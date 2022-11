VOTE: do top 10, quem ganha A Fazenda 2022?

Com a recente eliminação de Deborah e Alex que movimentou o jogo, apenas 10 participantes permanecem na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão e o título de campeão. Com a proximidade da grande final, a curiosidade sobre quem ganha A Fazenda 2022 aumenta. Por enquanto, a casa está em pé de igualdade e metade dos competidores pertence ao time B e a outra ao time A.

A casa está atualmente dividida entre 5 x 5. Metade dos competidores são do grupo A de Deolane Bezerra e Pétala Barreiros. Já a outra metade é do time B, que tem como principais lideranças Bárbara Borges e Kerline Cardoso.

A rivalidade nesta temporada foi definida logo no começo do jogo, quando Deolane Bezerra começou a se desentender com alguns participantes. O reality show então ficou dividido entre os aliados da advogada e os que estavam fora do grupinho, o que acabou gerando parcerias e assim nasceu o grupo rival.

Deolane Bezerra - Grupo A

Uma das principais atrações da edição, Deolane Bezerra já tinha seu nome entre os favoritos do programa antes mesmo de ser anunciada oficialmente pelo programa. Uma boa parte do público acredita que a famosa tem força para ser quem ganha A Fazenda 2022, já que é um fenômeno na internet e soma milhões de fãs nas redes sociais. No programa, a famosa já voltou de roça e foi vencedora de uma prova de fogo. Por enquanto, ainda não foi fazendeira.

Pétala Barreiros - Grupo A

Melhor amiga de Deolane Bezerra no confinamento, a influenciadora digital também já foi salva pelo público e voltou de roça. A famosa se tornou a causa de uma das principais rivalidades do programa. Logo no começo da temporada, Deolane arranjou confusão com Deborah, pois a ruiva falou que sabia detalhes da vida pessoal de Pétala em papo com Moranguinho. A advogada acusou Deborah de ameaçar expor Pétala e desde então as participantes se odiavam.

André Marinho - Grupo A

Um dos peões que mais demorou a se encontrar no jogo, André foi uma participante "flutuante" durante algum tempo. Ele conquistou amizades com alguns integrantes do grupo B e chegou a ser salvo por Bárbara em um Resta Um e escolhido por Iran para usar um dos poderes do lampião do poder. No entanto, depois de algum tempo, o cantor decidiu ficar do lado do grupo de Deolane.

Bia Miranda - Grupo A

Bia chegou com favoritismo no programa. A neta de Gretchen fez parte do Paiol de A Fazenda 2022 e por isso competiu contra outros quatro famosos por uma vaga no elenco oficial do programa. A garota foi a mais votada pelo público e conseguiu seu lugar na edição. Pouco depois, ela criou laços com Deolane, Pétala e Moranguinho e hoje é integrante do grupo A.

Moranguinho - Grupo A

A mulher de Naldo caiu na berlinda especial da temporada, que contou com cinco roceiros no total e eliminação dupla. Como foi a única de seu grupo na berlinda, Moranguinho teve sorte. Os votos de seus aliados foram todos direcionados para ela, enquanto o grupo rival se dividiu e acabou perdendo dois membros. Esta foi a primeira berlinda da dançarina no programa.

Bárbara Borges - Grupo B

A atriz é uma das principais lideranças do grupo adversário de Deolane. A loira já retornou de duas berlindas e foi a segunda mulher da casa a conquistar o chapéu de fazendeira. Com a saída de Deborah, ela se torna uma das favoritas do grupo B ao prêmio. Será que ela é quem ganha A Fazenda 2022? Vote!

Iran Malfitano - Grupo B

O ator é um dos participantes que mais venceu a disputa pelo lampião do poder no confinamento e faz parte do grupo rival de Deolane Bezerra. O famoso também é uma das principais vozes do time e dá suas opiniões sobre o rumo do jogo na casa. Quem ganha A Fazenda 2022? Opine na enquete do DCI!

Kerline Cardoso - Grupo B

Primeira eliminada do BBB 21, Kerline teve sorte e ainda não caiu em nenhuma berlinda do programa. Assim, a famosa jogou para longe a "maldição" do primeiro eliminado e tem se mantido no jogo até agora. Durante o programa, a influencer se relacionou com Shayan, que acabou expulso do programa.

Pelé Milflows - Grupo B

Pelé já provou que é bom de prova, venceu duas provas do fazendeiro - uma em que ficou com imunidade e outra em que assumiu o cargo - já ganhou lampião do poder e realizou várias tarefas na casa. O peão ainda não caiu em nenhuma roça para conferir como está seu favoritismo com o público.

Ruivinha de Marte - Grupo B

Ruivinha começou o programa próxima de Deolane, mas acabou se desentendo com a advogada e se tornou uma das rivais do grupo A. Nos atuais momentos do programa, a tiktoker tem voltado a conversar com a influenciadora, mas por enquanto permanece no grupo B. A ruiva conseguiu retornar de sua primeira roça e continua no jogo. Quem ganha A Fazenda 2022? Vote!

