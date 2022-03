Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa sexta-feira, 18 de março, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo do dia (18/03/2022): previsão para sexta-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e verifique a previsão do seu horóscopo diário do dia 18 de março de 2022, sexta.

Horóscopo de Áries

Ariano, a energia dessa sexta é de renovação! Aqui brotam novos começos, impulsos criativos, ânimo, entusiasmo. Somente através da transformação e da inovação você terá relações prósperas. O dia hoje se traduz em criatividade, sigo os seus instintos! Mas tenha atenção com a impulsividade e a agressividade.

Horóscopo de Touro

Procure pensar positivo, taurino, pois todo sofrimento que você está vivenciando nesse momento faz parte da sua transformação como ser! O grande aprendizado dentro da sua dor, é perceber a dor coletiva e desde aí sentir a empatia. Deixe que sua dor seja energia pura. Pare tentar controla-la para não a sentir. Evoluir dói.

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, entenda que apenas aceitando as coisas como são você poderá começar a fazer mudanças na sua vida! Esse momento te dá a oportunidade de aprender a aceitar, deixar de lado os apegos e as ideias rígidas e fixas sobre como você gostaria que as coisas fossem. Talvez esse seja o momento de fazer uma renúncia profunda às expectativas.

Horóscopo de Câncer

Signo de câncer! Neste dia a diplomacia e a cordialidade serão importantes para se conquistar os objetivos traçados. Os relacionamentos estarão em evidência, já que ficará mais gostoso compartilhar momentos de prazer com quem se ama. Câncer, aproveite para dar mais atenção ao seu companheiro, ou mesmo um amigo que anda meio cabisbaixo. Assuntos jurídicos estarão favorecidos!

Horóscopo de Leão

Leonino, desenvolver a gratidão até pelas dificuldades da vida é importante, pois elas são oportunidades de romper velhos hábitos e memórias celulares que não tem mais nenhuma relevância. Aceite a vida como ela se apresenta pra você nesse momento.

Horóscopo de Virgem

Problemas e dificuldades que estejam passando na sua vida são apenas periféricos à questão principal, virgem. Abra mão de todos os esforços por controlar – seja a si mesmo, aos outros ou as situações. Controle não é poder. Abra mão do controle e da manipulação.

Horóscopo de Libra

Libriano, não se angustie se as coisas não estão tão claras para você. O momento pede equilíbrio emocional a fim de não colocar a “carreta na frente dos bois”. Tudo tem sua hora para acontecer, portanto se acalme e espere o horizonte clarear.

Horóscopo de Escorpião

Escorpião, o afastamento é sábio e necessário quando as coisas se tornam desgastantes demais. quanto mais a gente insiste em certas situações, mais sem energia ficamos. Um afastamento para cada qual colocar sua energia em ordem vai bem. Só não vale ficar se culpando nem se vitimizando dos conflitos da situação.

Horóscopo de Sagitário

Onde há vontade, há um caminho e nessa relação há muito por construir, compartilhar. Se ambos colocam energia construtiva nessa relação, colhem frutos bons! Aqui é preciso se abrir ao ponto de vista do outro, e também saber colocar o seu – um balance, entre dar e receber.

Horóscopo de Capricórnio

Sexta-feira revigorante para os capricornianos, momento favorável para curas e transformações. Aproveite para reavaliar situações. Antigas lembranças poderão emergir para, enfim, serem resolvidas. Haverá grandes chances de que você veja as coisas de outro modo, finalmente se librando de lixos emocionais.

Horóscopo de Aquário

Nessa sexta você estará animado e cheio de energia! Excelente dia para sair com os amigos ou com a pessoa amada. Tome coragem e convide aquela pessoa que não sai dos seus pensamentos! Vai ser difícil deixar para outro dia aquilo que pode ser resolvido hoje. Então não perca mais tempo, aquariano.

Horóscopo de Peixes

Pisciano, esse é um momento de profunda tomada de consciência: não mais medo; não mais dúvidas; não mais auto julgamentos. Sentimentos do eu inferior não ajudarão no seu momento de transição. É tempo de se conectar com seu mais alto potencial: uma mente e coração ilimitados!