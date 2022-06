Horóscopo de Julho 2022: previsão mensal para os signos

Leia as previsões do horóscopo de julho 2022 do seu signo para ver o que está reservado para você este mês. Vamos descobrir o que é importante para você com a previsão mensal.

Como será o mês de julho na astrologia

Julho inicia com a gente submersos na natureza mais afável e tímida do signo de Câncer, que tem sido provocada pela vibe Ariana, pedindo para sairmos da concha e se aventurar!

No dia primeiro Marte enfrenta uma quadratura com Plutão que está em Capricórnio, e aqui o clima esquenta, é necessário cautela, pois raivas e rancores reprimidos tendem a aflorar.

Já no dia 05, Marte e Mercúrio na boa sintonia de um sextil e, praticamente ao mesmo tempo, mudam de signo. Marte passa a transitar em Touro e Mercúrio, em Câncer. A ação a partir de agora é mais consistente e muitas vezes ganha pela persistência, enquanto o mental passa a ser mais imaginativo e psíquico.

Empoderado pela Lua Crescente no dia 07, Júpiter em Áries provoca o emocional Mercúrio em Câncer, dentro de um clima de dualidade, entre a necessidade de se proteger e o impulso de expandir, gerando desconforto e inquietude. Depois disso, no dia 10, Sol em Câncer se harmoniza com Urano em Touro, possibilitando conciliar tradição com inovação e progresso.

A Lua Cheia em Capricórnio no dia 13, traz Plutão como ator principal. No momento do plenilúnio, Sol oposta a Lua conjunta a Plutão, geram um clima pesado, em que tudo é muito carregado e intenso. A Lua em Capricórnio já tem um viés mais pragmático e menos emotivo, esfria mais ainda, colocando os deveres à frente do emocional.

Entre os dias 16 e 17, o céu ganha um colorido particularmente romântico e amoroso; Mercúrio alcança o Sol e, juntinhos em Câncer, recebem as bênçãos de Netuno em Peixes no mesmo dia em que Vênus faz seu ingresso em Câncer. Aspectos muito lindo para o amor e a espiritualidade!

No dia 19, Mercúrio entra no signo de Leão e logo nos primeiros graus se harmoniza com Júpiter, trazendo um clima de compreensão e bom entendimento, mas é bom aproveitar logo, pois virá aspectos desafiadores depois.

No dia 22 acontece o grande show, o nosso astro-rei ingressa em seu signo domicílio: Leão, deixando tudo mais brilhante e animado. O brilho aumenta mais com a chegada da Lua por aqui no dia 28, formando uma Lua Nova em Leão; autoestima elevada, amor próprio, criatividade, sorte, brilho, bondade, diversão e generosidade!

Por fim, Mercúrio enfrenta uma tensão com a conjunção de Marte com Urano em Touro, onde a mente fica empolgada e precipitada, não é o momento de decidir nada, leva-se em conta elementos que podem mudar a qualquer momento. No dia 31, um confronto com Saturno obriga a desacelerar e focar.

Horóscopo de Julho de Áries

O horóscopo de julho para signo de Áries mostra que o mês trará maior visibilidade à questão da energia e sua energia privada pessoal. É importante estar com mais atenção aos desgastes provindos das crises emocionais relacionados a este setor familiar, ou o setor que representa o lugar de maior segurança emocional para você. É esperado que com o passar do mês, estas questões se tornem mais presentes, assim, vale muito já começar a refletir sobre a energia de ação disposta aí e como pode caminhar na expansão pessoal a fim de encontrar o conforto e estabilidade em si.

Carreira

No setor profissional, Áries deve ficar atento às prováveis oportunidades de exercitar sua capacidade de concentração mesmo diante das questões emocionais. Aprender a desenvolver sua própria expansão pessoal, utilizando de muita persistência no fazer na matéria… manter a vida com os pés no chão, fazendo com que as emoções encontrem um lugar para escoar.

Amor – O horóscopo de julho

No campo amoroso, é válido prestar atenção no aumento da sensibilidade, o que pode desenvolver estados de carência, busca por realização emocional. Momento certo para buscar nutrições, entender como o seu campo afetivo se torna de acolhimento e segurança. Agora é hora de entender o lugar que você habita nos relacionamentos e explorar melhores possibilidades.

