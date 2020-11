A Fazenda 2020: público vota e poder da chama vermelha é revelado

Na segunda-feira (16) a Record TV transmitiu a décima Prova de Fogo do reality A Fazenda 2020. O sertanejo Mariano venceu a prova, que pode mudar o rumo da roça. Conforme regra definida, ele terá que decidir qual chama (vermelha ou verde) ele escolherá na hora da formação da roça desta terça-feira (17). Contudo, somente uma chama foi revelada e escolhida pelo público participante do TikTok. Vem descobrir qual foi a opção mais votada.

A Fazenda 2020: qual foi o poder escolhido pelo público do TikTok?

Durante a semana, é feita uma enquete no aplicativo Tik Tok, para o público poder escolher qual poder da chama será revelado durante a formação da roça. Sendo assim, como resultado, o público da rede social votou e escolheu a alternativa A – que diz: ‘o dono do Poder deverá indicar o quarto roceiro. Ele deve escolher este roceiro entre os peões da sede’.

Ainda não segue o nosso perfil no TikTok? Tá vacilando, jovem! Baixe o aplicativo, siga a nossa conta @AFazendaRecord e mude o rumo do jogo! 🔥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/o9e7tc4bpL — A Fazenda (@afazendarecord) November 17, 2020

Como foi a prova?

O apresentador de A Fazenda 2020, Marcos Mion explicou o funcionamento da prova, que precisou de muita concentração. O maior desafio dos participantes era o equilíbrio e também um pouco de força e agilidade. Quem conseguisse conquistar mais pontos, era o novo dono dos poderes da semana. “Primeiro, os peões têm que colocar os ovos coloridos na cintura e caminhar sobre um barril. Depois, equilibram um ovo por vez na bandeira e passam pelo circuito suspenso. Por fim, precisam quebrar os ovos, usando o martelo do capacete. Cada cor vale uma pontuação diferente. Quem fizer mais pontos em 30 minutos, leva o lampião”, explicou Mion em A Fazenda 2020. No final, Mariano conseguiu mais pontos e consagrou o dono dos poderes.

Quem está na baia?

Com a vitória de Mariano na prova, os participantes Raissa Barbosa e Lidi Lisboa foram direto para a baia. No entanto, elas tiveram a missão de escolher mais dois colegas de confinamento para seguir o mesmo caminho. Sem muito pensar, Raissa decidiu puxar o rival Biel, justificando que ele poderia puxado para a roça. Já Lidi, escolheu puxar a amiga Stéfani Bays, com a possibilidade de ela estar ‘protegida’ na baia, por possíveis votos recebidos na casa.

E a Chama Verde?

O poder da Chama Verde é revelado somente durante a votação da roça. Portanto, o público de casa e os participantes do reality A Fazenda 2020, somente saberão o poder ao vivo no programa desta terça (17), na Record TV, após a novela bíblica ‘Jesus’.