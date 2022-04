Confira seu horóscopo de hoje, domingo (03/04/2022)

Veja previsão do seu horóscopo do dia, desse domingo, 03 de abril, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

O signo do zodíaco de cada pessoa tem traços que são negativos e positivos, mas há milhões de pessoas ao redor do mundo que gostam de ter uma visão sobre o que está por vir olhando para seu horóscopo de hoje, 3 de abril, domingo.

Horóscopo de Áries

Ariano, cuidado pra não ficar mostrando algo que você não é, ou até mesmo expressar algum sentimento que não seja verdadeiro. Não adianta fingir ser algo para os outros, sendo que quando você está sozinho você se sente infeliz. Acolha quem você de fato é, demonstre os seus verdadeiros sentimentos.

Horóscopo de Touro

Nada como um dia após o outro, não é mesmo taurino? A tarde de domingo se apresenta despreocupada e criativa. Deixe as emoções seguirem mais livres e cultive a beleza! A Lua encontrando com Urano no seu signo indica um período de revoluções emocionais. A hora de desapegar de alguns sentimentos é agora!

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, não dá pra ficar se escondendo pra sempre! Hoje o universo te convida a agir de forma menos racional e se entregar mais para seus sentimentos e ouvir sua intuição. Não fique criando paranoicas na sua cabeça. Tudo só vai ficar mais claro quando você se permitir a sentir o que vem de dentro.

Horóscopo de Câncer

Câncer, fique atento com pessoas que tentam te manipular, te comprar ou até mesmo te chantagear pra conseguirem o que querem. Não se intimide. É preciso agir de acordo com o que faz sentido para você. O momento astral também fala sobre se libertar de certos medos e inseguranças do passado.

Horóscopo de Leão

Leonino, liberte aquilo que está preso no seu coração. Se livre de tudo que te pesa, como rancores, mágoas, enfim. Cuidado para não ficar agindo sempre de acordo com sofrimentos passados! É hora de virar a página e ver a mágica acontecendo na sua vida, pois assim tudo vai fluir melhor e de maneira mais assertiva.

Horóscopo de Virgem

Você está querendo enganar quem, virginiano? Quando você não assume aquilo que sente, você engana apenas a si mesmo. Fale mais sobre suas emoções, confesse seu amor por alguém, se abra com algum amigo. Pare de ficar guardando para si sentimentos por sentir vergonha ou medo. Vai ser feliz!

Horóscopo de Libra

Libra, é hora de assumir todo o seu poder pessoal, de se enxergar como alguém incrível, que pode tudo! O momento astral pede empoderamento e autoconfiança em si mesmo. Todo trabalho interno que você vem fazendo não é à toa, confia que chegou a hora de pôr para fora todo o seu potencial!

Horóscopo de Escorpião

Escorpião, pare de olhar para uma única coisa, os astros querem te mostrar um mundo de possibilidades! É hora de sair da sua bolha e explorar mais os horizontes, seja na vida afetiva quanto na vida profissional. Será que você não está se reduzindo apenas à uma coisa? Você pode ser muito mais!

Horóscopo de Sagitário

Algumas situações podem te pegar de surpresa nesse domingo, sagitário, mas não deixe que isso abale a sua felicidade, afinal, esse será um dia bem divertido para você! o segredo é ter otimismo e jogo de cintura para lidar com o inesperado. Mesmo assim, se cerque de pessoas boas e alto astral.

Horóscopo de Capricórnio

Esse é um dia para cuidar de você, cultivar o que te fortalece e curtir bons momentos com familiares e/ou amigos. Viva um domingo de menos preocupações com trabalho e de mais qualidade de lazer. Deixe os problemas futuros de lado, capricórnio, viva o agora, antes que você perca esses bons momentos.

Horóscopo de Aquário

Esse será um domingo mais recluso, que pede maior introspecção, aquariano. Se dedique mais a si mesmo, se recolha, medite, observe seus pensamentos e suas emoções… isso é autoconhecimento! É um bom momento para a criatividade também, então fique ligado nas suas ideias e insights, muita coisa bacana pode surgir aí hoje.

Horóscopo de Peixes

Peixes, esse é um domingo muito importante para estar com quem você gosta, com quem te faz bem. Os astros mostram um dia tranquilo e suave por aqui. Pode ser interessante você estar mais próximo da natureza; arvores, flores, rios, mar, etc. Se conecte com a beleza da simplicidade, assim você poderá começar uma nova semana de maneira muito mais leve e energizado.