BBB: veja como ex-participantes estão celebrando o Natal

Em entrevista ao Gshow, alguns ex-participantes do BBB compartilharam como estarão comemorando o natal em 2020. Veja como serão as festas de Guilherme Napolitano, Pyong Lee, Fabiana Teixeira, Isabella Cecchi e Jaquelline.

Pyong Lee e o Natal em família – BBB 20

Para Pyong Lee, hipnólogo que foi do elenco da edição de 2020, o nascimento do filho Jake significou esperança e energia para o casal. “Quando você vira pai, vira uma chave na cabeça, muda o significado da vida”, contou o ex-BBB ao Gshow.

Isabella Cecchi – Big Brother Brasil 19

Participante do BBB 19, Isabella contou que está animada pela noite de natal e que esta é a primeira vez que ela monta uma árvore de natal fora da casa da mãe. “Decidimos reunir nossas famílias para celebrar esse momento”, contou na entrevista ao portal.

Fabiana Teixeira – BBB 12

Da décima segunda edição do Big Brother Brasil, Fabiana contou no bate papo com o Gshow que sempre reúne a família em casa e faz uma grande festa, mas que neste ano as coisas serão um pouco diferentes. A comemoração será menor e mais fechada por conta da pandemia do covid-19.

“Vamos celebrar o natal em uma chácara e seguiremos todos os protocolos”, disse a ex-participante do BBB 12.

Guilherme Napolitano – Big Brother Brasil 20

O participante do BBB 20 disse que vai passar o natal ao lado dos pais, irmão e cachorros: “estar com a família reunida é algo que não tem preço para mim. A presença deles é a coisa mais importante na minha vida”.

Jaquelline – BBB 18

Da edição de 2018, Jaquelline contou na entrevista com o portal que é a primeira vez que passa o natal com a mãe e o irmão desde que participou do BBB.

“O mês do natal é o melhor para mim. Eu amo essa data, gosto de comemorá-la como ninguém. Gosto de arrumar a casa e os detalhes. Todo dia 23 faço um café da manhã especial com a minha família e, no dia 24, a gente muda toda a decoração da casa”, contou Jaquelline.

