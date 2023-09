Vote em que sai e em quem deve ficar em A Fazenda 15 com a enquete do DCI - Foto: Reprodução/Instagram/@rachelsherazade/@lucassouza_ofl/@nathaliavalente/@andregoncalvesoficial1

A primeira roça de A Fazenda 15 foi formada e Rachel Sheherazade, Lucas Souza, Nathalia Valente e André Gonçalves estão na berlinda. Mas como nem tudo está perdido, hoje tem a prova do fazendeiro que ainda salvará alguém, mas até lá: quem deve sair do quarteto? Vote na enquete A Fazenda 15.

Veja quem votou em quem na roça

Enquete A Fazenda 15 - Quem deve sair

Vote na enquete quem sai da Fazenda e confira porcentagem em tempo real:



O público já previa que Rachel Sheherazade cairia na berlinda desta semana, pois estava na mira de muitos participantes de A Fazenda 15. A jornalista de 50 anos de idade teve discussões esta semana e virou alvo declarado dos confinados, sendo assim acabou se tornando a primeira a pisar nesta roça da temporada.

Lucas Souza é outro que já vinha incomodando desde o começo alguns participantes e era considerado alvo da casa. Ex-marido de Jojo Todynho, o coach de finanças de 23 anos teve problemas principalmente com Cariúcha nos últimos dias, funkeira que também é inimiga declarada da ex-esposa dele.

Nathalia Valente começou a correr perigo de ir para a roça de A Fazenda 15 logo no fim de semana, quando foi enviada para a baia. A tiktoker não era uma das perdedoras da prova de fogo, mas foi escolhida por Rachel Sheherazade, que teve uma vantagem na disputa.

André Gonçalves criou parceria com Rachel Sheherazade desde o começo do programa, o ator também tem problemas com o grupo conhecido como os "crias", que tem nomes como Darlan Cunha, o Laranjinha, Yuri, WL, Lily, entre outros, e por isso acabou na roça desta semana. Vote na enquete A Fazenda 15 do DCI e nos diga quem merece sair e quem deve ficar em A Fazenda!

Quando abre a votação da enquete no R7.com?

A votação oficial de A Fazenda 15 no R7.com será aberta somente no final da noite desta quarta-feira, 27 de setembro. Ela ainda não está no ar porque um participante irá escapar da roça desta semana com a prova do fazendeiro, que será realizada hoje ao vivo. Apenas três vão participar, André Gonçalves, Rachel Sheherazade e Lucas Souza. Nathalia Valente foi vetada por André, então é a única que já está confirmada na berlinda.

Após o resultado, a enquete vai ao ar e o público pode começar sua maratona para ajudar aquele participante que quer salvar. A enquete oficial de A Fazenda 15 fica no ar durante 24 horas. Ela será encerrada na noite de amanhã, dia de eliminação ao vivo no programa.

O voto em A Fazenda 15 é para ficar, assim o público vai até a enquete do R7.com e ajuda aquele participante que quer que continue no jogo. No dia do resultado da berlinda, o peão com a menor porcentagem deixa o jogo, enquanto os demais ganham uma nova chance. Não é necessário ter cadastro no site da Record ou pagar para conseguir votar, é só ir até o site, acessar a enquete e clicar naquele participante favorito. Você pode repetir o seu voto quantas vezes quiser.

Como foi a 1ª formação de roça de A Fazenda 15

Na formação de roça de terça-feira, 26, Rachel Sheherazade foi a primeira participante a se dar mal. Ela não teve nem chance de escapar da berlinda, pois foi indicação direta do fazendeiro Yuri Meirelles. Os dois trocaram acusações durante a votação, com o modelo dizendo que ela não se sente bem na casa e não convive em harmonia com os confinados. A jornalista não ficou quieta e disse que não é bem aceita por alguns competidores e que por ter "amor próprio" não tentaria forçar uma relação.

Após a indicação do fazendeiro da semana, foi a vez da casa votar e Lucas Souza foi o grande alvo, foram 16 votos para o coach de finanças. Além de receber os votos de grande parte da casa, ele também ficou com os votos duplos de Tonzão e Simioni, que estavam em vantagem por conta de uma das chamas do lampião. Ao ir para no banquinho de roceiro, o ex-marido de Jojo Todynho puxou Nathalia Valente da baia.

A última etapa da formação da primeira roça de A Fazenda 15 foi o Resta Um. Quem se deu mal nesta dinâmica foi o ator André Gonçalves, que sobrou e acabou no quarto banquinho de roceiro. Sua vantagem em estar nesta posição foi o poder de vetar alguém da prova do fazendeiro e assim ele tirou Nathalia Valente da briga, que acabou direto na berlinda.