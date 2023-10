Enquete A Fazenda 2023: quem é o mais odiado da temporada?

O público que acompanha A Fazenda 2023 já começa a elencar quem são os favoritos e os mais odiados da competição. Apesar dos peões ainda terem um longo caminho pela frente, e a chance de virar o jogo, alguns deles já conquistaram a antipatia dos espectadores, que desaprovam certas atitudes. Quem é o mais odiado até agora? Vote na enquete!

Votação da enquete A Fazenda 2023

Grupo dos cria

O "grupo dos cria", como os próprios peões falam, é formado por Darlan Cunha, Lily Nobre, Tonzão Chagas, WL Guimarães e Yuri Meirelles. Os famosos se juntaram logo na primeira semana do programa, mas ainda não conquistaram a simpatia do público.

O "Laranjinha" é um dos peões que mais andam causando controvérsia dentro e fora do confinamento. Poucos dias depois do início do jogo, o ator foi indiciado por injúria e LGBTQIA+fobia após questionar a sexualidade de Lucas Souza. Na ocasião, o rapaz disse que se não conhecesse o ex-marido de Jojo Todynho, acharia que “era menina”. A fala repercutiu na web e fez com que Agripino Magalhães, deputado estadual Suplente por São Paulo, abrisse uma denúncia ao Ministério Público.

O grupo também tem recebido críticas por serem rivais de Rachel Sheherazade e André Gonçalves, que estão conquistando a simpatia do público. Os dois são os principais alvos dos crias e as principais escolhas para indicações à roça.

Apesar de não fazerem parte oficialmente do grupo, os peões Cariúcha, Kamila Simioni e Sander Meeca também mantém uma certa amizade com os integrantes.

Bonde dos playboys de A Fazenda 2023

O "bonde dos playboys" é formado por André Gonçalves, Kally Fonseca, Lucas Souza e Rachel Sheherazade. O ator e a jornalista, porém, mantém um vínculo ainda mais forte e estão conquistando uma parcela da audiência.

Um indício de maior popularidade dos playboys sobre os crias é o resultado da primeira roça do programa. Nathalia Valente, que fazia parte do primeiro grupo, foi eliminada com apenas 5,77% dos votos. A produção não mostra mais a porcentagem dos peões que saíram vitoriosos da roça.

No entanto, Rachel vem sendo criticada pelos peões por falar de forma rebuscada e correta, até porque a loira tem anos de carreira no jornalismo. O jeito "perfeitinho" da ex-âncora pode cansar os espectadores a curto prazo.

Trio dos atletas

Outro trio que está se dando bem é Radamés Furlan, Márcia Fu e Henrique Martins. Os três receberam esse nome justamente por serem esportistas: o rapaz é jogador de futebol, enquanto a veterana é ex-jogadora de vôlei. Já o Mister Brasil foi nadador olímpico.

Os participantes mantêm uma certa amizade com os crias. Márcia, inclusive, já fez dezenas de críticas a Rachel Sheherazade, que também vê a atleta como uma de suas rivais. O comportamento da peoa em relação à jornalista fez com que ela perdesse certo favoritismo nas redes sociais.

E os demais peões de A Fazenda 2023?

Jaquelline, Jenny Miranda, Nadja Pessoa, Shayan Haghbin, Cezar Black e Alicia X ainda não fazem parte de nenhum grupo e estão fazendo alianças por fora das panelinhas já criadas. A mãe de Bia Miranda, no entanto, é mais próxima dos crias.

A divisão de grupos deste ano em A Fazenda 2023 é bastante diferente do observado no ano passado, quando haviam apenas duas divisões. Foram formados dois grupões, que entraram em guerra um contra o outro ao longo da temporada.

Geralmente, os grupos formados por um grande número de pessoas costuma não ir longe nas competições, como observado anteriormente em outros programas do gênero. O fenômeno já pode ser observado com os crias, que dispararam como os menos queridos entre o público na web.