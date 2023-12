Parcial DCI: quem está na frente para sair da Fazenda (7/12)

Pela primeira vez nesta temporada, a parcial da enquete sobre quem sai de A Fazenda 15 mostra um resultado extremamente acirrado, e qualquer um dos três peões pode deixar o confinamento hoje à noite, 7 de dezembro. Os famosos que estão na berlinda desta semana são Nadja Pessoa, Cezar Black e Yuri Meirelles.

Parcial da enquete DCI aponta eliminação de Yuri

O modelo Yuri Meirelles é quem sai de A Fazenda hoje, para os leitores do DCI. Na enquete do portal, até às 18h30, o peão contava com 69,8% de rejeição na parcial, um número significativamente superior aos dos outros dois adversários. O bonitão do clipe de Anitta foi parar na roça após ser escolhido pela Baia, sendo indicado por Jaquelline, que está no grupo rival. Essa é a primeira vez que ele encara o julgamento do público.

Em segundo lugar está Nadja Pessoa, com 22,9% de rejeição. Apesar de não ser a peoa mais amada pela audiência, a influenciadora digital tem mais chances de permanecer no jogo em comparação ao modelo.

Em último lugar está Cezar Black, que acumula apenas 7,3% dos votos, de mais de 65 mil computados até agora. O ex-BBB também pode continuar na competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Enquete UOL aponta eliminação de Cezar Black

O cenário na enquete A Fazenda do UOL da 11ª roça mostra um resultado diferente. Por lá, quem deve ser eliminado é Cezar Black, que tem 28,16% dos votos para ficar na parcial. Apesar de estar em último lugar, o percentual não está muito distante dos outros dois colegas, o que significa que o cenário ainda pode mudar até o horário da eliminação.

No UOL, o mais votado para permanecer é Yuri Meirelles, com 35,99% da preferência das mais de 35 mil pessoas que participaram da enquete. O resultado, no entanto, está bastante acirrado com Nadja Pessoa, que tem 35,85%. A diferença entre os dois é de menos de 1%.

Black foi parar na roça ao ser indicado pelo fazendeiro Tonzão Chagas. Para quem não se lembra, na semana passada, o enfermeiro era o Líder da semana e mandou o cantor para a berlinda, que por sua venceu a Prova do Fazendeiro e escapou do julgamento popular. Na terça-feira, o artista teve a oportunidade de 'dar o troco' no enfermeiro e o escolheu.

Nadja caiu na berlinda através do Poder da Chama Branca, que estava com Radamés Furlan. O atleta retirou a si mesmo da roça e colocou a influenciadora digital em seu lugar.

Quem sai de A Fazenda hoje na parcial do Votalhada é Cezar

A situação também está ruim para Cezar Black no Votalhada, portal que reúne resultados de várias enquetes e faz a média temporada. Até a última atualização da parcial, às 18h, o ex-BBB era quem tinha menos votos para ficar, totalizando apenas 28,93% dos votos, embora os resultados estejam acirrados.

Nadja Pessoa tem a segunda maior quantidade de votos, com 33,23% da preferência. Enquanto isso, Yuri Meirelles segue em primeiro lugar, com 37,84%.

Nesta última parcial, o Votalhada reuniu as enquetes dos sites UOL, Notícias da TV, Ne10, Folha, Diário do Nordeste, entre outros portais que publicaram suas próprias pesquisas.

Votação R7.com

Vale lembrar que nenhuma das enquetes extraoficiais interferem no resultado da votação. As pesquisas do DCI, embora popular, serve apenas para saber as informações do público antes do anúncio do nome do eliminado.

Para quem deseja participar da votação oficial, é necessário acessar o site do R7. O portal do reality show é o único que computa as escolhas do público, de fato, para a eliminação. Neste ano, o programa opta por mostrar apenas o percentual de quem deixa o confinamento e não dos outros dois que ficaram, para evitar expor possíveis favoritismos.

Ainda dá tempo de ajudar a salvar o seu peão favorito. Depois de entrar no portal, é só localizar a votação na página inicial e clicar sobre a foto do participante que você deseja que continue no programa. Em seguida, o sistema pedirá que você faça a validação de segurança para evitar que robôs sejam utilizados para votação em massa. Basta clicar em 'sou humano' e confirmar sua escolha.

Pronto! Em poucos segundos, o voto será computado. O R7 não impõe limite de votos, e os usuários podem participar quantas vezes quiserem da votação.

Para conferir o resultado, sintonize na Record hoje, a partir das 22h45, horário de Brasília. O nome do eliminado só é anunciado pela apresentadora Adriane Galisteu nos minutos finais da edição - antes ela revela ao público quem é o primeiro peão salvo, em ordem aleatória, sem ter a ver com os números recebidos pelos dois roceiros que ficaram no programa.

Após o fim do programa ao vivo, o eliminado da vez participa de uma conversa com Lucas Selfie na 1, entrevista que vai ao ar exclusivamente para os assinantes do PlayPlus.