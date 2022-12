Enquete A Fazenda 2022: Deolane deve vencer a roça falsa?

Deolane Bezerra é mais uma peoa que disputa a preferência do público na Enquete A Fazenda 2022. Desta vez, a advogada caiu na roça falsa. Se for a mais votada da audiência, ela passará dois dias no rancho secreto e poderá ouvir o que está sendo falado na sede. A influenciadora merece essa chance? Vote!

Enquete A Fazenda 2022: Deolane merece ser a vencedora da roça falsa?

Deolane está na 11ª roça de A Fazenda 2022

Deolane Bezerra está mais uma vez na roça de A Fazenda. A doutora sobrou no Resta Um desta semana e ocupou o quarto banquinho da berlinda falsa. A loira escolheu Pelé Milflows para ser vetado da Prova do Fazendeiro, mas Iran Malfitano tinha o poder da chama vermelha em mãos e mudou o veto, tirando Pétala Barreiros da prova.

O comportamento da advogada divide opiniões na web. Deolane tem uma ampla base de fãs, somando mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais, e muitos deles continuam defendendo a loira durante o reality show.

No entanto, grande parte dos internautas também criticam a influenciadora digital por comportamentos agressivos e algumas falas problemáticas ao longo do jogo.

Apesar de ter sido cancelada por parte da web, Deolane conseguiu porcentagens expressivas para seguir no programa nas roças em que esteve.

Ela também segue como a favorita para vencer o programa, de acordo com a enquete do DCI. A loira lidera com 51,20% dos votos e está na frente de sua rival, Bárbara Borges, que aparece na segunda posição.

No começo do programa, Deolane tinha como maior adversária a ex-Power Couple Deborah Albuquerque, eliminada na oitava semana. Desde então, a rixa entre ela e Babi ficou cada vez maior e agora as duas não passam um dia sequer sem trocar farpas.

Veja a votação que levou Deolane Bezerra para a roça falsa:

Como votar na roça falsa de A Fazenda 2022?

Os fãs de Deolane Bezerra que quiserem ver a advogada no quarto secreto precisam votar na enquete A Fazenda 2022 no R7, único lugar onde os votos são contabilizados. A votação fica aberta entre quarta e quinta-feira. Veja como participar:

Passo 1: acesse o portal do reality show no R7 e localize a votação logo no início da página (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14);

Passo 2: clique na foto do peão que você quer que vença a roça falsa;

Passo 3: faça a validação de segurança clicando em 'sou humano' e confirme o voto;

Passo 4: aguarde o voto ser computado na enquete A Fazenda 2022. Quem quiser participar mais de uma vez só precisa clicar em "votar novamente" e repetir o processo. O público pode votar quantas vezes quiser.

Quem já saiu de A Fazenda 2022?

Bruno Tálamo: primeiro eliminado com 15,69% dos votos;

Ingrid Ohara: segunda a deixar o programa com 29,01% dos votos;

Rosiane Pinheiro: saiu na terceira roça com 21,28% dos votos;

Tati Zaqui: deixou o confinamento com 27,70% dos votos na enquete A Fazenda 2022;

Thomaz Costa: foi eliminado com 17,31% dos votos;

Vini Buttel: eliminado na sexta roça com 21,14% dos votos na enquete A Fazenda 2022;

Lucas Santos: saiu na sétima roça com 15,39% dos votos;

Deborah Albuquerque: eliminada na oitava roça com 23,19%;

Alex Gallete: também foi eliminado na oitava berlinda com 11% na enquete A Fazenda 2022;

Ruivinha de Marte: deixou o confinamento com 24,58% dos votos;

Kerline Cardoso: foi eliminada na 10ª roça com apenas 23,18% dos votos.

A Fazenda também teve duas expulsões na quinta semana do reality show. Shayan Haghbin e Tiago Ramos deixaram o confinamento depois de trocarem agressões. Apesar do desfalque no elenco, o programa não substituiu os dois peões e não colocou novas pessoas no jogo.

O programa termina em 15 de dezembro, quinta-feira. Serão quatro peões na final, e o vencedor leva para casa o prêmio de R$1,5 milhão.