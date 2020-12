Na UTI com covid, Victor Hugo foi à festa de marido de Carlinhos Maia

Segundo a Marie Claire, que conversou com a assessoria do ex-BBB Victor Hugo, o psicólogo esteve em um evento promovido por Lucas Guimarães, marido do influenciador digital Carlinhos Maia, no dia 12 de dezembro. O ex-participante do Big Brother Brasil está internado na UTI, desde segunda-feira (21), por conta de uma pneumonia decorrente do covid-19.

Victor Hugo esteve em festa de marido de Carlinhos

No dia 12 de dezembro, sábado, Victor Hugo esteve no evento Boteco Prime, promovido por Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia. Victor não era o único ex-BBB no evento, que também contou com Flay. Famosos como Zé Felipe e Léo Santana também estiveram presentes.

Estado de ex-BBB é estável

Em matéria, a Marie Claire divulgou uma declaração do Hospital Metropolitano de Alagoas, em que Victor Hugo está internado. O texto informava que o ex-BBB foi internado por causa de uma pneumonia decorrente do covid-19, no entanto, o quadro do psicólogo segue estável.

O ex-BBB foi admitido no sábado (19), após receber o resultado positivo para o vírus. “Na tarde desta segunda-feira (21), o paciente apresentou um quadro de pneumonia decorrente da Covid-19 e segue com quadro clínico estável. O paciente está em um leito de Terapia Intensiva (UTI), necessitando de suporte de oxigênio”, informou o comunicado do hospital.

Tatá Werneck criticou Carlinhos

Na madrugada do domingo (20), Carlinhos Maia realizou uma festança. O influenciador chamou muita gente, o evento contou com a presença de celebridades do mundo da música, como Dennis DJ, Gabi Martins, também ex-BBB.

O humorista Carlinhos Maia recebeu uma chuva de críticas por promover a festa durante a pandemia do covid-19 e levou um puxão de orelha até de gente famosa, como Tatá Werneck. “Vamos ajudar o mundo fazendo a nossa parte! Não é momento para festas! Lição não aprendida , é lição repetida. Se não aprendermos com uma pandemia mundial, o que será preciso acontecer para termos responsabilidade coletiva?”, escreveu a apresentadora em publicação no Twitter.

O ex-BBB Pyong Lee também esteve na festa.

Vamos ajudar o mundo fazendo a nossa parte! Não é momento para festas! Lição não aprendida , é lição repetida. Se não aprendermos com uma pandemia mundial, o que será preciso acontecer para termos responsabilidade coletiva? — Tata werneck (@Tatawerneck) December 20, 2020

