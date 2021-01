BBB21: veja o que cada participante disse no diário do confinamento

Os brothers e sisters da nova temporada do Big Brother Brasil já começaram a interagir com o público. Recém anunciados, os participantes do BBB21 já gravaram vídeos para o “diário do confinamento”, uma espécie de momento no confessionário, no entanto, que acontece no hotel em que os grupos pipoca e camarote estão realizando o pré-confinamento, para garantir que ninguém vá para a casa do programa infectado com o covid-19.

O elenco do BBB21 precisou responder à três perguntas feita pela produção do reality global:

1 – Entre uma prova de resistência ou sorte, qual você prefere?

2 – Entre imunidade e dinheiro, qual você escolhe?

3 – Você prefere ser colocado no monstro ou na xepa?

Confira as respostas:

Arthur – BBB21

1 – “Resistência obviamente, porque sorte eu não tenho”.

2 – “Imunidade acredito que faria muito mais sentido no meu jogo”.

3 – “Por favor, qualquer oportunidade que tiver me deem o monstro, não me deixem com fome. Com fome sou a pior pessoa do mundo, então por favor me alimentem e deem o monstro”.

Karol Conká

1 – “Resistência, porque quando a gente resiste acaba atraindo a sorte”.

2 – “Imunidade, porque a imunidade vai me levar ao caminho do dinheiro no BBB21 “.

“. 3 – “Xepa, na xepa apesar de ter limitações, dá para viver tranquilo, vai que o monstro é uma roupa quente que não dá nem para sentar direito”.

Caio

1 – “Resistência, na minha vida, o que depende mais de mim tenho mais confiança de dar certo”.

2 – “Provavelmente vou querer imunidade, porque vou ficar com medo de arriscar uma saída do BBB21 “.

“. 3 – “Prefiro monstro e conhecer quem poderia votar em mim”.

Carla Diaz

1 – “Pensando estrategicamente: sorte. Porque resistência a gente não sabe como está a nossa ou dos adversários”.

2 – “Imunidade, dinheiro a gente consegue depois”.

3 – “Xepa, não sei qual é o monstro”.

João Luiz – BBB21

1 – “Resistência, porque ao longo de toda a minha vida várias pessoas falaram pra mim que sou uma pessoa mais fraca, que não apresento ameaça e acho que dentro do Big Brother se você ganha uma prova de resistência, isso é muito interessante”.

2 – “Dinheiro, porque a imunidade pode te dar uma posição de conforto no jogo”.

3 – “Esse é difícil, mas vou escolher xepa, porque o monstro é um saco”.

Camilla de Lucas

1 – “Resistência, porque por exemplo, vamos supor q eu estava destinada a um paredão, se eu pegar uma resistência pode ser que eu tenha poder de escolha, se vou ficar até o fim da prova para fugir. A sorte a probabilidade de eu ganhar é muito pouca, porque não sou sortuda”.

2 – “Difícil, dinheiro é bom, todo mundo gosta. Mas pensando em ficar, que é o meu objetivo, a imunidade”.

3 – “Xepa, prefiro”.

BBB21 – Arcrebiano

1 – “Com certeza resistência, por eu ser muito do esporte“.

2 – “Dinheiro, com certeza, imunidade a gente briga por ela, se tiver opção”.

3 – “Monstro, xepa não, fico estressado quando estou com fome”.

Pocah

1 – “Sorte, porque nem tudo vai depender da resistência”.

2 – “Imunidade, para me garantir mais uma semaninha na casa”.

3 – “Vou de monstro”.

Juliette

1 – “Resistência, aquilo que depende de mim está sob meu controle, posso dar meu máximo”.

2 – “Depende da fase, acho que no início é interessante a imunidade”.

3 – “Depende, o monstro dependendo é bom, se for engraçado”.

Nego Di

1 – “Resistência depende muito da prova, então prefiro sorte”.

2 – “Imunidade, porque a grana é consequência, tem vários momentos no BBB21 que a gente pode ganhar”.

que a gente pode ganhar”. 3 – “Acho que prefiro a xepa, porque tem mais gente naquela situação”.

Kerline

1 – “Resistência sempre, prefiro vencer com meus próprios esforços do que contar com a sorte”.

2 – “Depende do dinheiro né, eu tô precisando, mas no jogo a imunidade vale mais”.

3 – “Monstro, sou taurina, a xepa é uma coisa que vai me tirar do sério”.

Lucas Penteado

1 – ” Resistência, gosto de descobrir meu limite, e está mais na minha mão do que a sorte”.

2 – “Prefiro imunidade, porque me deixa mais próximo do prêmio final”.

3 – “Eu sei que perde estaleca, tem seu prós e contras, mas é muito divertido, já fui animador de festa de criança, então acho o maior barato. Mas a xepa tem menos alimentos e regalias”.

Lumena

1 – “Pensando na minha condição atual, tô muito sedentária, então eu acho que poderia me dar melhor em prova de sorte, raciocínio”.

2 – “Prefiro imunidade, porque imunidade no jogo me possibilita ficar mais uma semana no BBB21 “.

“. 3 – “Comida pra mim é sagrado, realmente se eu ficar na xepa… Mexe muito com o meu humor, psicológico, prefiro monstro”.

BBB21 – Rodolffo

1 – “A melhor opção pra mim talvez seria sorte”.

2 – “Imunidade porque meu objetivo no programa é permanecer o período todo”.

3 – “Acredito que a restrição de alimentos não seja uma coisa que me tire do sério, talvez”.

Gilberto

1 – “Resistência, porque mostra mais garra, determinação, mostra para que tu veio”.

2- “Imunidade, porque quero me manter no jogo”.

3 – “Monstro, tudo o que for me colocar em evidência dentro do jogo, eu prefiro”.

Viih tube

1 – “Sorte”.

2 – “Imunidade, acho que vale a pena investir”.

3 – “Depende do monstro, as vezes pode ser fácil ou até engraçado, mas no geral como é uma coisa repetitiva que não dura só um dia, entoa o acho que xepa”.

Thais – BBB21

1 – “Resistência, porque é quando eu dou meu melhor”.

2 – “No caso do jogo prefiro a imunidade”.

3 – “Xepa, porque sou de boa quanto a comida, não importo muito em ter várias opções, tendo arrozinho com ovo tá bom”.

Projota no BBB21

1 – “Resistência, porque não gosto de depender da sorte”.

2 – “Imunidade, porque o meu objetivo é chegar o mais longe possível, chegar lá na final”.

3 – “Xepa, eu não tenho muito problema com comida, se tiver arroz e ovo tô suave”.

Sarah

1 – “Sorte, não sei se me daria bem em provas de resistência”.

2 – “Imunidade, precisa nem perguntar, acho que vou sempre ter que fugir de paredão, é um risco”.

3 – “Xepa, não vou morrer de comer arroz, feijão e ovo, a gente come de tudo em casa, são apenas 100 dias, monstro mexe com o psicológico”.

Fiuk

1 – “Talvez a sorte só venha com a resistência, então resistência”.

2 – “Imunidade, imunidade pra sempre”.

3 – “É nóis, se vier monstrão é nóis, se vier xepa é nóis”.

