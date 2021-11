Horóscopo do dia (22/11/2021): previsão dos signos para segunda-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 22 de novembro de 2021, segunda.

Horóscopo de Áries

Ariano, se puder tire esse dia para descansar ou pra fazer tudo de forma mais tranquila, pois seus pensamentos estão acelerados nos últimos dias. Há um excesso mental de informações ocorrendo aí, descanse a sua mente e se permita a racionalizar menos qualquer sentimento que vier à tona.

Horóscopo de Touro

A tensão pode aumentar neste dia, principalmente mais para o fim do dia. Portanto, não provoque e nem se deixe abalar por situações que tentem lhe tirar do sério. Evite qualquer tipo de competitividade hoje. Você não estará muito paciente para resolver qualquer tipo de discordância.

Horóscopo de Gêmeos

Hoje o âmbito familiar e doméstico está em alta para você. É um dia oportuno para voltar sua atenção e cuidado para as coisas do seu lar e da sua família. Há maior proximidade com os pais também, principalmente com a sua mãe e/ou avós, então aproveite esse momento para conversar, rever fotos, relembrar dos momentos que passaram em família!

Horóscopo de Câncer

Cuidado com a irresponsabilidade, câncer, não é hora de negligenciar suas obrigações e aqueles compromissos que você já assumiu anteriormente. Aja com comprometimento e seja diplomático com suas obrigações. Realize tudo com uma atenção extra para assim evitar retrabalho ou qualquer erro.

Horóscopo de Leão

É preciso ficar atento com suas amizades hoje e nos próximos dias, leonino. Pode haver algumas decepções ou alguém próximo que te prejudique por inveja ou ciúmes. Então, o melhor a se fazer, é seguir sua intuição e já se afastar de pessoas que te causam dúvidas e não te agregam.

Horóscopo de Virgem

Hoje alguns probleminhas podem surgir em relação a amigos ou familiares. Respire fundo, tente resolver tudo aos poucos e com paciência, saiba que é algo passageiro e que não precisa fazer tempestade em copo d’água. Aproveite o momento criativo para seus estudos, projetos e até mesmo para a vida a dois.

Horóscopo de Libra

A criatividade está a seu favor, boas ideias podem surgir hoje para faturar uma graninha extra ou expandir mais seus negócios e serviços! Aposte nessas ideias e nos seus objetivos, tenha iniciativa. No âmbito amoroso, fique atento às pessoas próximas, pois há fortes chances de rolar um romance com algum amigo!

Horóscopo de Escorpião

Hoje acontece um encontro no céu que pode mexer com seu signo, esse encontro pode te fazer se sentir mais carente e extremamente insatisfeito, então já fique atento com essas energias mais baixas do dia. Será difícil também lidar com privações e limitações. Não caia nas armadilhas das frustrações com atitudes compensatórias, você poderá se arrepender depois.

Horóscopo de Sagitário

Sagitariano, seu dia pede calma, paciência e sabedoria. Será importante conferir dados, informações e qualquer tipo de notícia que chegar até você para que não aja de forma equivocada, pois hoje as pessoas tendem a alterar ou ampliar as coisas! É preciso confirmar fontes e até mesmo, ao envolver terceiros, conversar e questionar antes de mais nada.

Horóscopo de Capricórnio

Fique atento, caprica, pois a ansiedade e a inquietação tendem a escapar do seu controle hoje. Respire profundamente e faça atividades de relaxamento se possível. A Lua está cheia, então você sentirá tudo muito aflorado hoje. Foque em atividades criativas e divertidas para amenizar qualquer sentimento ruim!

Horóscopo de Aquário

Neste dia você pode se sentir angustiado, louco para se livrar daquilo que vem impregnando a sua mente com pessimismo ou ansiedade. Portanto, cuidado com reações impulsivas. A vontade de hoje vai ser sair correndo sem olhar para trás. Evite provocar situações tensas, pois essas poderão resultar em rompimentos!

Horóscopo de Peixes

A dica dos astros de hoje é: fique atento com seu dinheiro. Tenha maior cautela com gastos e investimentos e não comprometa seus bens. Pode haver alguns erros de pagamento, alguns equívocos ou até perdas financeiras, portanto, tenha maior controle sob seu cartão de crédito hoje!

