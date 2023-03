Enquete BBB 23: quem foi melhor no Jogo da Discórdia com balde de água?

Enquete BBB 23: quem foi melhor no Jogo da Discórdia com balde de água?

O BBB 23 trouxe de volta a dinâmica do balde d'água no Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 13. Os brothers escolheram seus alvos e não pouparam as palavras antes de molhar o adversário. Quem se saiu melhor nesta semana? Vote e dê sua opinião na enquete BBB 23.

Votação da enquete BBB 23

No Jogo da Discórdia de hoje, os brothers precisaram jogar baldes d'água na cabeça dos oponentes. A dinâmica é a mesma realizada no ano passado, que resultou na expulsão de Maria. Em sua página no Instagram, Boninho revelou que a produção "tomou coragem" de fazer o jogo de novo - já que no ano passado Maria foi expulsa do BBB 22 após acertar Natália com um balde na cabeça.

Cada brother precisou escolher um rival para ser seu alvo. Depois de dizer tudo o que pensava sobre o oponente, ele mesmo pegava o balde e despejava o conteúdo.

Parte da dinâmica foi realizada durante o programa ao vivo. O Jogo da Discórdia seguiu ao vivo para os assinantes do Globoplay, mas quem perdeu o final da dinâmica poderá ver os melhores momentos no programa que vai ao ar no programa de terça.

💥 Jogo da Discórdia #BBB23: 🔵 Grupo Azul tirou a palavra "Arrogante". Acusado: Larissa

Acusador: Ricardo#RedeBBB pic.twitter.com/AkW5AMIRA1 — Big Brother Brasil (@bbb) March 14, 2023

Quem está no paredão do BBB 23?

O Jogo da Discórdia começou com os quatro emparedados, Cezar, Domitila Barros, Larissa e Ricardo.

Domitila já estava no 9º paredão deste quinta, quando perdeu a disputa do Quarto Branco para Fred. A Miss Alemanha não teve direito a participar da Prova Bate e Volta.

O líder Cezar mandou Mc Guimê direto para a berlinda, também sem direito a Bate e Volta. Larissa foi a mais votada da casa, em uma dinâmica que dividiu os brothers em dois grupos mais uma vez. Já Ricardo foi puxado no contragolpe pela personal trainer, que recebeu o benefício de Aline Wirley com o Poder Curinga.

Até às 19h desta segunda, o cenário era desfavorável para Larissa. A personal sister liderava a votação com 78,64% dos votos, com ampla vantagem em relação aos adversários.

O segundo lugar fica com 'Alface', com 11,98% dos votos. Se manter o resultado, o biomédico deve ganhar mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil.

Domitila e Cezar são coadjuvantes no paredão. A Miss Alemanha tem 7,05%, enquanto o enfermeiro soma 2,32% dos votos. O resultado da votação Gshow será anunciado amanhã.