Horóscopo de Julho de Touro

O horóscopo de julho para Touro mostra que haverá períodos de possibilidade em trazer mais sensibilidade para o campo da comunicação. Em conversas cotidianas, trabalhos e vivências coletivas, você pode encontrar oportunidades de colocar na experiência seu lado emocional. É um período muito propício também para se perder em crises e inseguranças nesse quesito, por isso, é importante manter esse lugar bem esclarecido e observado. Aproveitar a energia disponível para circular com mais leveza no mundo afora, aprender a investigar seus estados mais inconscientes e adaptar-se às mudanças quando sentir necessário. Lembre-se também de cumprir suas obrigações sociais através do trabalho que realizar, isso vai trazer um senso de estabilidade.

Trabalho

No mês de julho, Touro encontra situações no trabalho que podem desafiar seu encaminhamento de equilíbrio com a sua própria energia emocional. Então é necessário ter foco e disciplina neste aspecto para não se deixar atrapalhar pelos estados de sensibilidade que estarão mais intensos neste período.

Amor

No amor os astros sugerem ao signo de Touro uma ampliação da comunicação afetiva. É hora de ver se aquela relação na qual você está se engajando ou pensa em estar mais intimamente tem espaço para acolhimento e sensibilidade nos diálogos. Crises graves que desgastam e que são difíceis de atravessar podem estar presentes, então quanto mais elas forem esclarecidas e resolvidas, melhor. O importante aqui é sentir segurança nessas movimentações.

Horóscopo de Julho de Gêmeos

O horóscopo de julho para Gêmeos ganha um impulso para encontrar novas bases de sensibilidade. Encontrar dentro de si o que deseja neste aspecto relativo ao acolhimento e necessidade de segurança emocional. As outras pessoas em geral podem te fornecer portas abertas para estas descobertas, mas é crucial estar colocando a sua energia de ação para investigação do seu campo mental, encontrando resoluções mais concretas, do que se perdendo no campo de comunicação afora.

Trabalho

No setor profissional, agora é momento de prestar atenção nas oportunidades abertas pelo social, elas estão aí, mas uma coisa que entra no caminho são os seus próprios princípios sobre se o que aparece te nutre e acolhe emocionalmente. No geral, a proposta é você perceber os caminhos que te encontram e investigar seu emocional para entender sua disponibilidade, sabendo que a racionalização completa das problemáticas não vai te ajudar a se sentir próspero neste aspecto.

Amor

No campo afetivo, recomenda-se o equilíbrio emocional a partir dos valores sobre cuidado e necessidade de segurança que podem estar mais claros e se redefinindo. O trabalho com a mente aqui neste mês é crucial, pois perceber o momento em que há um dreno energético com relação às questões afetivas vai fazer você colocar de volta os pés no chão. Contudo, aproveite para curtir bastante o carinho e amor que pode estar disponível.

Horóscopo de Julho de Câncer

Aos nativos de Câncer, em julho será fundamental encontrar maneiras de escoar o acúmulo de sensibilidade. Abrir-se às oportunidades de construir ações ‘pés no chão’, ou seja, algo que te coloque em estado fixo, centrado, pode ser um canal para essa estabilização emocional. Crises e desgastes familiares ou relacionados à segurança emocional podem ser mais comuns nesse momento, principalmente se a mente estiver dispersa e criando muitas possibilidades surreais, por isso fortalecer o retorno ao momento real, presente, é um exercício bastante recomendado.

Trabalho

Para o trabalho, julho nos direciona para que o signo de Câncer preste atenção no seu espaço emocional, a vida privada, que estará mais evidente, e consiga balancear estes dois espaços. Pode representar um grande desafio, mas estar de olho na expansão que cada passo pode trazer, mesmo que pequeno, é reconfortante. Não se cobre demais no trabalho neste momento, porém faça de tudo pra manter uma mínima constância. Pequenas ações, simples e disciplinadas podem ser um refúgio da confusão emocional e a base fortalecedora para si. Preste atenção: não complexifique, senão este espaço pode problematizar mais ainda o emocional.

