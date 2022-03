Horóscopo do dia (20/03/2022): previsão para domingo

Veja previsão do seu horóscopo do dia, desse domingo, 20 de março, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e verifique a previsão do seu horóscopo diário do dia 20 de março de 2022, domingo.

Qual a previsão do horóscopo do dia – 20/03/2022

Hoje, às 12h33, o Sol ingressa no signo de Áries. Esse é o momento que acontece o Ano Novo Astrológico e também o Equinócio de Outono no Hemisfério Sul. Aqui o Sol recomeça seu caminho pelo Zodíaco;

Esse é um período favorável para mentalizar tudo o que você deseja realizar, afinal, o signo de Áries traz vontade, coragem e movimento.

Feliz Ano Novo!

Horóscopo de Áries

Ariano, hoje o sol entra no seu signo trazendo muita luz e vitalidade para os próximos 30 dias! É tempo de saber aproveitar essa energia solar, pois a sua vida estará mais em foco. O período favorece a autoestima, a autoconfiança, o auto reconhecimento, o auto valor, a criatividade e a generosidade. Hoje e nos próximos dias você tem o universo te amparando mais do que nunca!

Horóscopo de Touro

A cabeça estará a mil nesse domingo, muitos pensamentos, muitas ideias, muitas possibilidades e também muitas dúvidas! Portanto, esse não é o melhor momento para tomar alguma decisão importante, touro. Tire o dia para observar, sentir e pesquisar mais sobre o que realmente deseja. Tudo pode parecer meio confuso, então evite atitudes radicais!

Horóscopo de Gêmeos

Os astros prometem um domingo mais suave para os geminianos. Porém, pode ser bem interessante você focar em suas emoções, pois algumas coisas podem vir à tona nesse dia. Tudo o que te incomodar, que te causar sentimento de estranheza ou raiva, merece uma revisão interna. Seja bondoso consigo mesmo.

Horóscopo de Câncer

Com a Lua em seu ápice, nesse domingo os cancerianos ficarão mais sensuais, se deixando levar por sensações de prazeres. É tempo também de mergulhar fundo nas questões abordadas e em tudo o que se propõe a realizar. Hoje nada passará despercebido, principalmente aquilo que não é mostrado. A intuição está afloradíssima, você está mais atento e observador. É bom evitar alimentar antigos ressentimentos!

Horóscopo de Leão

Domingo de diversão por aqui. É um excelente dia para curtir com os amigos, juntar todos e fazer um almoço, ir para algum lugar, e assim esquecer um pouco dos problemas. O momento astral também é bem favorável para a criação de coisas, então ideias e insights podem surgir sobre algum projeto que você vem querendo desenvolver.

Horóscopo de Virgem

Conflitos mentais podem rolar hoje, virginiano! Incertezas, dúvidas, contradições… é importante que você tenha calma consigo mesmo. Aquilo que parecia ser o certo pra você, pode ser que hoje mude. Aquilo que você queria fazer, pode ser que hoje não queira mais. há um atrito entre razão e emoção. É preciso muita sabedoria nesse dia para lidar da melhor forma possível!

Horóscopo de Libra

Libra, esse é um domingo bem animado! Você se sentirá disposto e super produtivo para ir atrás daquilo que deseja, aproveitando bastante a vibe do réveillon astrológico. Saiba que você tem tudo em mãos, tudo o que você precisa para dar inicio no que deseja está bem aí, ao seu alcance! Então não invente desculpas e se joga.

Horóscopo de Escorpião

A Lua Cheia ingressa no seu signo nesse domingo, fazendo com que tudo seja sentido de forma mais intensa, escorpiano. As emoções afloram e transbordam! Você vai querer ser visto, ser ouvido e também ser desejado. É um excelente momento para praticar sua espiritualidade de acordo com suas crenças. Muitos sonhos podem rolar essa noite e talvez até uma dificuldade para dormir.

Horóscopo de Sagitário

Esse é um dia perfeito para fazer planos futuros, sagitariano! Tire um tempinho desse domingo para organizar suas ideias, seus desejos e sonhos. Faça um planejamento a longo prazo, colocando os passos necessários e também os investimentos. O momento astral favorece tais realizações, se bem planejado.

Horóscopo de Capricórnio

Aproveite esse domingo para realizar um programa mais leve, caprica. Tente espairecer a mente, desviando a atenção de situações mal resolvidas ou remoendo emoções que acabam fazendo mal para sua alma. Evite também abordar assuntos mais tensos. Escute mais do que fala, sempre policiando as palavras. Não é momento de retrucar/atacar, e sim de tentar escapar de qualquer provocação.

Horóscopo de Aquário

O domingo pede paciência com seus processos, aquariano. Não adianta acordar maluco, querendo fazer tudo, adiantar várias coisas e resolver mil problemas. É preciso agir com calma e sabedoria, fazendo uma coisa de cada vez. O retorno financeiro de seus trabalhos virá, mas é preciso construir uma boa estratégia.

Horóscopo de Peixes

Pisciano, é preciso se manter firme nas suas ideias e ideais. Cuidado para não te convencerem ao contrário daquilo que você quer pra você. Não é sobre ser teimoso ou inflexível, mas sim sobre não ser influenciável e construir sua própria opinião. Ótimo dia para estudos e novos aprendizados.