Enquete A Fazenda 2022: qual deve ser o poder vermelho do lampião na 12ª roça

Disputa vai definir última campeão do lampião do poder.

Esta semana marcará a última prova de fogo da Fazenda e chegou a hora de você escolher qual deve ser o poder vermelho do lampião. As opções da produção já foram reveladas e resta agora descobrir qual afetará a 12ª roça da temporada, formada na próxima terça-feira, 6 de dezembro. Vote na enquete A Fazenda 2022 e dê sua opinião.

Votação da Enquete A Fazenda 2022

O poder vermelho do lampião desta semana envolverá a quarta vaga na 12ª da temporada. Será possível imunizar alguém durante o Resta Um ou então escolher quem será o quarto roceiro. As opções são:

A - Imunize alguém ao Resta Um

B - Você indicará o quarto roceiro de hoje, escolha entre os peões da sede ou da baia

Após a escolha do público para a chama vermelha, o lampião do poder será lacrado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu no Playplus. A apresentadora irá informar no domingo (4), pouco antes da prova de fogo começar, qual das opções venceu e a colocará no lampião.

A outra chama é escolhida exclusivamente pela produção do programa e por isso seu poder não é revelado ao público com antecedência. Só é possível saber o que está escrito lá durante a formação de berlinda.

Como votar na chama vermelha R7

A votação oficial para definir o poder vermelho do lampião está disponível no site da emissora, o R7.com. Por lá, você poderá definir qual dinâmica afetará o jogo nos próximos dias. Para isso, não será necessário ter nenhum cadastro prévio no site ou pagar nada. O processo é rápido, simples e pode ser repetido quantas vezes quiser:

Passo 1: acesse o site do R7.com no endereço https://www.r7.com/ e em seguida clique na aba "A Fazenda 14" na parte superior do site;

Passo 2: em seguida, você vai clicar na aba "novidades" e depois em "enquetes", logo embaixo da faixa com fotos dos participantes da temporada;

Passo 3: clique na enquete "Qual deve ser o poder vermelho do Lampião?" para ser redicionado para a enquete;

Passo 4: agora é só clicar na opção A ou B para definir qual será o poder vermelho do lampião;

Passo 5: para finalizar o processo, clique no botão "votar" e repita o passo a passo se quiser votar mais vezes.

Prova de fogo deste domingo será a última da temporada

A prova de fogo desta semana será a última da temporada. A gravação será neste domingo, 4 de dezembro, mas a exibição completa só ocorre no programa de segunda-feira do reality show, dia 5 de dezembro.

A disputa exibe apenas alguns pequenos trechos ao vivo no Playplus, para que o público saiba como é a dinâmica. Após a briga pelas chamas, o campeão retorna com o lampião do poder em mãos e os perdedores vão direto para a baia.

Na semana que vem, o domingo (11), não terá prova de fogo, mas contará com uma dinâmica especial. Segundo o jornalista Flavio Ricco, do R7, será realizada uma prova com os seis participantes restante do programa para definir quais serão as roças especiais finais da temporada.

Na primeira delas, um dos três roceiros será eliminado na segunda-feira (12). A segunda roça especial, também com três roceiros, será definida na terça-feira (13). Assim, restarão 4 competidores, que se tornarão os finalistas na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

