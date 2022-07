Horóscopo de hoje (01/07/22): previsão para sexta-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 1 de julho de 2022, sexta-feira.

Horóscopo de Áries

O horóscopo de hoje para Áries diz que esse é um excelente momento para ampliar seu público-alvo, expandir seus negócios e buscar parcerias. Hoje a boa vontade também está presente nos trabalhos em equipe. Ainda estarão em alta os investimentos em treinamento, workshops, seminários e tudo o que contribua para a formação intelectual. É bacana ir além da sua bolha, pois tudo pode agregar nesse momento, tanto no pessoal quanto no profissional, sendo assim, não fique preso numa única temática. Pode ser bastante interessante estudar mais sobre marketing e mídias sociais, se você não for dessa área por exemplo.

Horóscopo de Touro

Essa sexta-feira vem com um clima de bom-humor, harmonia e romance! Muito provável que você se anime para um happy hour, um barzinho ou um show. Então, taurino, prepare-se para uma noite bem agradável, não perca essa oportunidade que favorece a aproximação entre pessoas. Os astros também favorecem a esfera amorosa, expandindo as chances de encontrar alguém interessante, que te chame a atenção no meio da multidão.

Horóscopo de Gêmeos

O horóscopo de hoje para Gêmeos diz que, nesse momento, Universo pede para desacelerar o ritmo de vida. Seus pensamentos poderão estar confusos, você poderá se sentir inseguro sobre alguma decisão ou algum assunto, portanto, não é o momento de agir, mas sim é um momento para pensar. Então use a sua racionalidade para obter maior clareza, pese os prós e contras sobre determinado caminho/escolha e decida com consciência sobre onde você deseja colocar a sua energia!

Horóscopo de Câncer

Câncer, esse é um excelente momento para você finalmente decidir com firmeza o que você deseja manter ou não na sua vida! É hora de tomar uma atitude racional, ponderada e consciente sobre certos pesos que você vem carregando. Aproveite essa energia da Lua Nova para, se necessário, recomeçar. Os astros te trazem um período de bastante assertividade, criatividade e confiança. Neste dia também é importante que acolha seus sentimentos, que leve em consideração a sua intuição.

Horóscopo de Leão

O horóscopo de hoje diz que é preciso cultivar a paciência, leonino, pois há possibilidade de vir certas situações estressantes ao longo do dia! Se você trabalha com redes sociais, por exemplo, pode ser bem interessante ficar um pouco mais off e focar mais naquilo que te nutre. Lembre também de prestar mais atenção nos seus sentimentos e na sua intuição! Eles estão apontando para caminhos muito potentes e para grandes expansões na sua jornada. Quando você ignora tais sentimentos e intuições, e fica agindo mais de forma racional, você tende a se sentir exausto e isso acaba desencadeando ansiedade e insônia.

Horóscopo de Virgem

Virgem, aprenda a dar valor a tudo o que você possui hoje – seja na esfera material ou emocional. Às vezes esquecemos do que temos, a vida vai seguindo, a ambição vai crescendo, e o descontentamento também, e esquecemos de ser gratos pelo que já temos e que já foi muito desejado um dia. Então pare um momento, observe tudo o que conquistou, lembre-se de quando você desejava estar exatamente onde está. O momento pede presença, conexão e gratidão.

Horóscopo de Libra

O horóscopo de hoje diz que é preciso paciência e persistência! Talvez você esteja desanimado por não estar aonde gostaria de estar, mas, libriano, é importante não desistir. Hoje e nos próximos dias (e para sempre), busque manter o foco e se dedicar às suas metas e ideias, pois é através dessa atitude e postura que você irá alcançar o que tanto quer! Então confie em si mesmo e nas suas habilidades de materialização, o caminho pode ser longo, mas você vai ver que valerá a pena. Tome certo cuidado com apego excessivo e com a estagnação.

Horóscopo de Escorpião

Nesta sexta-feira os astros pedem maior disciplina e foco, escorpiano. É preciso agir com responsabilidade, consciência e maturidade, principalmente no âmbito profissional e financeiro. Saiba usar e valorizar os seus recursos materiais, cuide daquilo que é seu e se dedique profundamente aos seus planos e desejos nessas áreas da vida. Seus resultados e conquistas dependem das suas ações, principalmente por esses dias. Esse chamado está ao redor de todos, mas principalmente de você, nesse momento.

Horóscopo de Sagitário

Esse dia e o final de semana serão dias bem espirituais para você, sagitário. Portanto, a dica é: ouça a sua intuição e preste atenção nos seus sonhos. Sem medo, sem duvidar, sem questionar, sem precisar de uma prova para crer que você é uma pessoa intuitiva. Por esses dias, práticas espirituais serão bem-vindas, te ajudará a elevar sua energia e confiar mais em si mesmo e nos seus sonhos! Lembre-se de que o Universo só te entrega aquilo que é para ser seu.

Horóscopo de Capricórnio

O horóscopo de hoje de Capricórnio diz que nos próximos 15 dias estão fantásticos para dar primeiros passos no que você deseja concretizar, para criar estratégias e planejamentos, fazer mudanças (no visual, de casa, de emprego…), enfim. Por isso, nesse momento, é tão importante que respeite o seu corpo e se nutra com o que te faz bem hoje! Você merece e precisa estar com toda energia e disposição para movimentar os seus sonhos. Hoje você poderá ter muitas ideias e insights sobre o que deseja expandir na sua vida.

Horóscopo de Aquário

Ei, aquariano, evite sofrer por antecipação! Os cenários desastrosos que você cria na sua mente podem nem acontecer. Procure tranquilizar seus pensamentos, acalmando a sua ansiedade. Foque nas coisas mais positivas e você quer que aconteça na sua vida. É preciso encontrar um equilíbrio saudável e justo entre a sua vida material com a sua vida sentimental e espiritual, um não vive sem o outro, pois essa é uma harmonia necessária para todo o sempre.

Horóscopo de Peixes

O horóscopo de hoje diz para que o universo pede para que você não tenha medo de viver novas experiências de vida. Neste momento você está precisando do novo: novas ideias, novas pessoas, novas metas, novos sonhos, novas ações, novos projetos… Pois você pode estar sentindo que a sua vida antiga não faça mais sentido, pelo menos parcialmente, e hoje o Universo te impulsiona a libertar-se daquilo que perdeu o sentido para você. Então confie nas suas ideias, criatividade e intuição.