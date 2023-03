Enquete UOL BBB 23: parcial da votação indica quem sai na terça

O 10º paredão do BBB 23 foi formado no último domingo, 20, e agora Fred, Domitila Barros e Gabriel Santana disputam a preferência do público e um deles vai dizer adeus ao prêmio milionário na próxima terça. Quem deve deixar o jogo? A enquete UOL BBB 23 já aponta o nome do possível eliminado.

Enquete UOL BBB 23 - Quem sai?

Fred Desimpedidos é quem sai do programa, de acordo com a enquete UOL BBB 23. Até às 00h30 desta terça, dia de eliminação, o influenciador digital somava 61,12% dos votos.

Domitila Barros está em segundo lugar, mas com uma porcentagem bastante distante do jornalista, com 9,94%. Ela é a recordista de paredões da temporada - esta é a sétima berlinda da ativista social.

Já Gabriel Santana não corre riscos de deixar o programa e tem apenas 9,94%. Até agora, são mais de 54 mil votos.

Fred encara a votação popular pela segunda vez, assim como Gabriel Santana. Ambos foram pouco votados na primeira vez que encararam o julgamento do público.

Vale lembrar que a enquete UOL BBB 23 não tem qualquer influência sobre o resultado da votação e é utilizada apenas para saber a opinião do público.

TUDO SOBRE O PAREDÃO DO BBB 23

Como foi formado o paredão BBB 23?

O décimo paredão começou com a imunização do Anjo Gabriel Santana, que escolheu Sarah Aline para receber o colar.

Em seguida, Bruna Griphao mandou Domitila Barros para a berlinda. A atriz frisou que não queria bater na mesma tecla e que não queria que parecesse perseguição, mas optou por mandar a Miss Alemanha para a votação popular mais uma vez.

Amanda, que ficou em segundo lugar na Prova do Líder, também teve direito a uma indicação e optou por Marvvila, afirmando que a sister estava em uma posição confortável no jogo.

Fred e Gabriel Santana foram os mais votados pela casa, com 3 e 4 votos respectivamente. O influenciador digital e o ator, junto com a pagodeira, disputaram a Prova Bate-Volta mas a cantora levou a melhor e escapou da berlinda.

Ricardo votou em Fred, mas foi anulado pelo Poder Curinga

Domitila Barros votou em Fred

Cezar Black votou em Fred

Marvvila votou em Cezar

Sarah Aline votou em Fred

Gabriel Santana votou em Fred

Fred votou em Gabriel Santana

Amanda votou em Gabriel Santana

Aline votou em Gabriel Santana

Dinâmica da semana do BBB 23

O BBB 23 terá mudanças na dinâmica mais uma vez. Devido a expulsão de Cara de Sapato e Mc Guimê, o reality irá promover uma repescagem e trará de volta dois brothers que já foram eliminados.

Os dez primeiros eliminados ficarão confinados na Casa do Reencontro a partir da noite de terça, 21, enquanto acontece a votação Gshow. Os dois mais votados pelo público retornam para a disputa pelo prêmio milionário na noite de quinta-feira, porém não participam da Prova do Líder e nem da Prova do Anjo nesta semana.

Segunda-feira (20): Jogo da Discórdia

Terça-feira (21): eliminação + início da Casa do Reencontro

Quarta-feira (22): festa do líder

Quinta-feira (23): Prova do Líder + volta dos dois mais votados na repescagem

Sexta-feira (24): festa

Sábado (25): Prova do Anjo

Domingo (26): formação de paredão

Quando é a final do BBB 23?

O BBB 23 termina em meados de abril. Ainda restam dez participantes em busca do prêmio milionário e mais dois irão retornar na quinta-feira.

O primeiro lugar leva o prêmio, que já ultrapassou a casa dos R$ 2 milhões. Neste ano, o valor muda de acordo com os acertos dos palpites dos brothers em noites de paredão.

O segundo colocado leva o valor de R$150 mil, enquanto o terceiro deixa o programa com R$ 50 mil. Os brothers também acumulam mimos e prêmios ao longo da temporada, como valores em dinheiro, eletrônicos e até carros 0km.