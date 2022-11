Enquete A Fazenda 2022: Alex deve ser eliminado na 8ª roça?

Alex Gallete faz sua estreia na roça desta semana. O influenciador digital sobrou na dinâmica do resta um e ocupou um dos banquinhos da berlinda pela primeira vez. Vetado da Prova do Fazendeiro, ele nem teve a chance de escapar da votação popular e agora precisa de votos para ficar na enquete A Fazenda 2022 para não ser eliminado.

Alex Gallete está em sua primeira roça no reality show. Depois de sete semanas sem correr riscos de eliminação, o ex-A Casa não foi salvo por ninguém de seu grupo e acabou ocupando o quarto banquinho na berlinda. Ele não teve a chance de participar da Prova do Fazendeiro pois foi vetado por Deborah Albuquerque e foi direto para a votação popular da enquete A Fazenda 2022.

O ex-A Casa faz parte do grupo B, que atualmente está em maior número no reality show. Ao longo de sua participação no jogo, Alex teve grandes brigas com Vini Buttel, que era seu maior rival dentro da casa. Uma discussões, inclusive, rendeu uma acusação de homofobia para o ex-De Férias com o Ex, que chamou Alex Gallete de "gazela".

Assim como os demais colegas do grupo B, Alex também já se desentendeu várias vezes com Deolane Bezerra. No começo do confinamento, ele e Kerline Cardoso se envolveram em uma grande briga com Bruno Tálamo, o primeiro eliminado desta temporada.

Alex Gallete entrou na casa como um dos participantes mais controversos. Isso porque ele se envolveu em uma polêmica com o apresentador Marcos Mion após acusar o famoso de trair sua esposa, Suzana Gullo, e até compartilhou supostos de prints de conversas com o global. No entanto, os rumores não deram em nada.

O influenciador digital ficou conhecido em 2017, quando participou de outro reality show, chamado A Casa. Em sua página no Instagram, ele é seguido por mais de 600 mil pessoas.

Assista o momento que Deborah veta Alex da Prova do Fazendeiro:

Votação do R7

A votação da oitava roça de A Fazenda 2022 fica aberta até a noite de quinta-feira, no final do programa ao vivo. A apresentadora Adriane Galisteu encerra a contagem de votos antes de anunciar o nome do eliminado da noite.

O programa começa às 22h30, horário de Brasília, logo após a novela Amor sem Igual. Após o fim da edição ao vivo, o eliminado da vez participa da Cabine de Descompressão, com Lucas Selfie, entrevista exclusiva que vai ao ar para os assinantes do PlayPlus no sinal 1 do pay-per-view.

Para participar, primeiro é necessário acessar o portal do reality show no R7 e localizar a enquete A Fazenda 2022 oficial, a única que contabiliza os votos para a eliminação.

É possível encontrar a votação logo na primeira página. Depois, basta clicar sob a foto do peão que você quer que fique na competição e fazer a validação de segurança em "sou humano".

Em poucos segundos, o voto será computado. Os internautas que quiserem participar várias vezes só precisar clicar em "votar novamente".

Quem já foi eliminado de A Fazenda 2022?

A Fazenda 2022 já eliminou sete peões e expulsou dois por quebrarem uma das principais regras do programa.

Bruno Tálamo: primeiro eliminado com 15,69% dos votos;

Ingrid Ohara: segunda a deixar o programa com 29,01% dos votos;

Rosiane Pinheiro: saiu na terceira roça com 21,28% dos votos;

Tati Zaqui: deixou o confinamento com 27,70% dos votos;

Thomaz Costa: foi eliminado com 17,31% dos votos;

Vini Buttel: eliminado na sexta roça com 21,14%;

Lucas Santos: eliminado na sétima semana com 15,39% na enquete A Fazenda 2022.

Expulsos: Shayan Haghbin e Tiago Ramos deixaram o programa jutos na quinta semana, logo após a eliminação de Thomaz Costa. A troca de agressões aconteceu ainda durante o programa ao vivo.

Restam doze peões em busca do prêmio de R$1,5 milhão. São eles:

Homens: André Marinho (cantor); Pelé Milflows (rapper); Alex Gallete (ex-A Casa); Iran Malfitano (ator).

Mulheres: Deolane Bezerra (advogada); Moranguinho (dançarina); Bia Miranda (neta de Gretchen); Pétala Barreiros (influenciadora digital); Deborah Albuquerque (ex-Power Couple); Kerline Cardoso (ex-BBB); Bárbara Borges (atriz); Ruivinha de Marte (influenciadora digital).