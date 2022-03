Horóscopo mensal de abril 2022 está aqui; veja seu signo

Horóscopo Mensal para abril de 2022: de acordo com a astrologia, descubra o que está sendo previsto para o seu signo do zodíaco no mês de abril.

Horóscopo mensal de abril 2022

Logo no primeiro dia do mês já temos a Lua Nova acontecendo no signo de Áries, bem menos acelerada e impulsiva do que o costume por conta da presença de Saturno do lado de Marte, regente do signo de Áries. Esse é um período muito oportuno pra fazer acontecer aquilo que almeja, com determinação, comprometimento e de forma muito séria e estruturada. Aproveite para tirar os projetos do papel!

No dia 11, o planeta mensageiro, Mercúrio, entra no signo de Touro e o pensamento fica mais pragmático, voltada para estabilidade e realização. Nesse período o raciocínio tende a ficar mais lento e ficamos mais teimosos.

Logo na sequência, no dia 12, acontece um dos mais importantes eventos de 2022: o encontro exato de Júpiter com Netuno em Peixes, inaugurando o ciclo de bênçãos, elevação espiritual e altruísmo.

Já no dia 15 é a vez de Marte ingressar no espiritual signo de Peixes. Aqui tudo funcionará de forma mais branda e sutil, contornando os obstáculos em vez de enfrenta-los, então assim vai abrindo caminhos na sua vida. Agiremos com muito mais compaixão e nos guiando através da intuição!

No dia seguinte, 16, a Lua fica Cheia no signo de Libra. Contribui muito para que tenhamos mais serenidade e compreensão, coisas de que vamos precisar mesmo, pois no momento do plenilúnio, nossos luminares encaram uma forte tensão com Plutão em Capricórnio. É tempo de baixar a bola e reconhecer a impotência. E o emocional transbordando, à flor da pele, por conta dessa Lua Cheia.

O Sol entra em Touro nas últimas horas do dia 19, formando um belo aspecto com Vênus em Peixes. Um dia regado à beleza, amor, autocuidado e arte!

O mês vai chegando ao fim e no dia 29 Mercúrio entra no signo de Gêmeos, seu signo predileto, onde suas habilidades mentais operam no seu melhor! O momento é de muita informação, trocas, conversas, favorecendo também os conhecimentos e aprendizados. Nesse mesmo dia Plutão inicia seu movimento de retrogradação.

A Lua Nova em Touro será também um Eclipse Solar Parcial conjunto a Urano no dia 30. Urano simboliza muitas inovações na vida, sendo esse um momento de revoluções!

Qual é o seu signo?

Não sabe qual é o seu signo solar? Aqui está uma rápida atualização das datas para cada um.

Áries (21 de março a 19 de abril)

Touro (20 de abril a 20 de maio)

Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)

Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro)

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

HORÓSCOPO DE ÁRIES

Em abril, Áries terá à sua disposição energia para agir conforme ideais mais coletivos. É importante este mês prestar atenção nas comunicações ao redor, principalmente nos círculos de amizade. Tente não perder tempo com muitas banalidades, assuma responsabilidades e construa relações significativas, mesmo que isso represente a necessidade de autotransformação.

Carreira – No setor do trabalho, este mês reserva importância significativa para um melhor direcionamento da ação, pedindo que esta seja mais visionária e baseada na compreensão de questões complexas, já que o âmbito social revelará suas necessidades e as soluções podem ser originais. É propício filiar-se a pessoas que compartilham de seus ideais, pois assim as ações serão mais fortes.

Amor – No campo afetivo, Áries ainda passa por um movimento de se olhar diante de um emaranhado de questões sobre relacionamentos, podendo enxergá-las mais amplamente. É bom ter concentração para não deixar passar este valioso momento de percepção que permite enxergar seu lugar diante das parcerias, e os ecos de suas atitudes na vida afetiva dos outros.

HORÓSCOPO DE TOURO

O horóscopo mensal abril 2022 mostra uma continuação sobre o enfoque no trabalho, mas se antes havia um movimento de sensibilidade maior em andamento, agora a energia começa a ficar mais intensa e impulsiva, pois o fogo começa a atuar no céu, permitindo que as questões internas sejam enfrentadas mais bravamente. Continuar explorando a sensibilidade coletiva enquanto forma de aprendizado também é algo muito recomendado neste mês para Touro.

Trabalho – O mês de abril simboliza um período de refinar as questões de trabalho ao máximo para que se garanta uma sensação de comunhão durante seu percurso. Os laços que vem sendo criados junto com possibilidades de mudanças são bem vindos para uma vida profissional mais próspera. Saiba o que quer e não deixe os excessos da comunicação superficial atrapalharem seu foco e disciplina.

