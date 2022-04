Enquete BBB 22 UOL atualizada: quem o vence paredão falso

Resultado do paredão falso será anunciado na terça e falso eliminado poderá controlar a casa por algumas horas

Os brothers se reuniram na sala da casa mais vigiada do Brasil no domingo, 3 de abril, para formar mais um paredão, que dessa vez é falso. Arthur, Linna, Gustavo e Eliezer estão na berlinda e um deles será escolhido pelo público para ter um privilégio de passar algumas horas no quarto secreto. Enquete BBB 22 UOL atualizada já mostra quem vencerá a disputa.

Enquete BBB 22 UOL atualizada – quem ganha o paredão falso

Qual poder do paredão falso?

O brother escolhido pelo público no paredão falso vai direto para um quarto secreto, de onde vai poder controlar os outros colegas confinados. Ele terá quatro comandos. São eles: cortar a água da casa, acordar os brothers a qualquer hora, colocar todo mundo na xepa e trancar todos no jardim ou trancar todos dentro da casa.

O falso eliminado vai direto para um quarto secreto, de onde vai poder controlar os brothers controles:

– cortar a água da casa

– acordar os brothers a qualquer hora

– colocar todo mundo na xepa

– trancar todos no jardim ou trancar todos dentro da casa

Como o paredão foi formado? O líder Paulo André, vencedor da prova realizada no domingo, indicou Linn para a berlinda, que teve direito a um contragolpe e puxou Gustavo para a votação popular.

Jessi, vencedora da fase extra da prova também ganhou o direito de indicar uma pessoa e escolheu Arthur. A votação da casa foi aberta e Eliezer foi quem recebeu mais votos.

Qual BBB teve paredão falso

Esse será o oitavo paredão falso da história do Big Brother Brasil. O primeiro foi em 2011 e quem foi escolhido pelo público foi Maurício, o MauMau. Ao retornar para a sala, ele surpreendeu os brothers ao aparecer na porta e dizer “Alguém viu meu chinelo por aí?”. Na época, a dinâmica era inédita e deixou os confinados em choque.

No BBB 13, foi a vez de Anamara ficar no quarto secreto assistindo aos colegas. Ela ainda voltou para a casa como líder.

O próximo paredão falso foi em 2016, com Ana Paula Renault. A berlinda é uma das mais lembradas, já que a sister voltou para a casa gritando “olha ela”, que se tornou um grande bordão naquele ano. No ano seguinte, BBB inovou mais uma vez e dessa vez quem escolheu uma pessoa para sair da casa foram os próprios brothers. No entanto, tudo não passava de uma eliminação falsa e Emily retornou para o jogo – e venceu o programa.

Em 2018, a vencedora do paredão falso foi Gleici Damasceno, que posteriormente também se consagrou como a vencedora da edição. Em 2019, Gabriela retornou para a casa logo após o anúncio de sua falsa eliminação.

Carla Diaz protagonizou o paredão falso de 2021 do BBB. A sister passou dois dias assistindo aos colegas e retornou para o jogo vestida de dummie, pegando todos de surpresa.