Amor – O horóscopo de julho

Julho é um mês em que Câncer deve se dar espaço para alinhar suas expectativas emocionais em prol da realidade ao seu dispor. Ações que promovam maior estabilidade nas relações, mesmo pequenas e diante de muitos movimentos, vão ajudar a passar por esse momento de aumento da sensibilidade de forma mais leve. Isso significa não cobrar demais do outro quanto às crises de carência e insegurança e quem sabe fortalecer a comunicação afetiva para desatar nós que podem surgir e promover mais segurança pessoal.

Horóscopo de Julho de Leão

O horóscopo de julho para Leão, o mês de julho está se mostrando ser um mês delicado; as pessoas da convivência ao seu redor e movimentações em geral podem ser que tragam um excesso de conteúdo emocional para lidar. Use esse tempo para acolher-se em um certo isolamento se possível para poder encontrar dentro da sua própria mente um lugar de segurança afetiva, e isto não quer dizer um isolamento completo, mas sim estar no comando de como aplicar sua energia emotiva. O acolhimento à sua própria posição dentro do mundo é digno de atenção e daí poderá desenvolver bons frutos.

Trabalho

No setor profissional, Leão deve manter-se constante nas atividades, mesmo que a passos pequenos, uma vez que o emocional vai demandar bastante atenção, principalmente no fim do mês. Julho pode trazer novas oportunidades de estudo e aprendizado para ajudar a encaminhar e focar melhor esta ação, então aproveite as portas que se abrirem, mas lembre-se de manter o emocional sendo observado e cuidado!

Amor

Se Leão souber aproveitar as pessoas que aparecem no seu campo afetivo para aprender e ensinar, elevando os relacionamentos a um patamar de engrandecimento, seu e do outro indivíduo, vai ser um período fértil e promissor. Mas é importante alertar sobre os estados de inconstância emocional presentes neste período, então esteja cuidando da sua individualidade e acolhendo suas necessidades afetivas dentro do seu próprio espaço também.

Horóscopo de Julho de Virgem

Virgem agora em julho experimenta tempos de explorar sua sensibilidade atrelada ao social, seja para o bem ou mal estar, então vai favorecer bastante manter o vigor e a força de ação direcionadas a aprender com as experiências e fazer destes aprendizados um alicerce do que você almeja construir quando se trata do seu envolvimento na sociedade. Pode ser bom tentar se movimentar com mais leveza entre os grupos, comunicar-se bastante e fazer valer sua capacidade de adaptação às oportunidades de vinculação afetiva com o espaço ao redor e suas organizações. Lembre-se de organizar o seu dia-a-dia de acordo com um entendimento mais complexo que habita dentro de você, isso pode ajudar a manter o foco mesmo diante de muitas movimentações.

Trabalho

Com um tempo de sensibilidade tão aguçada quanto o mês de julho, é crucial para Virgem filtrar o que é benéfico sentir e o que pode ser descartado porque desgasta e drena toda a energia por meio de crises de insegurança emocional. Tendo este pensamento em mente e com um dia-a-dia mais organizado, vai ficar mais fácil fluir no campo profissional.

Amor – O horóscopo de julho

Apesar de ser um mês em que a emotividade está em alta, é mais favorável para Virgem assumir esta necessidade de acolhimento para além de si e da parceria que tiver ou deseja ter. Ou seja, canalize sua nutrição afetiva mais para o desenvolvimento da sensibilidade de forma mais coletiva do que alinhar as expectativas a parcerias muito próximas e íntimas. O objetivo é não se prender em situações que te afastam de trabalhar esta sensibilidade de forma mais abrangente, que significa encontrar sua nutrição emocional no vínculo com o mundo.

Horóscopo de Julho de Libra

Para Libra, o mês de julho indica um aumento na sua capacidade de se sentir produtivo emocionalmente para a sociedade. O trabalho, a carreira, agora tomam um lugar de destaque, pois para este signo é importante se sentir cuidando do mundo. Sem dúvida é momento de fazer suas movimentações, coletar informações, e descobrir as melhores formas de materializar suas intenções mais profundas, que mexem com sua estrutura emocional. Fazer parcerias que possam potencializar este movimento é super benéfico e bem vindo, contanto que haja atenção para identificar o ponto em que o vínculo se torna um desgaste e fazer os cortes necessários para manter o bem estar.