Amor – Em abril, as afetividades vão estar em um lugar de busca pela realização da verdade com bastante energia, o que é muito bom para resolução de problemas complexos nesse aspecto, mas exigirá também muita paciência e um direcionamento inteligente para toda essa disposição. Foque nesse mês em estabelecer relações de confiança, explorando os ideais dos envolvidos.

+ Signo de Touro: personalidade e tudo mais

HORÓSCOPO DE GÊMEOS – horóscopo mensal abril 2022

O signo de Gêmeos no mês de abril vai contar com energia extra para explorar o âmbito social. É importante aproveitar essa energia para novos aprendizados mais complexos dos quais este signo pode não estar tão acostumado. Veja como toda a potência pode ser canalizada para trabalhos coletivos baseado em conhecimento disposto sobre a sociedade.. A sede ao pote pode ser muita e a água pode estar abundante, então lembre-se de manter o mínimo de organização interna para aproveitar sem se afogar em muitas atividades.

Trabalho – Em abril os horóscopo mensal abril 2022 aponta que os trabalhos podem se tornar alvo de sonhos e idealizações, o que pode vir a ser muito positivo se você quiser encontrar novas inspirações e expandir sua sensibilidade para este setor. Tenha em mente que é um período fértil e enérgico para se sentir mais otimista sobre os aspectos profissionais, entretanto também sugere a prática da obstinação na busca por novos conhecimentos mais aprofundados, a vivência mais integrada ao coletivo e uma ação sensível melhor direcionada.

Amor – Quanto ao campo afetivo, Gêmeos está numa fase de busca de aprendizados maiores, então as vivências públicas permeadas por sensibilidade podem ser satisfatórias para as necessidades emocionais da pessoa. Relações pautadas em compromisso e olhar direcionado para o lugar da parceria no mundo serão objeto de crescimento, é uma boa fase para consolidar laços significativos que exerçam positivas transformações na vida individual e das pessoas ao redor.

HORÓSCOPO DE CÂNCER

Câncer em abril vai se deparar com a exploração mais abundante da sua energia em contato com o sensível vindo da coletividade. Tempo de muitas buscas e encontros subjetivos, a mexer com as emoções, e também de potência para agir e se comunicar para além do seu ambiente familiar. Estar em abertura para a chegada destas vivências e novas sensações pode ser muito favorável, principalmente se elas significarem transformação positiva na sua dinâmica de habitar em harmonia no mundo.

Trabalho

Os assuntos do trabalho em abril estarão mais esclarecidos, podendo ser vistos e comunicados com mais facilidade. Porém, é crucial ter essa visão conjunta a uma ação e vivências imersas na ampliação de conhecimentos mais integrativos com a vida como um todo, obtido principalmente através da sensibilidade. Esclarecer e entender é um passo muito importante, coletar informações e aplicar transformações são ações necessárias para o refinamento da chegada aos objetivos.

Amor

Se o objetivo for crescer com as experimentações em um emocional mais maduro, abrangente, e os novos conhecimentos provenientes daí, as relações tendem a estabelecer um vínculo forte, conectadas pela ação focada na vivência harmoniosa.

HORÓSCOPO DE LEÃO

Abril para Leão é um mês esclarecedor nos assuntos dos aprendizados gerais com relação a vida no coletivo, mas é importante passar através da sensibilidade para obter as transformações necessárias à obrigação atual de entender e colaborar mais com o outro e com o mundo em geral usando sua individualidade. Busque amenizar a intensidade da mente para que ela possa fluir seu direcionamento para lugares melhores, mesmo que atravesse a imensidão emocional.

Trabalho

Quanto ao setor profissional, é hora de visualizar e se colocar em direção a consolidar seu trabalho ao público. Alguns passos como o entendimento da sua posição sobre os conhecimentos que embasam sua vocação, e a vivência mais integrada e íntima com a sensibilidade obtida da experiência com o outro serão partes consideráveis deste mês e terão o poder de fortalecer sua autonomia.

Amor

Sobre os aspectos de relacionamento, abril continua sendo um momento de vivências mais amplas emocionalmente, o que pode trazer também algumas crises, pois a intenção é experimentar uma comunhão harmoniosa com o outro para além de suas vontades individuais. O que precisar passar por transformações vai dispor de mais esclarecimentos. Afinar a ação sensível e a comunicação a respeito das emoções dentro dos relacionamentos pode aliviar alguns desconfortos, mas o espaço e o silêncio também servirão quando for necessário.

