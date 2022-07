Horóscopo de hoje (05/07/22): previsão para terça-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 5 de julho de 2022, terça-feira.

+ Horóscopo de Julho 2022: previsão mensal para os signos

Horóscopo de Áries

O dia de hoje quer te motivar a organização e produtividade. Então faça uma listinha de coisas que você precisa fazer e, ao fazer, sinta prazer em riscar cada item feito. Ariano, mude a sua perspectiva sobre as obrigações cotidianas, nem tudo precisa ser um “parto” ou sempre ser chato de fazer. O Universo está te mostrando que com organização tudo se torna possível. Então ao se levantar da cama hoje, vista uma roupa que te faça se sentir bem e confiante e parta para a ação!

Horóscopo de Touro

Touro, essa terça-feira está incrível para tudo o que você sentir de fazer. O que for iniciado hoje será super favorecido, então aproveite para plantar as sementes do que você deseja criar na sua vida, seja algo a longo prazo, como algo a curto prazo; desde iniciar uma academia ou marcar um médico, como planejar uma viagem ou se organizar para uma compra significativa. Então escute a sua sabedoria interna e comece! Coloque muita entrega e dedicação, não importa o tamanho da sua tarefa.

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, nesta terça-feira algumas emoções do passado podem voltar e perturbar você, originando decisões equivocadas, portanto, muita atenção! No trabalho as coisas podem ficar meio dispersas, rolar muitas conversas paralelas, prejudicando a sua produtividade e eficiência. Sabendo disso, fique vigilante para não ter retrabalho depois. Também demanda atenção as informações que você for enviar, repassar, publicar, etc, para não incorrer erros! Não é um dia interessante para negociações.

Horóscopo de Câncer

Câncer, hoje os astros te incentivam a começar o seu dia com eficiência total, resolvendo tudo o que precisa ser resolvido e colocando em dia todas as suas pendências. Dê agora o primeiro passo que você sempre acaba deixando para depois. O Universo está te dando aquele empurrãozinho que faltava. No início tarde será necessário um pouco mais de paciência e cautela com possíveis imprevistos ou questões desafiadoras que possam surgir. Mas no início da noite uma linda energia perambula no ar, favorecendo a sua autoestima e amor próprio!

Horóscopo de Leão

Algo vai chamar a sua atenção hoje, talvez de forma positiva, mas também pode ser de forma negativa. É importante se impor, leonino. Não é preciso arranjar encrenca e partir para a agressividade, mas sim se manter firme honrando seus valores. Ninguém vence que nunca desiste. Então persista no que faz sentido para você. Se algo te indignar, expresse tal indignação. Se algo te deixar feliz, expresse sua felicidade. Algumas coisas/acontecimentos podem parecer meio confusos para você, busque clareza antes de se manifestar.

Horóscopo de Virgem

Hoje é necessário exercitar a paciência, virginiano, pois a lua ficará fora de curso boa parte do dia no seu signo, dando maiores chances a imprevistos, erros, falhas e coisas do tipo. Procure deixar tudo bem alinhado, ter diálogos bem objetivos e claros e se houver alguma dúvida sobre alguma informação que receber, é melhor que vá atrás de esclarecimentos. Se possível, tente fazer o mínimo, aquilo que já é rotineiro, que você consegue fazer de forma mais automática, pois hoje não é muito indicado correr riscos.

Horóscopo de Libra

É tempo de cortesia, charme e diplomacia. Aprecie mais a beleza, a elegância, as artes, a estética e o refinamento das coisas à sua volta. Especialmente neste dia é legal que prefira estar na companhia de pessoas interessantes, que agregam de certa forma na sua vida. Aliás, esse é um ótimo dia para novas amizades e conexões. Também é hora de compartilhar ideias e projetos, trabalhar em equipe, dividir sonhos e contar com a ajuda de amigos, ou ser justamente a pessoa que vai ajudar algum amigo.

Horóscopo de Escorpião

Algo está muito evidente na sua vida, mas parece que você está ignorando ou não dando a importância necessária para isso. As pessoas estão tentando te mostrar, te avisar, mas você finge que não é com você. Tenha cautela, escorpiano, tem certas coisas que não são para certas pessoas, e é preciso baixar a bola do ego e aceitar que talvez não seja o melhor para você, entende? Dê alguns passos para trás, olhe para trás, observe o que precisa ser alterado ou transformado. Você não estará regredindo.

Horóscopo de Sagitário

Os astros reservam uma excelente terça-feira para os sagitarianos, bem como vocês gostam: com diversão, muito otimismo e parcerias. É um bom momento para todas as áreas da sua vida, mas, principalmente, para a esfera das relações. É um lindo dia para conquistar algo, realizar um sonho, em parceria! Esse também será um dia onde seus talentos ganharão destaque e serão bem vistos e reconhecidos, então não economiza seus dons e nem a sua criatividade.

Horóscopo de Capricórnio

Hoje você se sentirá disposto a lidar com assuntos delicados, densos ou que promovam uma transformação em sua vida. Aproveite essa energia para fazer justamente aquilo que você tenta sempre evitar, aquilo que te dá medo ou insegurança. Está em alta atividades ligadas à reforma, restauração e reparação, principalmente se for relacionado a sua casa. Também é um excelente dia para negociações, capricórnio. Neste dia ainda pode ser necessário mudar os planos e se reorganizar com uma nova demandar que há de surgir por esses dias.

Horóscopo de Aquário

Aquariano, esse pode ser um dia um pouco delicado e com alguns desafios para lidar! Os desafios virão no mental e também no emocional. Talvez algumas incertezas lhe despertem certa ansiedade, um conflito mental pode tirar seu foco e te fazer gastar muito mais tempo com algumas escolhas que eram pra serem práticas. Paciência, aquário. Não se pressione nesse momento. Já no campo das emoções, algum medo do passado pode ressurgir, de repente uma frustração ou decepção que você sofreu lá atrás de revisite, fazendo ser ainda mais difícil lidar com seus conflitos internos. Se acolha e busque amparo emocional.

Horóscopo de Peixes

A Lua se opõe a Netuno, que está no seu signo, fazendo com que você enxergue as coisas de forma nebulosa, o que leva a uma visão equivocada da realidade, resultando em decisões imprecisas e frustrações. Pisciano, sendo assim, convém checar as informações emitidas e recebidas para evitar ruídos na comunicação. Não é bacana fazer as coisas na base do “achismo”. Um sentimento de indolência pode lhe fazer procrastinar hoje.