Enquete Paiol A Fazenda 2023: Cezar Black deve entrar no programa?

O ex-BBB Cezar Black, 35, é um dos participantes do Paiol de A Fazenda 2023. O enfermeiro concorre à chance de entrar para o elenco do reality show junto com outros nove famosos, mas depende dos votos do público. Se conseguir ser um dos homens preferidos pela audiência, o baiano participará de seu segundo programa de confinamento neste ano. Ele merece essa chance? Vote na enquete!

Votação da enquete Paiol

Continue participando da votação R7

Quem é Cezar Black do Paiol?

Cezar Black ficou famoso neste ano quando participou do Big Brother Brasil 23, na Globo. Antes de entrar no programa de confinamento, o baiano trabalhava como enfermeiro em Brasília, no Distrito Federal. O enfermeiro chegou longe no jogo, sendo eliminado apenas no 14º paredão quando o programa já estava na reta final. Cezar não teve alta rejeição, somando um pouco mais de 48% dos votos em uma berlinda tripla. Nas redes sociais, o participante era considerado um dos mais queridos. Depois de deixar o programa em março, Cezar seguiu carreira como influenciador digital e acumula mais de 1 milhão de seguidores em sua página no Instagram. Cezar entra solteiro no Paiol. No BBB 23, o enfermeiro até demonstrou interesse por algumas das sisters, mas não se envolveu romanticamente com ninguém. Se conquistar os votos do público, Black seguirá os passos de Arcrebiano, do BBB 21, que também participou do reality da Globo e do programa rural no mesmo ano. Além dele, Lumena Aleluia, outra participante que esteve na 21ª edição da atração da emissora carioca, também está no Paiol de A Fazenda 2023.

Como funciona a dinâmica?

Na dinâmica do Paiol, dez celebridades ficam confinadas em um cômodo extra do lado de fora da sede durante três dias. Nesse período, o público vota em dois homens e duas mulheres para entrarem de fato no programa.

A votação está aberta no site do R7 desde segunda-feira e segue até quinta, dia em que os quatro escolhidos vão para a sede. Os seis que não forem escolhidos pela audiência serão eliminados.

O público ainda pode votar. É necessário entrar no portal do R7 e depois na página de A Fazenda 15, clicando na aba no canto superior. Depois, é só entrar em 'votação' e escolher os paioleiros favoritos.

Esse é o segundo ano que A Fazenda promove a dinâmica, mas a primeira em que o número de participantes é tão alto. Em 2021 e 2022, apenas uma pessoa era escolhida pelo público.

A entrada dos campeões acontece durante o programa ao vivo, para que a audiência possa acompanhar a reação dos peões com a chegada dos novos concorrentes.

Relacionado: A Fazenda 15: peões vão gravar trato de animais para evitar maus-tratos

Quem está no Paiol de A Fazenda 2023?

Além de Cezar Black, outros nove participantes concorrem às vagas em A Fazenda 2023. Entre os convidados pela produção, estão ex-BBB's, influenciadores digitais e até famosos que estiveram em outras temporadas do reality rural.

Alicia X, 23: influenciadora digital e atriz. Conhecida por ser irmã de MC Daniel, sonha em ser cantora.

Cezar Black, 35: ex-BBB e enfermeiro. Ficou conhecido após participar do reality de confinamento da Globo neste ano.

Erick Ricarte, 32: jornalista, fez parte do "Pânico". Também participou do reality "A Grande Conquista", da Record.

Igor Freitas, 32: influenciador digital. Participou dos programas "De Férias com o Ex", "Are You The One" e "Super Shore".

JP Venancios, 24: influenciador digital e cantor. Ficou famoso ao viralizar na web com vídeos de humor.

Lumena Aleluia, 32: ficou famosa ao participar do BBB 21. Também é psicóloga, DJ de pagode baiano e tem seu próprio show de stand-up.

Nadja Pessoa 35: modelo e influenciadora digital. Participou de A Fazenda 10, mas foi expulsa ao chutar Caique Aguiar.

Shayan Haghbin, 32: empresário iraniano. Ficou conhecido por ter participado do reality "Casamento às Cegas Brasil" e também de A Fazenda 14, mas foi expulso após uma briga com Tiago Ramos.

Sol do Deboche, 35: influenciadora digital.

Whendy Tavares, 28: ex-panicat. Também participou do reality "Ilha Record".

Relacionado: Rachel Sheherazade vai sair de A Fazenda 2023?