HORÓSCOPO DE VIRGEM

Em abril, haverá energia para explorar os espaços com os outros e experimentar a sensibilidade mais aflorada para a comunhão em espaços de intimidade. Os pontos em questionamentos e crises podem estar mais claros pro entendimento, e cuidar da comunicação neste período se mostra importante tarefa, portanto é recomendável buscar equilíbrio entre sua atividade potente e o recolhimento no silêncio, pois assim poderá vivenciar um contato mais íntimo com seu interior e apreciar outros aspectos da presença alheia.

Trabalho – Quanto ao setor profissional, é mais indicado buscar entender as motivações que levam a vivenciar os recursos provenientes de outras pessoas. Para isto, a vivência em sintonia com o outro se faz necessária, e o olhar consciente para a sensibilidade neste setor do trabalho e parcerias, agora, é a prevenção para crises futuras.

Amor – o horóscopo mensal abril 2022 indica que há portas abertas para o crescimento de saberes subjetivos com o outro, através de vivências significativas quanto a sensibilidade, podem ser um caminho para se colocar a serviço das transformações necessárias para a melhor fluência das relações na sua vida, tanto as longas quanto as mais curtas. Por isso, busque afinar a comunicação interna sobre suas intenções de partilha, pois isso vai se comunicar com o plano de ação emocional entre os vínculos.

HORÓSCOPO DE LIBRA – horóscopo mensal abril 2022

Chegou a hora do signo de Libra experimentar uma visão mais clara sobre as ações realizadas por meio de parcerias. A prática da manutenção da sua energia vital através da organização da sensibilidade no seu cotidiano será essencial para lidar com tais envolvimentos coletivos. Isso significa tomar mais responsabilidades com as suas criações e auto expressão em geral e continuar exercendo as transformações necessárias neste âmbito a fim de garantir o uso da potência de sua estrutura emocional.

Trabalho – No âmbito profissional, Libra deve prestar atenção às possíveis parcerias que podem estar surgindo ao redor. Vai ser momento de tomar decisões de fato e integrar mais sua individualidade, principalmente sua sensibilidade, no seu trabalho. De qualquer forma, abril sugere que você movimente a energia da atividade externa desde o interno.

Amor – Observe como, ao lidar com os relacionamentos, a dedicação a seu próprio cuidado vai te trazer crescimentos, aprendizados e fortalecer outros âmbitos da vida. Apesar da mente estar voltada para a presença do outro, há uma disposição que precisa existir para a parceria fluir, que é também estar ciente das suas necessidades emocionais e buscar estar em harmonia com elas.

HORÓSCOPO DE ESCORPIÃO

Escorpião em abril vai estar em contato com a necessidade de olhar mais para a sua individualidade, a partir da exploração dos saberes obtidos através da sensibilidade. Descobrir, entender e organizar esta informação faz parte das tarefas deste mês. Se as parcerias estiverem em processo de instabilidade, aproveitar essa oportunidade para refinar as comunicações realizando cortes e transformações nesse setor, o que vai resultar também em reconfigurações na sua estrutura pessoal.

Trabalho – Com relação ao trabalho, Escorpião entrará em reconhecimento de que precisa ativar sua energia no cotidiano, fazendo valer as atividades que estão relacionadas a sua criatividade, para assim poder ter matéria-prima e disposição de focar no profissional. É momento de entender o quão relacionado está o seu autocuidado e a qualidade da sua carreira.

Amor – A vivência afetiva pode ser intensa e abrangente neste momento, então é importante manter-se em foco com as suas necessidades pessoais e garantir que a energia no seu cotidiano esteja clara e estimulante. Aproveite para descobrir novos prazeres, a expansão da sua individualidade através das diferentes formas de criar que há disponível. É tempo de se conectar prazerosamente com sua sensibilidade, estando em relacionamentos ou não.

HORÓSCOPO DE SAGITÁRIO

Em abril, Sagitário vai poder esclarecer melhor as questões do seu envolvimento com atividades prazerosas, expressão da individualidade, exploração da criatividade… Com isso também haverá direcionamentos para focar em seu espaço privado, pessoas próximas, família e tudo que represente um estado de segurança. É importante continuar os movimentos de transformação nos hábitos e valores, fazendo os ajustes necessários para garantir melhor aproveitamento da sua energia pessoal.

Trabalho – Quanto ao ambiente profissional, tente fazer nesse período bom uso da sua criatividade e cuide da sua vida pessoal. Será bom manter-se consistente nas tarefas e não se deixar dispersar por banalidades. De qualquer modo, o sucesso na profissão depende da qualidade do seu autocuidado.