Trabalho

Como foi dito, o setor do trabalho ganha um destaque na vida libriana, mas tudo isso vinculado a um emocional bem ampliado. Prestar atenção nas parcerias que surgem e que podem favorecer este espaço é de suma importância, pois este caminho pode abrir várias portas. Confie, mas com atenção a cada passo.

Amor – O horóscopo de julho

No setor amoroso, Libra vai precisar manter a mente em um estado de concentração, tanto para não se perder com o excesso de informações vindas de tantas vivências, quanto para conseguir construir seus desejos afetivos no mundo. Cuidar para manter sua individualidade nutrida e em acolhimento pessoal, de você para você primeiramente, entendendo que as relações pessoais afetam o modo como você se relaciona com o resto do mundo também.

Horóscopo de Julho de Escorpião

Para Escorpião, o mês de julho será espaço de movimento e descobertas no caminho sobre seu lugar emocional no mundo. É tempo de aprender novas formas de se relacionar e experimentar as afetividades, levando em conta que as experimentações, mesmo que se proponham superficiais, serão intensas. Dar mais segurança e estabilidade ao seu contato com o outro, organizando esta energia disponível de modo que te cause uma sensação de abertura de oportunidades e expansão, e não o contrário. É hora de liberar mais o seu emocional que muitas vezes se reprime para que você consiga habitar novos espaços de vivências na sensibilidade.

Trabalho

Neste mês, a vida profissional está atrelada às suas vivências emocionais intimamente, sendo assim importante cuidar das vinculações e do tema da nutrição e acolhimento interno. Isto quer dizer que a sua irradiação neste setor pode se utilizar de um olhar atento e cuidadoso aos passos que você dá no campo das afetividades.

Amor

Neste caso, recomenda-se ao signo de Escorpião bastante atenção aos seus envolvimentos, pois como a sensibilidade está em alta no mês de julho, trata-se muito de organizar melhor este campo, definindo bem os aprendizados que pode ter ou os desgastes que podem acontecer e respingar em outros setores da sua vida.

Horóscopo de Julho de Sagitário

O signo de Sagitário no mês de julho pode estar passando por uma fase crítica, onde os relacionamentos mais íntimos estão recebendo muita energia, chamando uma tomada de sensibilidade e experimentação de novos hábitos para firmar um movimento de transformação necessária neste período. A responsabilidade afetiva na comunicação com todos ao seu redor pode melhorar o modo com esse emocional vai reagir aos estímulos que vem dos outros. Prestar atenção aos valores do outro pode te trazer um entendimento sobre se há um acolhimento dos seus valores aí, e isso vai delinear o nível de aprofundamento emocional entre seu relacionamento consigo e o resto do mundo.

Trabalho

Na parte profissional, Sagitário encontra os desafios de alinhar a mente mais sensível deste mês com as suas responsabilidades. Fará muito bem ter uma rotina mais consistente, mesmo que isso apresente suas dificuldades, para que possa encontrar modos de ativar os momentos de foco e disciplinas necessários para o trabalho.

Amor – O horóscopo de julho

Com relação ao amor, Sagitário pode ver muitas possibilidades disponíveis, muitas portas abertas, mas é importantíssimo ter cuidado sobre onde vai envolver sua energia pessoal. Julho é um mês muito sensível e com um teor crítico, onde qualquer passo dado por impulsividade pode se transformar em muito desgaste. Então foque mais em fortalecer seu ritmo pessoal e acolha as pessoas que estiverem sintonizadas com isso.

