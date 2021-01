BBB 21: Boninho publica spoiler enigmático e intriga web

Nomes do elenco de famosos? Nova data de estreia do BBB 21? Número de participantes? O que será que Boninho quis dizer com sua publicação enigmático no Instagram nesta tarde de sábado (16)? O diretor de TV postou uma foto em seu feed, divulgando um spoiler da temporada, mas não é fácil entender o que o global quer dizer.

Com 3 pares de números, e 6 trios de letras, Boninho deixou os fãs do reality, já muito ansiosos pelo início do BBB 21, intrigados e com a cabeça criando mil teorias ao mesmo tempo.

Qual o spoiler que Boninho soltou sobre o BBB 21?

Na tarde desta sábado (16), em sua conta oficial do Instagram, Boninho publicou uma foto com o logo do Big Brother Brasil e os seguintes números e letras: 20, 21, 14, ACA, DCF, JGJ, JKL, LSR e VTV. O que isso significa? Sabemos que é algo relacionado à nova temporada do programa, então as teorias mais críveis são que as letras podem ser relacionado à nomes do elenco, talvez as iniciais ou parte do nome de um participante embaralhado.

E os números? Podemos interpretar como uma possível data de anúncio? Talvez. Dias 20 e 21, quarta-feira e quinta-feira respectivamente, são datas bem próximas da estreia do BBB 21, que acontecerá no dia 25 de janeiro, esses anúncios poderiam funcionar como um tipo de esquenta.

E o número 14? No fim de dezembro de 2020, Cristina Padiglione, colunista da Folha de São Paulo, afirmou que o BBB 21 contaria com 14 participantes no total, será que a publicação de Boninho foi uma confirmação do tamanho do elenco? Vamos aguardar, falta muito pouco para a temporada do maior reality show da TV brasileira começar.

Como a web reagiu?

Como era de esperar, os fãs do BBB 21 surtaram muito nas redes sociais, que ficou cheia de teorias.

