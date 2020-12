Tiago Leifert: conheça a trajetória do apresentador do BBB

Todo mundo já ouviu falar de Tiago Leifert, o apresentador do BBB já trabalhou com jornalismo esportivo e também apresenta outro reality da TV Globo – e foi até o narrador do FIFA. Mas você conhece Tiago? Sabe onde estudou, quando nasceu e onde já trabalhou? Não? Então confira:

Quem é Tiago Leifert?

Tiago nasceu em São Paulo em 1980, no dia 22 de maio. Ele é filho de Gilberto Carlos Leifert, que já trabalhou no Banco Geral do Comércio, Banco Safra, Banco Unión, O Estado de S. Paulo, Rádio Bandeirantes e Rede Globo.

Tiago Lefeirt estudou jornalismo e psicologia nos Estados Unidos, na Universidade de Miami. Morando no exterior, ele foi trainee no canal NBC, um dos maiores da TV aberta norte-americana.

Em 17 de novembro de 2012, ele se casou com Daiana Garbin. Em 2020, já quase no fim do BBB 20, ele revelou que a esposa estava grávida do primeiro filho do casal.

Tiago Leifert começou carreira como jornalista esportivo

Quando deixou os Estados Unidos e retornou ao Brasil, Tiago começou sua carreira cobrindo esporte, no extinto “Desafio ao Galo”, programa dedicado ao futebol de várzea, da TV Gazeta. Em 2006 ele migrou para a TV Globo e começou a trabalhar no “Pro Rad” e no “Esporte Espetacular”.

Em 2009, Tiago Leifert conseguiu assumir o cargo de editor-chefe do “Esporte Espetacular” e em 2010, durante a Copa do Mundo na África do Sul, ele virou o apresentador do “Central da Copa”, programa que ele assumiu também na Copa de 2014 e 2018. Em 2015, Tiago deixou o “Esporte Espetacular” e virou apresentador do “É de Casa”.

Tiago também é apresentador do “Zero1”, programa voltado ao mundo da cultura pop.

Tiago é apresentador do BBB e The Voice

Depois de desenvolver uma carreira no jornalismo esportivo, Tiago Leifert ganhou outras missões na Globo. Longe dos programas de esportes, hoje ele apresenta dois realities no canal: o Big Brother Brasil, que foi assumido por Leifert em 2017, após Pedro Bial ter apresentado o programa por 14 anos, e o The Voice Brasil, reality musical.

