Enquete a fazenda 2021: Rico deve mandar quem para a roça?

Rico Melquiades é o fazendeiro da semana e vai mandar um peão diretamente para a roça nesta terça, 23.

Enquete a Fazenda 2021: quem deve ir para a roça?

Quem são os alvos de Rico Melquiades

Rico foi o participante mais votado na formação da roça da semana passada, mas venceu a Prova do Fazendeiro e escapou da berlinda. A vitória do ex-De Férias Com o Ex deixou alguns nomes bastante preocupados com o futuro que o que o mandato de Rico reserva. O motivo é bem simples: Rico Melquiades vai indicar alguém direto para a próxima roça, confirmando o primeiro participante na enquete a Fazenda 2021 da semana.

Os participantes mais preocupados com o novo nome no poder são Dayane Mello, MC Gui e Dynho Alves.

Dayane Mello: a relação entre o Rico e a ex-participante da versão italiana do Big Brother é responsável por uma das maiores reviravoltas da edição. Eles eram melhores amigos e, com a evolução do confinamento, tornaram-se inimigos declarados. Dayane e Rico protagonizaram discussões e acusações pesadas nos últimos dias e, depois de uma das discussões, a modelo destruiu um casaco de Rico com uma faca – o que resultou em uma briga generalizada contra a modelo depois da eliminação de Valentina.

Rico havia comentado com as amigas que, mesmo com o afastamento de Dayane, não teria coragem de votar na ex-amiga. No entanto, a modelo votou em Rico na semana passada e o caso do casaco rasgado explodiu entre os confinados. Acha que isso faz de Dayane o voto de Rico? Opine na enquete a Fazenda 2021.

MC Gui: assim como Dayane, MC Gui vive uma relação de amor e ódio com o fazendeiro da semana. A convivência entre eles começou bastante turbulenta e Rico brigou por diversas vezes com o funkeiro para defender as amigas – principalmente Erika Schneider e Dayane Mello. Acontece que Dayane e MC Gui se aproximaram e juntos se voltaram contra Rico.

Durante a Hora do Faro desta semana, Rico e Gui protagonizaram uma discussão mais séria e o músico chegou a arrancar o chapéu de fazendeiro da cabeça de Rico e jogar no chão. Na briga, MC Gui disse que não tem medo do chapéu de fazendeiro e lembrou que o público é quem elimina os participantes, não a boa convivência com o fazendeiro.

Dynho Alves: um dos nomes mais frequentes nas páginas de fofoca desde que Mirella pediu divórcio, o coreógrafo é um dos participantes que nunca foram para a roça. Esse fato incomoda Rico e, somado a isso, a convivência entre os dois não é nada amigável. Dynho e Rico já se envolveram em grandes confusões e, em uma delas, Dynho foi acusado de agressão física pelo ex-MTV. Esse histórico entre os participantes será suficiente para garantir uma vaga na enquete a Fazenda 2021 para Dynho?

A decisão de Rico Melquiades sobre quem será o primeiro roceiro da semana será revelada, ao vivo, no programa desta terça-feira (23), às 22h45, na Record TV e PlayPlus.