Enquete A Fazenda 2023: Rachel Sheherazade deve ficar?

A jornalista Rachel Sheherazade, 50, está na primeira roça de A Fazenda 2023. A famosa foi indicada pelo fazendeiro Yuri Meirelles e não conseguiu vencer a prova para escapar da berlinda. Agora, ela precisa dos votos do público para continuar no programa. Ela merece essa chance? Vote na enquete de A Fazenda 2023!

Rachel Sheherazade está na 1ª roça de A Fazenda 2023

Rachel Sheherazade é uma das três roceiras que disputam o voto do público em A Fazenda 2023. A jornalista foi parar na primeira roça através da indicação de Yuri Meirelles, que começou dizendo que se dá bem com a loira, mas que os dois têm poucas trocas.

"Parece que ela veio aqui mais para levantar umas bandeiras em momentos certos, mas admiro isso," disse. O rapaz também citou o fato de Rachel falar várias vezes que está com saudades de casa. A jornalista obviamente reagiu à indicação e acusou o "grupo dos crias," do qual Yuri faz parte, de jogar sujo. "O jogo do seu grupo é sujo, inaceitável e desarmônico. Vocês combinam tudo entre si," disse.

A indicação de Yuri em Rachel já era esperada, tanto pelos peões como pelo público, já que o rapaz já havia dado indícios de que votaria na jornalista - a loira foi a escolhida por ele para ser eliminada da prova que valia imunidade. Na quarta-feira, dia 27, a loira teve a chance de escapar da berlinda se vencesse a Prova do Fazendeiro, disputada contra André Gonçalves e Lucas Souza, mas não conseguiu sair campeã da disputa.

Rachel tem grandes chances de permanecer no programa. A jornalista tem recebido elogios dos internautas por alguns de seus posicionamentos na casa, além de ser uma das peoas mais comentadas da edição. É possível que o público queira ver mais da famosa na casa e acabe votando na enquete A Fazenda 2023 para que ela não seja eliminada na primeira semana.

Além da rivalidade com o grupo dos "crias," Rachel também teve uma desavença com Kamila Simioni nos primeiros dias de confinamento. A jornalista até pensou em desistir do programa, por estar abalada e por conta das saudades dos filhos, mas permaneceu na competição ao ser consolada pelos peões.

Rachel Sheherazade é mais conhecida por ter sido âncora do jornal SBT Brasil, mas foi demitida por expressar opiniões próprias durante a apresentação do noticiário. Atualmente, ela é colunista da revista IstoÉ e também mantém um canal no YouTube onde fala sobre política. A famosa foi de uma das representantes do conservadorismo a declarar voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no ano passado, o que lhe rendeu críticas de ambos os lados.

Como votar na roça de A Fazenda 2023?

Quer que Rachel Sheherazade continue no programa? Já é possível votar na enquete A Fazenda 2023 do R7. Vale lembrar que, no reality show rural, o público deve votar para manter. O peão que tiver a menor porcentagem de votos será eliminado na quinta-feira.

O resultado da votação é anunciado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu. Primeiro, a loira salva um dos peões, que volta direto para a sede, criando um pouco mais de tensão. Em seguida, é divulgado o veredicto do público.

Para votar, siga os passos:

Passo 1: acesse o site do R7 no navegador de sua preferência, seja no computador ou celular;

Passo 2: clique em 'A Fazenda 15' na aba superior para ser redirecionado para a página exclusiva sobre o reality show no R7;

Passo 3: entre na página de 'votação' para acessar a enquete A Fazenda 2023, clique na foto do participante que você quer que fique e faça a validação de segurança clicando em 'sou humano'. O sistema irá pedir que você escolha as imagens indicadas. Feito isso, confirme sua escolha;

Passo 4: o sistema irá computar o voto em poucos segundos. Para participar mais uma vez, clique em 'votar novamente'.