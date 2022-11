Enquete A Fazenda 2022: qual deve ser o poder do lampião na roça falsa?

O público já pode escolher qual deve ser o poder do lampião da roça falsa da próxima terça-feira, 29. A opção mais votada pela audiência vai contemplar a chama vermelha, que será lida pelo peão vencedor da Prova de Fogo na próxima berlinda. Qual deve ser o poder desta semana? Vote!

Qual deve ser o poder do lampião na roça falsa?

Quais as opções para o poder da Chama Vermelha?

Nesta semana, o público poderá escolher entre as opções A) indique dois peões da baia, um dos dois deverá ser puxado para a terceira vaga da roça; ou B) o dono desse poder deverá trocar o peão que foi vetado da Prova do Fazendeiro por outro peão que está na roça.

O poder escolhido pelos internautas será referente a Chama Vermelha. Já o comando do segundo pergaminho será escolhido pela produção e revelado somente no momento da formação da roça, como acontece nas noites de terça-feira.

Quem fica com os poderes da chama é o vencedor da Prova de Fogo, disputa realizada tradicionalmente nas tardes de domingo. No entanto, os melhores momentos da competição só são exibidos no programa de segunda-feira para todo o público.

O vencedor da prova deverá escolher um poder para ficar para si e outro para passar a outro colega durante a formação de roça. Os poderes só podem ser lidos para os demais peões e para os público após a autorização de Adriane Galisteu.

Como votar no R7?

A votação oficial para a escolha do poder do lampião ocorre exclusivamente no R7. O público tem até domingo para escolher entre as duas opções. Para participar, siga os passos:

Passo 1: acesse o portal oficial de A Fazenda 14 no R7 (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14);

Passo 2: clique em 'votação' na aba localizada embaixo das fotos dos participantes;

Passo 3: clique na enquete 'qual deve ser o poder vermelho do Lampião?' e depois em 'vote agora e ajude a mudar os rumos do jogo!';

Passo 4: escolha entre as opções A ou B e confirme seu voto.

Vale lembrar que apenas os votos no portal do R7 são contabilizados de fato para a escolha do poder. A enquete A Fazenda 2022 do DCI não tem influência sobre o resultado oficial da votação.

Como vai ser a roça falsa de A Fazenda 2022?

A 11ª roça de A Fazenda 2022 será falsa pela primeira vez na história do programa. A novidade foi anunciada pela apresentadora Adriane Galisteu durante a edição da última quinta-feira. A produção ainda não deu mais detalhes sobre como será a dinâmica, o que deve acontecer nos próximos dias.

O público já suspeitava que a produção iria fazer uma mudança na reta final. Isso porque o reality expulsou dois peões, Shayan Haghbin e Tiago Ramos, na quinta semana após uma troca de agressões. Também houve uma eliminação dupla na oitava semana. Com menos peões, A Fazenda teria que mudar a programação para conseguir manter quatro jogadores na final que acontece em 15 de dezembro.

Até agora, onze peões foram eliminados através das roças e mais dois foram expulsos do confinamento.

Quando termina A Fazenda 2022?

A final de A Fazenda 2022 está marcada para 15 de dezembro, quinta-feira. Serão quatro peões que vão disputar o prêmio de R$1,5 milhão.

O mais votado pelo público leva para casa o prêmio milionário. Ainda não se sabe se o segundo lugar ganhará um carro 0km, com ocorreu na temporada passada, ou se a premiação mudará neste ano. O terceiro e o quarto lugar saem apenas com os prêmios conquistados ao longo da competição.

A votação para a escolha do campeão também acontecerá no R7 e deve ser aberta a dois dias da data da final.