acadêmicos do Tatuapé: 269, 9

Dragões da Real: 269,8

Tom Maior: 269,8

Independente Tricolor: 269,7

Águia de Ouro: 269,6

Gaviões da Fiel: 269,6

Barroca Zona Sul: 269,5

Acadêmicos do Tucuruvi: 269,4

Rosas de Ouro: 269,2

Unidos de Vila Maria*: 269,1

Estrela do Terceiro Milênio*: 269,1

A escola de samba vencedora leva para a comunidade um valor em dinheiro. O prêmio não tem uma quantia fixa, já que depende da quantidade arrecadada em bilheteria. Há também um subsídio do governo como forma de incentivo cultural.

Quem é a maior campeã do Carnaval de São Paulo?

A maior campeã do Carnaval paulista é a Vai-Vai, com 15 títulos ao longo da história. Neste ano, a agremiação desfilou pelo Grupo de Acesso depois de ter sido rebaixada no último ano.

Em segundo lugar está a Nenê de Vila Matilde, com 11 títulos, empatada com a Mocidade Alegre, que conquistou o décimo primeiro título.

O ranking segue com a Camisa Verde e Branco, com 9 títulos, e a Rosas de Ouro, com 7 títulos. A Gaviões da Fiel já conquistou 4 vitórias ao longo de sua história.

1º lugar - Vai-Vai: 15 títulos

2º lugar - Nenê de Vila Matilde e Mocidade Alegre: 11 títulos

3º lugar - Camisa Verde e Branco: 9 títulos

4º lugar - Rosas de Ouro: 7 títulos

5º lugar - Gaviões da Fiel: 4 títulos

6º lugar - Unidos do Peruche e Império de Casa Verde: 3 títulos

7º lugar - X-9 Paulistana, Acadêmicos do Tatuapé e Mancha Verde: 2 títulos

8º lugar - Águia de Ouro: 1 título

