Enquete BBB 23: quem volta do paredão entre Gabriel, Domitila e Cezar

Gabriel, Domitila e Cezar deram o azar de ir parar no segundo paredão da edição e brigam na enquete BBB 23 para decidir quem fica e quem sai do jogo. O resultado desta nova berlinda será na terça-feira (31), mas as parciais já dão uma ideia de qual deve ser a decisão do público neste paredão.

Enquete BBB 23 - 2º paredão da edição

Gabriel - o brother tem 24 anos de idade, é administrador e modelo. O rapaz entrou no jogo com a casa de vidro, quando derrotou Manoel e conquistou uma das vagas do confinamento. Logo no começo do programa se envolveu com Bruna Griphao, o que acabou gerando polêmica. O jovem foi acusado de ser tóxico e abusivo com a moça e até levou uma chamada ao vivo de Tadeu Schmidt.

Esta não é a primeira vez que ele pisa no paredão. Na semana passada, ele foi parar na primeira berlinda da temporada com o contragolpe de Fred Nicácio e Marília, mas acabou se salvando com a prova bate-volta. Ele não conseguiu repetir o feito para escapar da segunda berlinda da temporada e agora compete contra Domitila e Cezar.

Domitila Barros - a sister tem 38 anos de idade, é natural do Recife, Pernambuco, é modelo e ativista social. Ela conquistou sua fama quando participou do miss alemanha, competição que saiu campeã. Ela foi a primeira imigrante e negra a ser coroada no país europeu.

Esta é a primeira vez que ela vai parar na berlinda. A participante deu o azar de ser alvo de grande parte da casa e foi parar na disputa por permanência pelos votos dos colegas de confinamento. Ela quase conseguiu se livrar do paredão, pois ficou bem perto de vencer a prova bate e volta, mas Christian levou a melhor e a miss agora depende do público.

Cezar - o brother tem 34 anos de idade, é enfermeiro e natural de Salvador, na Bahia. No entanto, o profissional da saúde mora em Brasília há alguns anos, local em que atua na UTI neonatal e emergência de dois hospital.

O brother se envolveu em uma das confusões que causou risadas entre o público nestas primeiras semanas, envolvendo uma lace de Tina, que não quis emprestar durante uma das festas para o brother, que adora se fantasiar com perucas.

Ele foi parar neste segundo paredão do BBB 23 por ser indicação do líder Antonio "Cara de Sapato" Jr. Por isso, ele nem teve a chance de participar da prova bate e volta e tentar escapar.

Gshow - Como votar na enquete BBB 23

Para votar na enquete BBB 23 oficial do programa, é necessário ir ao site do Gshow. É bom lembrar que esta votação é para sair, ou seja, você deve clicar no participante que não deseja mais ver no jogo. Esta é a forma que você consegue salvar os seus favoritos e se livrar dos desafetos.

O passo a passo é simples, rápido e gratuito. A única obrigatoriedade é ter uma conta no site:

1 - acesse o Gshow no endereço https://gshow.globo.com/, depois clique no menu que fica no canto superior esquerda da tela e em seguida aperte "cadastre-se grátis" na parte inferior no menu;

2 - Aperte o botão "cadastre-se" e informe os seguintes dados: nome completo, e-mail, senha e data de nascimento. Você terá um login e senha para acessar o site e não terá que pagar nada por isso;

3 - Depois, vá para página do BBB 23 no Gshow, que pode ir direto pelo link https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

4 - Clique na enquete BBB 23 que fica logo no começo da página. Você será redirecionado e poderá clicar na foto da pessoa que deseja eliminar, Gabriel, Domitila ou Cezar;

5 - Aperte o botão da verificação de robôs, a caixinha "sou humano". Você receberá uma mensagem que informa que seu voto foi computado, caso queira repeti-lo, é só clicar em "votar novamente".