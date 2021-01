BBB21: Fiuk revela que sofreu com bullying na infância: ‘fui internado’

Em papo com Projota e Arthur no BBB21, Fiuk fez algumas revelações sobre sua infância, nesta terça-feira (26) o cantor contou que sofria bullying na escola e que por conta de garotos da escola, acabou indo para o hospital mais de uma vez.

Durante a conversa, o ator também contou aos colegas de confinamento do BBB21 que após sofrer com dificuldade no aprendizado, na época da escola, descobriu ter déficit de atenção.

BBB21 – Fiuk falou sobre ter sofrido com bullying

Antes de sair da casa dos imunizados e se reunir com os demais participantes da temporada, Fiuk conversou com Projota e e Arthur sobre a infância. O filho de Fábio Júnior revelou que sofreu muito na época. “Eu tinha bronquite asmática, depois de vários anos descobri que era emocional, então sempre sofri muito bullying, porque cara teve uma época que eu levava tubo de oxigênio para a escola”, contou.

Os brothers continuaram ouvindo o relato do participante do BBB21, que também contou que chegou a parar no hospital: “os moleques me davam tapa na cabeça, era falta de ar na hora, fui internado três vezes”. “Minha mãe foi muito parceira, se não fosse pela minha mãe… Eu chorava sozinho. Os moleques acabavam comigo, desde fila de cantina ou cadeira, eu tinha que me isolar, sentar no canto da sala”, completou.

O Fiuk contando que sofria bullying na escola e descobriu que distúrbio do déficit de atenção #BBBB21 pic.twitter.com/4Sv7U4Yv5A — mundinho fiuk br 🎸 (@drivwrs) January 26, 2021

Ator descobriu transtorno

O participante do BBB21 também revelou que descobriu ter déficit de atenção, algo que o prejudicava na escola. “Eu tinha muita dificuldade, aí fui crescendo e quis saber: ‘o que é isso que eu tenho?’ Fui ficando inquieto: ‘será que realmente sei menos, que minha cabeça é limitada?’ Não era uma coisa positiva na escola, as meninas sempre ficavam com dó. Quando eu li, conheci o que era DDA (déficit de atenção), fui me aprofundando”, comentou.

O que é déficit de atenção?

O DDA, transtorno que Fiuk citou no BBB21, é uma doença crônica que tem como sintomas dificuldade para prestar atenção, impulsividade e hiperatividade.

