Enquete BBB 23: Amanda deve ser a campeã ou não?

Amanda é uma das jogadoras do Big Brother Brasil mais comentadas nas redes sociais. A sister foi a mais votada na enquete BBB 23 no 12º paredão, no qual o público deveria votar em que merecia ficar na casa, o que aponta um possível favoritismo da médica. Apesar da forte torcida, também há muitos internautas que acham a participação da sister no programa fraca, sem muito movimentação, e que ela não merece o prêmio. Qual sua opinião? Vote!

Votação da enquete BBB 23

Quem é Amanda do BBB 23?

Amanda tem 31 anos e é médica. Integrante do grupo Pipoca, ela nasceu em Astorga (PR) e mora em Campo Largo (PR).

A sister é uma das participantes que mais geram comentários no BBB 23. Ela é a segunda integrante do grupo dos anônimos que mais ganhou seguidores no Instagram, atualmente com 2,3 milhões, atrás apenas de Larissa.

A médica ganhou notoriedade logo no começo do jogo, ao formar dupla com Cara de Sapato, expulso na nona semana. Os dois ganharam muitos fãs na internet, que acreditavam em um possível envolvimento amoroso entre os dois - os apoiadores do "casal" são chamados de 'DocShoes' nas redes sociais.

Apesar da médica e do lutador de MMA sempre deixarem claro que a relação é apenas uma forte amizade, os "shippers" são muitos e uniram forças para manter Amanda na casa. Por exemplo, a sister foi a mais votada na berlinda reserva para continuar no jogo.

Há também os internautas que discordam do favoritismo de Amanda. Muitos apontam a loira como 'planta' e afirmam que ela fez poucas movimentações no jogo, além de passar boa parte do dia deitada. Outros afirmam que a popularidade da sister se dá devido ao casal DocShoes, que nunca aconteceu.

Dentro do BBB 23, Fred Nicácio, que voltou ao jogo após ser eliminado, afirmou que Amanda só tem torcida por um romance que nunca aconteceu. “A torcida da Amanda foi baseada em cima desse pseudocasal que nunca existiu, dela com a antiga dupla dela que não tá mais no jogo. Em cima disso, a Amanda cresceu em números e isso é visível lá fora. Virou meio que uma seita lá fora. Então, Amanda se vale muito disso, porque ela não tem jogo! Não tem jogo! Mas ela se valeu em cima dessa fanfic. Amanda é a que mais tem seguidores e ela era anônima, Tudo em cima de um fanfic de um romance que nunca existiu", disse o brother.

Quem é o favorito para vencer o BBB 23?

Amanda tem uma forte concorrente, mas ainda assim tem grandes chances de vencer o programa. Na enquete BBB 23 UOL, que soma mais de 6 mil votos, a favorita para levar o prêmio milionário para é Domitila Barros, com 52,57% dos votos.

A médica vem em segundo lugar, com 10,15% dos votos da audiência. Quem fecha o top 3 é Fred Nicácio, com 7,40%. A enquete BBB 23 foi publicada após a eliminação de Marvvila, na última terça-feira, 4.

Na pesquisa da semana anterior, depois da eliminação de Gabriel, Amanda estava na 5ª posição com 7,81% dos votos. Já Domitila Barros liderava com 31,88%, bem a frente dos adversários. No top 5 também aparecem Ricardo, Aline Wirley e Fred Nicácio.

A final do BBB 23 está prevista para o dia 25 de abril, logo após a novela Travessia. O valor do prêmio do BBB 23 já ultrapassou a marca de R$ 2 milhões e ainda irá crescer até o último episódio da temporada. O segundo lugar leva R$ 150 mil para casa, enquanto o terceiro termina com R$ 50 mil.

A partir das próximas semanas, o programa acelera o ritmo para eliminar mais sete brothers até o dia da final, que contará apenas com três participantes.