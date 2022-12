Carrossel no Parque Villa-Lobos custa até R$ 30; veja horários

Quem acredita que carrossel é brinquedo de criança pode se preparar para mudar de ideia. Os paulistanos e quem está visitando a cidade de São Paulo acabam de ganhar mais uma atração turística que promete agradar os pequenos e os adultos: um carrossel inspirado no “Le Carrousel de la Tour Eiffel”, que fica em Paris. A atração é artesanal, tem 30 obras de diferentes artistas e já está funcionando. Confira todas as informações e saiba como visitar o carrossel.

Como visitar o carrossel do Parque Villa-Lobos?

O carrossel parisiense foi instalado bem perto da entrada do Parque Villa-Lobos, no bairro Alto de Pinheiros, em São Paulo. Confira as informações:

Preço: os ingressos para o carrossel custam entre R$ 10 e R$ 30 de acordo com o dia da visita e o tipo de ticket (inteira ou meia-entrada)

Como comprar: os tickets para o carrossel devem ser adquiridos pela internet, no site da Ticketson (ticketson.com.br/carrossel)

Horário de funcionamento: a atração funciona de terça a sexta-feira das 13h às 20h e aos finais de semana e feriados das 10h às 21h.

Cada passeio no carrossel tem 4 minutos de duração e há posições para pessoas com deficiência (PCDs).

Segundo a empresa responsável pelo carrossel, a atração demorou dois anos para ser concluída porque é inteiramente artesanal. Isso significa que o carrossel todo foi construído à mão. 30 obras de diferentes artistas estão reproduzidas no equipamento.

O carrossel tem 13 metros de altura, 14 metros de diâmetro e capacidade para 70 pessoas sentadas em dois decks. Ao todo, são 3 mil lâmpadas de iluminação em todo o equipamento, que pesa 20 toneladas e foi feito com madeira de reflorestamento. Além de Paris e São Paulo, a atração também existe em Dubai, nos Emirados Árabes, em Londres, na Inglaterra, em Berlim, na Alemanha, e em Florença, na Itália.

Maior roda-gigante da América Latina fica perto do carrossel

Famílias e grupos de amigos que quiserem diversão em dobro podem esticar a visita ao carrossel de São Paulo e conhecer outra atração recém-chegada à capital. A “Roda Rico” é a maior roda-gigante da América Latina e fica no Parque Cândido Portinari, bem próximo ao Parque Villa-Lobos.

A roda-gigante tem 91 metros de altura, que garantem vista panorâmica da cidade, 42 cabines com capacidade para até dez pessoas e ar-condicionado, interfone, wi-fi e iluminação cênica. A atração funciona de terça a domingo, das 9h às 20h. A volta completa na “Roda Rico” dura cerca de 30 minutos. Ao redor da atração, em uma área de de 4,5 mil metros quadrados, tem uma lojinha que vende souvenirs e chocolates.

A roda-gigante é pet-friendly para animais de pequeno e médio porte e faz parte do governo do estado para revitalizar a região do Rio Pinheiros, que envolve também a iniciativa privada. A atração é a quarta desse tipo a ser instalada no Brasil: as outras estão nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), Balneário Camboriú (SC) e Foz do Iguaçu (PR).

Os bilhetes para a roda-gigante de São Paulo custam entre R$ 49,90 (inteira) e R$ 420 (cabines completas com bebida inclusa) e, assim como os tickets do carrossel, também devem ser adquiridos pela internet (sympla.com.br).

Tradicional árvore de Natal de São Paulo também está no Parque Villa-Lobos

Neste ano, a árvore de Natal de São Paulo, que tradicionalmente ficava no Parque do Ibirapuera antes da pandemia, mudou de endereço e agora está instalada no Parque Villa-Lobos. A novidade deste ano é que a prefeitura abriu seis datas para visitação das atrações da árvore. No entanto, quem quer tirar fotos bem pertinho precisa se apressar: os dias 17 e 18 de dezembro são os últimos do cronograma de visitação. O horário é 15h às 21h e não é preciso fazer agendamento prévio.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Paul, além da árvore de 52 metros de altura por 22,2 metros de diâmetro, no local há uma Casa do Papai Noel com espaço instagramável, quarto de presentes, cozinha com ceia, soldadinhos e ursos polares, além da tradicional poltrona do Papai Noel, com quem é possível interagir.

Vale ressaltar que, com o aumento do número de casos de Covid-19, o uso de máscaras em ambientes fechados segue recomendado pela Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (SMS).

