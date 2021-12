Enquete a Fazenda 2021 final: quem vence o reality?

O público está prestes a conhecer o novo milionário do país: Marina, Arcrebiano, Rico e Solange são os finalistas de A Fazenda 2021. Na próxima quinta-feira, 16 de dezembro, um deles será anunciado como o vencedor do reality neste ano. Quem deve ganhar? Vote na enquete a Fazenda da final e opine sobre a edição.

Marina, Bil, Rico e Solange são os finalistas da Fazenda 2021

Depois de três meses de confinamento e muita emoção para os confinados, com direito a expulsão e muita confusão, a grande final da Fazenda 2021 está marcada para esta quinta-feira, 16 de dezembro. Com todas as eliminações, dinâmicas e tramas do reality, apenas quatro participantes seguem na disputa por R$ 1,5 milhão: Marina Ferrari, Arcrebiano, Rico Melquiades e Solange Gomes.

Para definir os finalistas da edição, foram promovidas duas roças especiais, que contaram com quatro participantes e marcaram as primeiras eliminações duplas do programa.

Marina Ferrari e Arcrebiano foram os primeiros nomes confirmados na enquete final da Fazenda 2021. A dupla foi confirmada como finalista ao serem salvos da roça especial 1, que eliminou MC Gui e Aline Mineiro da competição. Por conta da nova dinâmica da emissora, que não revelou ao público as porcentagens dos finalistas, não é possível saber qual dos dois primeiros finalistas foi o mais popular da primeira votação da final.

Rico e Solange também estão na enquete final da Fazenda pelo prêmio milionário. Eles foram salvos na segunda roça especial da semana e completaram o time de finalistas da edição. Para isso, derrotaram Dynho Alves e Sthe Matos – os últimos eliminados do programa neste ano.

O destino do quarteto está nas mãos do público, que pode votar na enquete oficial da final da Fazenda 2021 até o programa ao vivo desta quinta-feira (16), quando Adriane Galisteu vai revelar o resultado.

Enquete A Fazenda 2021: quem merece o 2º lugar?

Como votar no R7?

A votação oficial da final da Fazenda 2021 para decidir quem será o vencedor já está aberta. Para votar, o público deve visitar o R7, o portal oficial da Record TV na internet, no endereço https://afazenda.r7.com/a-fazenda-13. Em destaque na página oficial do reality estará a enquete final da Fazenda com a pergunta ‘Quem você quer que vença a Fazenda 13?’.

Com o favorito em mente, clique na enquete e, depois, clique na opção escolhida na janela especial com nomes e fotos dos finalistas. É preciso clicar em ‘Sou Humano’ para cumprir a etapa de segurança da votação do reality e depois em ‘VOTAR’. Uma mensagem especial da Record TV, confirmando que o voto foi computado será exibida no final do processo, que pode ser repetido quantas vezes quiser.