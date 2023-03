Enquete BBB 23 votação Gshow: quem sai entre Key, Domitila e Sarah?

Domitila Barros, Sarah Aline e Key Alves estão no paredão do BBB 23 - Foto: Reprodução/Rede Globo

Sarah Aline, Domitila Barros e Key Alves são as sisters que disputam a preferência do público na enquete BBB 23 oficial da semana e uma delas deixará a casa mais vigiada do Brasil nesta terça-feira, 7. Quem deve sair? Vote e acompanhe o resultado parcial em tempo real.

Enquete BBB 23 quem sai

As emparedadas da vez são Domitila Barros e Key Alves, ambas do grupo Camarote, e Sarah Aline, da Pipoca. A formação da berlinda ocorreu no último domingo. Veja a parcial do UOL.

Quem está no paredão de hoje do BBB 23?

Domitila Barros: 38 anos, é ativista social e modelo. Natural de Pernambuco, luta por pautas feministas e sociais, e venceu o concurso Miss Alemanha em 2022. A sister é alvo constante da casa e já esteve em outros paredões anteriormente.

Durante sua passagem pela casa, se aliou ao grupo do quarto Fundo do Mar que rachou recentemente. Sua maior aliada é Key Alves, que também está na berlinda. A modelo foi parar na berlinda ao ser a mais votada em um dos grupos durante a votação da casa.

Key Alves: 23 anos, jogadora de vôlei e influenciadora digital. Também ficou conhecida por vender fotos sensuais no Only Fans. A atleta também faz parte do Fundo do Mar e, depois da saída de Gustavo, tem Domitila Barros como maior aliada.

A atleta é rival de Mc Guimê, e ambos não perdem a oportunidade mandar um ao outro para o paredão. Ela também viveu um romance com Gustavo, eliminado na sexta berlinda. Caiu na 8ª votação popular através do Big Fone.

Sarah Aline: 25 anos, psicóloga. É a única integrante do time Pipoca nesta berlinda. Foi indicada pelo líder Fred ao paredão, com quem se desentendeu após a indicação.

A paulista começou discreta no jogo e até recebeu o apelido de 'planta' pelos internautas. Nos últimos dias, protagonizou uma treta com alguns membros do quarto Deserto e se destacou no Jogo da Discórdia da última segunda, 7.

Como votar na enquete BBB 23 Gshow?

A votação oficial do oitavo paredão do BBB 23 ocorre no Gshow. É possível participar até a noite desta terça, dia da eliminação. O apresentador Tadeu Schmidt encerra a contagem de votos minutos antes do anúncio do eliminado.

Cada pessoa pode votar quantas vezes quiser através do site ou do aplicativo. Veja como participar da votação Gshow:

1. acesse o Gshow ou baixe o aplicativo em seu smartphone;

2. clique na enquete BBB 23 'quem você quer eliminar do BBB 23?' que aparece logo na primeira página;

3. antes de prosseguir, o sistema solicita que os usuários tenham uma conta Globo.com para votar. Se você já for cadastrado, basta fazer o login. Internautas que nunca participaram da votação precisam se registrar e informar os dados solicitados pela plataforma;

4. feito isso, clique no nome do participante que quer eliminar do BBB 23;

5. faça a validação de segurança clicando em 'sou humano' e confirme o voto. Repita o processo quantas vezes quiser.