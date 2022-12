Enquete A Fazenda 2022 R7 + quem sai na roça falta entre Babi e Deolane

As peoas Bárbara e Deolane, que protagonizam uma das maiores rivalidades da Fazenda, se enfrentam na primeira roça falsa do reality ao lado de Pétala. Mas qual delas deve sair e ficar escondida no quarto secreto? Vote na enquete A Fazenda 2022 e veja a votação em tempo real no DCI.

Votação A Fazenda 2022

Babi: a peoa foi indicada por Bia, fazendeira na ocasião

Deolane: a peoa sobrou no resta um

Pétala: a influencer foi a mais votada pela casa

Veja a programação da Fazenda

Segunda-feira: exibição da Prova de Fogo (gravada no domingo)

Na Terça-feira: primeira formação da Roça, ao vivo, às 23h, horário de Brasília.

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro, ao vivo, às 23h, horário de Brasília.

Quinta-feira: eliminação da roça falsa a partir das 23h, horário de Brasília.

Sexta-feira: festa e dois participantes poderão ir ao quarto secreto, mas terão que manter sigilo sob pena de ir para a próxima berlinda, sem direito a prova do fazendeiro.

Sábado: o programa é gravado e mostra tudo o que aconteceu na noite da festa. A atração começa por volta das 22h45.

Domingo: a Fazenda vai ao ar um pouco mais tarde, às 22h10, e também mostra os últimos acontecimentos do reality.

