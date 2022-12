O que não pode comer na virada de ano de 2023?

Para quem busca começar o ano novo atraindo boas energias e, claro, tentando evitar situações que possam trazer azar, escolher o que comer na virada de ano pode ajudar a começar 2023 com sorte. Uma série de superstições vêm à tona nessa época do ano, como simpatias, banhos energéticos e até a cor do look, e por isso separamos algumas dicas do que pode ser bom servir no dia 31/12.

O que não pode comer na virada de ano?

Em relação aos alimentos, há quem diga que a primeira coisa que se deve evitar na ceia de ano novo é a carne de qualquer animal que anda ou cisca para trás, já que pode trazer azar. É por isso que, no ano novo, o peru e o frango saem de cena para dar lugar, tradicionalmente, ao porco e outras carnes, como o peixe.

Outro tipo de alimento que costuma ter um significado não muito positivo na virada de ano é qualquer fruta com espinho. Isso porque ninguém quer ter situações espinhosas no ano que está começando. Nesse caso, abacaxi, lichia e pitaya estão nessa lista e, por isso, a recomendação é evitar até mesmo os drinks feitos com essas frutas.

O que comer para ter sorte no ano novo?

A mesa da ceia de ano novo também pode ter muito significado para quem quer atrair boas energias. Confira alimentos que pode comer na virada de ano e que dão sorte:

Carne de porco – o porco é um dos alimentos mais comuns nas ceias de ano novo brasileiras. Segundo a superstição, como ele só anda e fuça para a frente, atrai progresso.

Peixes – o mesmo ocorre com os peixes, que só nadam para a frente. Um peixe muito consumido nessa época é o bacalhau, mas ele pode ser substituído por outros mais baratos, como a tilápia, por exemplo.

Lentilha – a lentilha é um clássico do ano novo porque seu formato lembra uma moeda e, por isso, esse alimento é comum na ceia de quem quer atrair prosperidade no ano novo.

Arroz – em algumas culturas, como na oriental, o arroz significa prosperidade e, por isso, algumas pessoas espalham punhados desse grão pela casa. Que tal preparar um arroz com lentilha e unir o poder dos dois alimentos?

Romã – essa fruta é muito tradicional na ceia de ano novo e faz parte de uma tradição milenar. Tradicionalmente, depois de comer sete romãs, as sementes vão para a carteira e ficam lá durante o ano todo.

Uva – a uva também é uma tradição na mesa de quem quer atrair boa sorte para o ano novo. A superstição diz que, na virada de ano, o ideal é comer 12 uvas, uma para cada mês.

O que fazer na virada do ano para ter sorte em 2023

As superstições indicam também algumas atitudes que devemos evitar na virada de ano para não atrair más energias. A primeira delas é que a casa deve estar limpa na hora que o ano novo chegar, inclusive as roupas de cama e toalhas devem ser trocadas. Afinal, as energias do ano que está acabando devem ficar para trás.

Outra coisa que pode dar azar é estar com os bolsos vazios quando começar a contagem regressiva, isso poderia atrapalhar as finanças, segundo a superstição. Começar o ano com brigas e pensamentos negativos também não é uma boa ideia, por isso, vale se esforçar para melhorar a vibração e dar o primeiro passo para o ciclo que vai começar com positividade e alegria.

