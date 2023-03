Enquete BBB 23 repescagem: Fred Nicácio deve voltar?

Médico pode ganhar uma nova chance no BBB 23

Fred Nicácio pode retornar ao programa caso seja o mais votado na enquete BBB 23. No último domingo, 20, Tadeu Schmidt anunciou que haverá uma repescagem no reality show e dois eliminados desta temporada vão ganhar a oportunidade de voltar a competir pelo prêmio milionário.

A decisão de fazer a repescagem aconteceu após a expulsão de Cara de Sapato e Mc Guimê. Com três participantes a menos, já que Bruno Gaga desistiu da atração, o programa precisava de mais brothers para não terminar de forma antecipada. Todos os dez eliminados vão concorrer à chance de retornar para a atração.

Votação enquete BBB 23 da repescagem

Como votar no Gshow BBB 23?

A votação da enquete BBB 23 da repescagem será aberta na terça-feira, 21, logo após a décima eliminação. Quem deixar a casa mais vigiada do Brasil irá para a Casa do Reencontro e se juntará a Larissa, Key Alves, Fred Nicácio, Gustavo, Cristian, Paula, Tina, Gabriel e Marília.

Os brothers permanecerão juntos até quinta, quando a votação será encerrada. Os dois mais votados pelo público retornam a competição e concorrem ao prêmio milionário junto com os outros jogadores que seguem na disputa. Ambos voltam sem imunidade e, nesta semana, não participam nem da Prova do Líder e nem da Prova do Anjo, que será autoimune.

O público poderá votar nos seus dois favoritos entre as noites de terça e quinta pelo Gshow. Veja como participar:

Passo 1: acesse o portal do Gshow pelo link https://gshow.globo.com/realities/bbb/no seu smartphone ou computador. Também é possível baixar o aplicativo disponível para iOS ou Android;

Passo 2: clique na enquete da repescagem que aparecerá na página inicial do site;

Passo 3: antes de redirecionar para a votação, o sistema irá pedir que você faça login ou se cadastre na Globo.com. Se você já tem um registro, ótimo, basta inserir o e-mail e senha.

Se não, será necessário se cadastrar. Insira seu nome completo, data de nascimento, cidade de residência, e-mail e crie uma senha. Também é possível usar as contas do Facebook, Google ou Apple.

Passo 4: você será redirecionado de volta para a enquete BBB 23 depois de concluir essa etapa. Clique nos nomes dos brothers que você quer que volte ao programa e faça a validação de segurança clicando em 'sou humano'.

Passo 5: depois que o sistema computar o voto, clique em 'votar novamente' para participar quantas vezes quiser.