Amor – Em abril, os relacionamentos podem vir à tona com mais facilidade, você poderá enxergá-los se aproximando e sentir o direcionamento para vivê-los, mas é recomendável consultar-se antes, no íntimo da sua segurança emocional, quais situações você vai querer experienciar, reconhecendo que essas vivências estão relacionadas com o que já há disponível em você e que com certeza vão afetar o encaminhamento da sua relação consigo.

HORÓSCOPO DE CAPRICÓRNIO

Agora é tempo de Capricórnio chegar às zonas mais profundas da sua estrutura emocional e entender aspectos importantes das suas necessidades de segurança. Fazer valer das experiências coletivas e buscar apreciar os movimentos da sensibilidade é peça chave do momento. Aproveite a clareza acerca dos seus assuntos pessoais para ver onde aplicar os ajustes na forma de se comprometer, consigo e com os outros, a partir do que também a sociedade traz de questionamentos, pois parte vital da tarefa é ressignificar em si certos valores e princípios que não se encaixam mais para uma vida harmoniosa com o todo.

Trabalho – O trabalho em abril passa por um momento de expandir a sensibilidade da comunicação que se faz cotidianamente, pois muito há para aprender e crescer com os conhecimentos obtidos daí . Utilizar os recursos disponíveis imediatamente ao seu redor pode ser um bom direcionamento, pois a ideia é que este mês seja sobre você se ajustar a seu espaço de segurança emocional e evitar os desgastes. Mantenha-se nas suas capacidades, não se sobrecarregue e cuide do seu bem-estar frente ao trabalho.

Amor – Sobre o campo afetivo, Capricórnio precisa observar ao seu redor como anda a comunicação, se ela está coerente com o que se acredita e busca. É hora de aprender sobre esse tema e desfrutar da sensibilidade que pode existir nesse lugar. As relações que não estiverem sintonizadas com uma forma saudável de se comunicar vão acabar causando danos na jornada em direção ao auto melhoramento de si.

HORÓSCOPO DE AQUÁRIO

Aquário tem em abril um mês para entrar em movimentações mais intensas, de modo geral. Ampliar a comunicação, fazer dela um canal da verdade. Talvez seja momento também de introduzir novas inspirações na vida e dissolver valores que não servem mais ao propósito de uma vida harmoniosa. O que você deseja tende a encontrar boas oportunidades de aparecer caso você esteja se colocando a vivenciar e agir desde sua sensibilidade de forma mais abrangente, aquela que captamos diante das questões coletivas.

Trabalho – Quanto ao âmbito profissional, é importante saber que se tiver consciência do que deseja e olhar atentamente para os recursos já disponíveis, pode crescer e obter sucesso. O poder de ação estará sujeito à sensibilidade, portanto cuide do emocional este mês, envolva-se em experiências que vão lhe trazer expansão e não o contrário.

Amor – Abril indica ser um período de resoluções para Aquário, pois a área comunicativa terá seus esclarecimentos, por isso, ponha em atividade este canal. Para ter prazer nos relacionamentos, é bom ter claro em si o que procura e desfrutar das sensibilidades nas experiências. A superficialidade pode ser um ponto problemático, então tenha cautela e use bem a comunicação para evitar desgastes e confusões com o outro.

HORÓSCOPO DE PEIXES – horóscopo mensal abril 2022

Para Peixes, abril indica ser um mês de aumento da sua sensibilidade no que diz respeito a vivências sociais e ações. O que você deseja pode estar mais claro neste período, assim como as oportunidades de agir sobre isso. Busque manter a energia em alta, aproveitando as possibilidades de expansão e crescimento provindas da sua vontade pessoal. Confusões e desgastes sobre questões familiares podem trazer certo peso para a consciência, mas é ideal focar nas buscas do que vai te fazer entrar em sintonia com seu bem-estar diante do geral, assim conseguirá encontrar soluções harmônicas.

Trabalho – É lidando bem com suas questões emocionais que você vai prosperar no setor do trabalho. Agora depende de quanta disposição há para aprender e usar os conhecimentos obtidos das suas vivências com sensibilidade. Se estiver bem consigo, o setor profissional tende a fluir, então aproveite esse momento de poder criar suas próprias motivações e usá-las a seu favor.

Amor – As relações para Peixes se desenvolvem este mês de acordo com o que a pessoa está buscando, por isso tenha clareza sobre o que quer. Por ser um tempo de encontrar mais vivências significativas para a auto expansão do sensível, pode ser que alguns relacionamentos apareçam para chamar esse senso de busca interior.