Enquete A Fazenda 2022: quem deve ser o 10º fazendeiro

Mais uma formação de roça foi realizada no confinamento e por isso uma nova prova do fazendeiro vai marcar a temporada, a décima disputa pelo chapéu. André Marinho definiu o veto desta semana e vai competir contra Deolane Bezerra e Ruivinha de Marte. A enquete A Fazenda 2022 agora quer saber quem deve ganhar a 10ª prova do fazendeiro? Vote e opine!

Como a roça foi formada?

Deolane foi a primeira a sentar no banquinho de roceira desta semana. A fazendeira Bárbara Borges enviou a influenciadora digital direto para o banquinho e justificou: "não podia ser diferente, não podia ser jamais incoerente com meu posicionamento. Os motivos são muitos, o narcisismo dela, a arrogância, ela é manipuladora e a opressão dela. Ela usa das palavras para oprimir, causar medo (...) O jogo dela é sujo".

Depois do já esperado bate boca entre as duas, a formação seguiu para a próxima etapa: os votos da casa. Antes dos peões votarem, Iran Malfitano abriu o poder da chama amarela e revelou que estava imune. Ao final da votação, Ruivinha de Marte se tornou a segunda roceira. Ela recebeu 5 votos, enquanto Bia Miranda ficou com 4.

Ruivinha puxou Pétala Barreiros da baia, mas uma reviravolta tirou a influenciadora digital da berlinda. O poder da chama vermelha, que estava nas mãos de Pelé Milflows, exigia que o terceiro roceiro fosse trocado. Assim, Pétala se livrou e o rapper mandou Bia Miranda para o banquinho.

O Resta Um foi iniciado por Bia, que de cara salvou Pétala. A dinâmica continuou e André se sentiu traído pelas integrantes de seu time, o grupo A, pois não foi salvo. A justificativa para André sobrar é que o cantor não considerava suas aliadas prioridade e que preferiu não ter Iran, do grupo adversário, como alvo na votação, por ser seu grande amigo.

André não gostou nada da situação e brigou com integrantes do grupo A. Por fim, ele precisou sentar no banquinho de quarto roceiro por sobrar no Resta Um. Quem merece vencer o 10º fazendeiro? Opine na enquete A Fazenda 2022 do DCI!

Quem foi vetado na prova do fazendeiro desta semana?

Bia Miranda foi vetada e por isso está fora da prova do fazendeiro desta semana. Como quarto roceiro da semana, André teve o poder de escolher quem competiria ao seu lado na briga pelo chapéu e resolveu tirar a até então sua aliada.

As integrantes do Grupo A não gostaram nada do veto e André justificou irritado: "ué, vocês me colocaram aqui, vocês acham que vou fazer o que?" Bia Miranda discordou dos argumentos do colega de confinamento e tentou se explicar, mas André não quis saber de papo: "vocês todos me colocaram aqui, não adianta, não tem conversa". "O Brasil ama traidor. Falso", reclamou Deolane.

Entre os participantes que estavam no banquinho de roceiros desta semana, apenas Bia já foi fazendeira - e mais de uma vez. Deolane e Ruivinha já competiram em disputas pelo chapéu antes, mas perderam. Já André Marinho faz sua estreia em uma roça do programa.

Com a decisão de André, o peão compete contra Deolane e Ruivinha de Marte na prova do fazendeiro desta semana e Bia Miranda já está direto na berlinda. Quem merece vencer? Vote na enquete A Fazenda 2022 do DCI!

Veja como foi a confusão:

Horário da prova do fazendeiro hoje em A Fazenda 2022

A Fazenda 2022 começa hoje, quarta-feira (16), às 22h30, de acordo com a programação oficial da Record TV. A atração vai ao ar logo depois da reprise da novela Amor Sem Igual e fica no ar até a meia-noite, horário da exibição da série Chicago P.D. - Distrito 21.

A disputa é realizada ao vivo na área de provas do programa entre os peões que não foram vetados. Após o retorno do campeão e dos perdedores, quem permanece na roça conversa por alguns segundos com o público para pedir ajuda na votação. Vote na enquete A Fazenda 2022 em quem deve ser o novo fazendeiro do programa!

