Enquete BBB 23: Marvvila ou Amanda, quem é mais planta?

Amanda e Marvvila competem no 12º paredão do BBB 23 e correm o risco de deixar o jogo. Após a eliminação de alguns participantes e a entrada de informações externas no confinamento com a repescagem, alguns brothers descobriram que Amanda tem uma torcida considerável na web. Mas há quem pense que a médica é planta e não merece o favoritismo. O que você acha? Criamos a enquete BBB 23 para você opinar quem é a maior planta entre as duas.

Apagada durante parte do jogo, Marvvila é considerada planta por alguns participantes e também parte do público.

Amanda voltou de um paredão e Marvvila compete em seu primeiro.

Opine nos comentários da enquete BBB 23.

Enquete BBB 23

O termo "planta" é usado no Big Brother Brasil para participantes que não estão muito entrosados no jogo e também não rendem entretenimento ao público. Geralmente é aquele brother ou sister que pouco aparece na edição, não se compromete nas dinâmicas como os jogos da discórdia e não contam com jogadas decisivas no reality show.

Além disso, muitas plantas pouco passeiam pela casa, ficam o dia todo na cama, academia ou piscina e não conversam sobre jogo e votos. Também é comum para as plantas pouca visão estratégica. Às vezes eles nem são alvos da casa e vão se mantendo sem voto no jogo por não terem enredo com nenhum adversário.

Quem é Marvvila?

Marvvila tem 23 anos de idade e é cantora. Natural de Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, ela começou a cantar ainda na infância, na igreja que frequentava com a mãe.

Quando começou a carreira como cantora profissional, ela se destacou no país e ficou conhecida ao participar do The Voice Brasil 2016. Ela tinha apenas 16 anos na época e conseguiu conquistar todos os jurados, que viraram suas cadeiras.

Seu próximo passo foi focar no gênero do pagode, que até hoje é o estilo que canta, e começou a fazer parcerias com grandes nomes do mundo da música, como Belo, Péricles, Xande de Pilares, entre outros. Em 2022, ela se apresentou no palco Espaço Favela do Rock in Rio.

Em janeiro de 2023, ingressou no elenco do Big Brother Brasil. Ela entrou no confinamento algemada com Cristian e a relação não foi das melhores. Os dois se desentenderam algumas vezes e o brother foi acusado de ser grosseiro com a sister por se irritar com o tempo que ela gastava se arrumando e maquiando durante os dias em que estiveram amarrados.

Depois da separação, suas alianças na casa se tornaram Sarah Aline e Gabriel Santana, ambos do quarto fundo do mar. A famosa não teve grande movimentações no jogo e por isso foi acusada por alguns participantes de ser planta e se comprometer pouco no programa.

Seu maior destaque veio em uma semana que não votou em Larissa durante uma formação de aberta, o que acabou a jogando no paredão. Cezar Black a acusou de traição por ir contra o voto do grupo e na web muita gente se revoltou com a atitude da sister. Mesmo assim, ela teve sorte e das três vezes seguidas que caiu no paredão, em todas venceu a prova bate e volta.

O mesmo não se repetiu no décimo primeiro paredão, em que acabou sobrando na dinâmica do Resta Um e foi parar na disputa por permanência. No bate-volta ela perdeu para Cezar e permaneceu na berlinda. Ela era a única que ainda não havia competido no paredão de fato.

Quem é Amanda?

Amanda tem 31 anos de idade, é médica e vem de Campo Largo, no Paraná. Do time dos anônimos, ela começou o jogo algemada com Cara de Sapato, que se tornou seu melhor amigo e aliado no jogo.

Devido a grande parceria dos dois, Amanda foi acusada por alguns do reality show de se esconder atrás do colega e seguida os passos do lutador, que tinha rivalidade com alguns brothers da casa, como Fred Nicácio, que também teve atritos com Amanda no jogo.

Além disso, a amizade com Sapato fez com que muita gente na web começasse a torcer para que os dois iniciassem um romance. Eles nunca se tornaram um casal, mas até um ship foi criado para eles nas redes sociais.

Quando se fala em provas, ela se deu bem em várias disputas, como bate e volta e anjo. A sister teve até a sorte de ganhar um carro 0km.

Alvo de piadas e também críticas, Amanda foi chamado por alguns na web de "acamada" e planta e foi comparada com um meme peculiar que até foi replicado por Fred Nicácio quando retornou ao jogo após a repescagem.

hoje to só a amanda do bbb 23 pic.twitter.com/9vPWP7fFxl — Vinícius (@_rochavinicius) March 27, 2023

Além disso, quando foi eliminado, Gabriel Santana comentou em entrevista ao Mais Você que não entendia a torcida de Amanda, porque considerava o jogo da sister parecido com o seu e ele foi chamado de planta várias vezes. O que acha, quem é mais planta? Vote na enquete BBB 23.

Veja também - Quem é o namorado da Marvvila e o que sabemos do casal