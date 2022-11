Enquete A Fazenda 2022 + R7: quem ganha a roça falsa?

O público deverá votar para um dos peões sair da casa mais vigiada do Brasil, mas para um passeio temporário.

Novidade! Pelé, Pétala, Bárbara e Deolane estão na roça falsa e um deles terá a oportunidade assistir o jogo do lado de fora a partir quinta-feira. Entre os quatro roceiros, quem deve ter a oportunidade de ir para o quarto secreto? Vote na enquete A Fazenda 2022 e R7.

Acompanhe a votação em tempo real e como está a porcentagem no DCI.

Enquete A Fazenda 2022 - Quem sai na roça falsa

A Fazenda fez sua primeira formação da roça falsa desde o início do reality, em 2009, e quem tem chance de ir parar no quarto secreto são os peões Pelé, Pétala, Bárbara e Deolane. Ou seja, quem for escolhido pelo público não será eliminado de verdade e voltará para a casa depois de um tempo.

Veja como funciona a roça falsa

Como votar no paredão falso

A votação fica aberta até momentos antes do anúncio oficial da eliminação. Para votar corretamente, siga o passo a passo:

Passo 1: Primeiro visite a página oficial da Fazenda 14 no R7.com. A maneira mais fácil de fazer isso é visitar o endereço https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14. Por lá, além das enquete oficiais, o internauta tem acesso às principais notícias do reality e informações exclusivas sobre seus participantes favoritos.

Passo 2: Depois, no topo da página, localize a enquete oficial da roça da semana e, então, escolha quem deve ir para a roça falsa do reality.

Passo 3: Então, selecione a opção com nome e foto do seu participante favorito e, então, uma segunda página será aberta em seu computador. Nela, escolha a opção "Sou Humano" - o que poderá pedir que o usuário resolva um simples quebra-cabeças, para provar que a votação não esteja sendo feita por um robô.

Passo 4: Espere a confirmação do voto.

Vale lembrar que toda interatividade da Fazenda 2022, como votar no R7 ou participar do programa por meio de tweets, é uma atividade gratuita e ilimitada. Isso significa que o usuário não precisa criar nenhum cadastro ou fazer qualquer tipo de assinatura e pode votar quantas vezes quiser. Para votar mais de uma vez, basta repetir o processo.

Os votos para a roça são contabilizados exclusivamente no R7. O público também pode participar da enquete A Fazenda 2022 do DCI e dar seus palpites sobre quem merece ser o escolhido para a roça falsa.