Horóscopo de Julho de Capricórnio

O signo de Capricórnio no mês de julho vai encontrar muito com o outro habitando um espaços emocionais na sua vida. É um chamado para olhar para as questões de sensibilidade que este signo geralmente suprime para garantir uma atuação mais prática sobre o mundo. Buscar direcionar estes esclarecimentos ao seu ritmo pessoal vai garantir um bom complemento a sua habilidade de ação na matéria. Sentir é importante, principalmente neste momento, e traz informações preciosas sobre o que é necessário buscar no quesito acolhimento e segurança emocional. O foco da ação está apontado para o campo da criatividade, o que significa fazer uso deste espaço para expandir sua energia pessoal, movimentar e expandir os caminhos da sua estrutura através da auto expressão.

Trabalho

No mês de julho, Capricórnio vai estar com uma demanda de movimentações nos relacionamentos onde será necessário organizar e manter um ritmo saudável quanto ao envolvimento emocional. Assim, não sentirá este setor tão afetado negativamente. Equilibrar, mesmo com muitos elementos neste malabarismo, é o pedido para o momento.

Amor – O horóscopo de julho

O mês de julho carrega novidades neste campo para Capricórnio, uma vez que é um momento fértil de movimentações. O que precisa de atenção, no entanto, é a organização destas novidades no seu ritmo pessoal, ou seja, garantir que cada ação seja voltada para promover seu bem estar, e não o contrário. A vida íntima agora pede cuidado e o outro está intimamente ligado a esse acolhimento, seja este vindo de você ou dos outros.

Horóscopo de Julho de Aquário

Aquário recebe esclarecimentos agora sobre seu ritmo pessoal e emocional! Como suas movimentações com a sensibilidade podem afetar sua ordem, rotina, cotidiano e etc. É importante estar atento aos desgastes que a vida afetiva pode trazer para a saúde física, inclusive. Este signo deve cuidar para que os envolvimentos em busca do prazer, que estarão bem disponíveis em julho, possam promover uma ampliação na sua capacidade de comunicação clara e um direcionamento para a estabilidade da sua estrutura emocional. Se ver com responsabilidade é essencial.

Trabalho

Quanto ao setor profissional, Aquário encontra o desafio de colocar mais ação na sua estabilidade emocional, pois é daí que virá a disposição para o trabalho. Julho é um mês que pede essa observação e reparação do uso da sua energia sensível, para que assim possa render frutos através da ordenação e direcionamento da motivação para o campo do trabalho.

Amor – O horóscopo de julho

Agora em julho, os astros pedem que tomem cuidado com os desgastes por relações superficiais ou que exigem muito da mente, e esta estará grande parte do mês habitando um espaço muito sensível. Estes desgastes podem te trazer problemas no quesito auto acolhimento emocional. A figura do outro, este mês, exerce um papel que deve ser secundário, o importante é se manter estável emocionalmente, sabendo cuidar melhor de si.

Horóscopo de Julho de Peixes

O horóscopo de julho para Peixes vem abrindo as possibilidades deste signo expressar toda sua emotividade na forma de irradiação acolhedora, para si e quem estiver ao redor, dependendo dos seus cuidados. A tendência é que os caminhos se abram para entender que valores pessoais podem te ajudar a canalizar melhor suas emoções. Explore a comunicação ao seu redor de forma mais ativa, buscando trazer mais firmeza sem perder a delicadeza. É um ótimo momento para percorrer seus próprios caminhos internos, familiares, vivenciar relações com as pessoas de modo mais leve e que promovam nutrição à sua estrutura emocional.

Trabalho

Para Peixes, o setor do trabalho pode ter um crescimento, já que a energia pessoal vai estar forte no que diz respeito à buscar o desejado utilizando-se da comunicação e entendendo suas necessidades afetivas. É super importante garantir que toda essa vivência com a sensibilidade não interfira mais do que o necessário no campo profissional, a fim de evitar maiores desgastes.

Amor – O horóscopo de julho

Quanto ao campo dos relacionamentos, este mês de julho pode ser muito fértil e próspero, garantindo que o signo de Peixes tenha experiências muito nutritivas, mas vale também o alerta para não perder o foco e resolver as crises de insegurança emocional de forma clara. Aproveite de um fluxo mais maleável das emoções no momento para sempre que precisar, sair de um período turbulento entendendo que este pode ser facilmente resolvido se a busca for direcionada para o setor da estabilidade nas comunicações.