BBB: Relembre 6 vezes em que o Big Fone tocou no reality

O Big Fone tocará no BBB desse ano! A produção do programa já anunciou, na última sexta-feira (8), que em breve teremos algo com o temido telefone no confinamento de 2021. Você lembra como foi quando alguns participantes atenderam ao Big Fone no decorrer dos anos no reality show? A dinâmica é uma incógnita e sempre pode surpreender, já que pode trazer uma vantagem para quem o atende, ou uma grande desvantagem.

O público sempre sabe com antecedência o que resultará do atendimento do telefone, mas para os brothers é sempre uma incógnita. Entre indicações, imunidade, poderes ou puro azar, relembre algumas vezes em que o Big Fone tocou no BBB.

BBB 20

Na edição mais recente do reality, o Big Fone tocou duas vezes, na primeira vez em que foi atendido na edição, causou polêmica, já que durante a corrida para atender ao telefone, Petrix Barbosa atropelou Pyong Lee e foi acusado de agredir o hipnólogo. Ao atender o telefone, o ginasta ganhou o poder de mandar alguém direto para o paredão e ele escolheu indicar Pyong.

Por conta da polêmica, a produção do BBB não cancelou o poder do Big Fone, mas impediu que Petrix, que também estava na berlinda, escapasse do paredão ao realizar a Prova Bate e Volta, transformando assim o paredão da semana em quadruplo: Pyong, Petrix, Babu e Hadson.

o jeito que a Globo passa pano para esse macho escroto é diferente, tá nítido que houve um empurrão PETRIX EXPULSO #BBB20pic.twitter.com/vxyzMdBji8 — ᴊúʟɪᴀ. (@xxxuliaa) February 2, 2020

Big Brother Brasil 8

O Big Fone tocou pela primeira vez na edição do BBB 8. Em sua primeira aparição no reality, o telefone foi responsável pela formação de um paredão no programa, ao obrigar quem atendesse a mandar um colega para a berlinda da semana.

BBB 12

Na décima segunda edição do Big Brother Brasil, o Big Fone também causou alvoroço. Foi uma guerra até alguém chegar ao telefone. Jonas Sulzbach, noiva de Mari Gonzalez, do BBB 20, foi um dos sortudos que conseguiu atender ao telefone durante a edição. O influenciador ganhou o poder do ‘não’ e teve que tirar dois confinados da Prova do Líder da semana.

Décimo terceiro Big Brother

No BBB 13, Elieser deu azar. O brother estava dormindo, mas conseguiu correr e atender o telefone antes dos colegas, no entanto, a ligação informou que o participante estava no paredão.

BBB 11

Na décima primeira edição do reality da TV Globo, Maria atendeu o telefone, que na época ainda ficava dentro da casa. A participante ficou marcada por não entender direito a mensagem e pedir para a produção repetir o aviso.

Alguém tem dúvidas de que esse foi o Big Fone mais icônico de todos os tempos??? A MARIA (BBB 11) NÃO ENTENDEU NADA DO QUE OUVIU E AINDA PERGUNTOU SE ELE NÃO IA TOCAR DE VOLTA KKKKKKKKKKKKK (Daniel ao fundo: "Ai, eu já ia mijar) #BBB20 #BBBB2O pic.twitter.com/AwfJ5qxS0T — luvinca 🌪️🦄 (@skyluvin) February 16, 2020

Big Fone levou Kaysar para a final

No BBB 18, o Big Fone foi tema de uma prova, a última da edição, em que vários telefones estavam espalhados pelo gramado do programa, porém apenas um era verdadeiro. Além de poder indicar alguém ao paredão, Kaysar ganhou vaga na final, já que encontrou o telefone certo e se tornou o último líder da temporada.

O que será que podemos esperar do BBB 21? Em breve a temporada estreará e conseguimos conferir o que o Big Fone desse ano nos aguarda.

