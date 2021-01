BBB 21: Iza telefona para Tiago Leifert e pede para entrar no reality

Na noite desta quinta-feira (14), Iza abriu uma caixa de perguntas no Instagram para participar do “Verdade x Mentira”, que tem sido febre na rede social. A cantora foi questionada sobre o BBB 21 e resolveu ligar para Tiago Leifert para esclarecer o assunto, em tom de bom humor a cantora fez um “teatrinho” com o apresentador do reality show da TV Globo.

Nos stories, Iza fez uma série de vídeos para responder ao questionamento sobre o BBB 21 e fingiu que estaria na nova temporada do programa. Na brincadeira do “Verdade x Mentira”, seus seguidores enviam afirmações ou perguntas e você precisa revelar o que é real e o que não é.

Iza no BBB 21?

Ao ser questionada por um seguidor se estará na nova temporada do reality show, Iza ligou para Tiago Leifert para falar do assunto. Nos vídeos que publicou, a cantora questionou se o apresentador teria revelado sua participação no programa e brincou sobre o assunto.

“Só queria te perguntar um negócio, tu não falou nada para ninguém não né Tiago?”, perguntou a cantora. “Falei nem para minha esposa”, respondeu o apresentador do BBB 21. “Eu imaginei que você não tivesse falando nada, é que me fizeram uma pergunta muito estanha aqui”, contou Iza. “Olha eu não vi nada em lugar nenhum, Boninho postou alguma coisa?”, quis saber Leifert durante a brincadeira.

O teatrinho continuou e antes de terminaram a ligação, a dupla falou que logo se veria. “Arruma suas coisas”, disse o apresentador do BBB 21.

Ana Furtado sabe participantes

Na última terça-feira (12), Ana Furtado, esposa de Boninho, chefão do reality, disse que viu as listas com os nomes dos participantes do BBB 21. A apresentadora disse que até agora, ninguém acertou o nome das celebridades que estarão na temporada: “das listas que eu vi, zero acertos”.

