Horóscopo do dia 4 de setembro de 2022: previsão para domingo

O que está nas estrelas para você? Leia nosso Horóscopo do dia 4 de setembro de 2022 que o ajudam a navegar pelos altos e baixos da vida com dicas especiais para cada signo do zodíaco.

Aproveite para ver a previsão horóscopo mensal de setembro

Horóscopo do dia

ÁRIES

Esse domingo está com uma energia super especial e pode despertar uma vontade grande de viajar ou aprender novas coisas, ariano. Pode ser bem bacana você programar sua viagem de férias ou, se possível, fazer alguma viagem curta por esses dias. Também é interessante não ficar parado e, se der realmente essa vontade, ir atrás de estudar algo novo! É importante que coloque intenção e otimismo em tudo o que escolher fazer. Acredite nos seus desejos, se movimente em prol deles e tudo começará fluir da maneira que você merece.

HORÓSCOPO DE TOURO

Touro, aproveitando a Lua em sua fase Crescente, aceite o chamado para a expansão! O momento é de crescimento e otimismo. Reflita: em que direção você deseja seguir cada vez mais? Onde você quer chegar? O que você realmente gostaria de expandir? Hoje e daqui pra frente é bem importante que tenha essas respostas claras em sua mente para você conseguir direcionar sua energia de forma assertiva, sem dispersar. Então tire esse domingo para fazer essas reflexões e já ir pensando por onde você pode começar a realizar essa expansão na sua vida.

GÊMEOS

Geminiano, o seu domingo tende a trazer muitas e profundas reflexões sobre a vida. Uma delas, bem importante, é se perguntar para onde você está caminhando na sua vida, e do que você está se afastando? Pense sobre isso, sendo sincero consigo mesmo. É algo simples, mas muito profundo. Fique tranquilo caso você não consiga responder de imediato, mas é bem importante que pare neste momento para refletir um pouco, especialmente que Mercúrio, seu planeta regente, logo entrará em movimento retrógrado. Saia do automático da vida e perceba o que você verdadeiramente deseja viver.

CÂNCER

Hoje, e amanhã também, o seu dia proporciona maior confiança diante das situações e maior capacidade de resolução de problemas! O senso de responsabilidade atua de forma a dar resultados de acordo com os esforços. O momento é mais conservador, prático e disciplinado, câncer. O gosto pelo refinado e bons serviços se sobressai nesse período, então você estará afim de aproveitar esse domingo como merece, comendo e bebendo do bom e do melhor. O seu tempo deve ser usado em coisas que valem a pena, canceriano. Este período favorece o desenvolvimento de assuntos mais pragmáticos e conservadores, também administração de empresas, instituições, universidades e negócios.

HORÓSCOPO DE LEÃO

O seu domingo traz um ar de elegância e beleza, do jeito que você adora, leonino. Momento bom para fazer as pazes ou simplesmente estar junto de quem se gosta de uma maneira mais afetuosa. É oportuno tirar um tempo para também cuidar de si, se amar e se mimar. Esse período também favorece encontros em lugares requintados, então que tal se permitir a comer bem, fazer um programa mais refinado com os amigos ou com seu amor? Curta o seu dia à altura do que você acredita que merece e pode.

VIRGEM

Virgem, hoje o dia está muito feliz e com uma possibilidade enorme de se conectar com uma energia super otimista. É interessante que tente fazer algo fora de casa, fugindo dos seus tradicionais domingos, especialmente se você estiver sentindo a sua energia mais mexida. Se anime, coloque uma roupa alegre, colorida e vá aproveitar o seu dia! Saia da energia mental excessiva e dos pensamentos repetitivos. O seu horóscopo do dia pede para que você saia da inércia e vá atrás de novidade, de explorar algo diferente, de arriscar em algo novo.

LIBRA

Neste momento os astros pedem para que dê atenção e cuida da sua saúde física e espiritual e evite desgastes, libriano. Saia da posição de vítima, não aceite pouco da vida e não fique no comodismo. Valorize-se e mantenha em alta o seu amor-próprio. Esta é uma fase que pede purificação energética e alerta para a “vampirização” de energia. Portanto, fique bem atento aos outros à sua volta que podem estar se aproveitando de alguma situação, da sua bondade e boa vontade. É aconselhável ainda que evite gastos financeiros excessivos ou qualquer tipo de investimento material por esses dias.

ESCORPIÃO

Neste dia você receberá ajuda e auxilio de amigos e pessoas que lhe cercam, então deixe de teimosia, pare de tentar centralizar tudo em você e esteja de coração aberto! A fase que você está vivendo é de aprender com os bons encontros e se abrir para novas relações, onde o amor e a lealdade estejam presentes, escorpião. Portanto, entenda que algumas circunstâncias precisam ser superadas, abandonadas ou ressignificadas. O momento é de cortar o mal pela raiz e tirar da sua vida o que impede o seu crescimento

HORÓSCOPO DE SAGITÁRIO

Sagitário, hoje o seu horóscopo quer te mostrar que você não precisa ser uma cartilha e tão pouco ficar cumprindo com seus planos de anos atrás. Entenda que o futuro é incerto e totalmente mutável. Essa é a sua existência e você pode escolher, a qualquer momento, agir em direção ao que deseja experienciar1 não precisam ser grandes mudanças, grandes coisas, mas tente determinar pelo menos uma coisa da qual você vai se afastar (que você sabe que não faz mais sentido) e uma direção para a qual você escolhe caminhar a partir de agora!

CAPRICÓRNIO

Muitas coisas boas estão acontecendo ou próximas de acontecer, capricórnio! Você precisa fazer a sua parte para aproveitar a sua vida e as oportunidades que o Universo oferece. Faça escolhas de forma consciente – algumas coisas precisam ser liberadas (padrões, hábitos, relações, etc) para que outras mais alinhadas se manifestem na sua vida a partir de agora. Seja firme e determinado com suas escolhas! Saiba aproveitar e surfar nessa onda de positividade e abundância que está acontecendo, sabendo identificar suas auto sabotagens.

AQUÁRIO

Aquariano, nesse dia você estará mais pragmático. É interessante usar essa energia para organizar e otimizar a execução de atividades para ter uma boa finalização. O dia também favorece os planejamentos e estratégias para obter melhores resultados, então que tal tirar um tempinho do seu domingo para por em ordem a agenda da sua semana? Faça isso e você vai ver como os próximos dias fluíram com mais assertividade, produtividade e facilidade. Mas cuidado com uma vibe meio “workaholic” que pode pairar no ar hoje, procure se dar ao luxo do descanso!

HORÓSCOPO DE PEIXES

Peixes, é hora de por os pés no chão! Não dá pra ficar sonhando nem divagando de como seria “se isso ou aquilo” acontecesse. O princípio da realidade tem que ser levado em conta. É muito provável que as coisas sejam completamente diferentes daquilo que aparentam. É bom prestar bastante atenção aos sinais para não se arrepender depois. Hoje, tudo pode parecer confuso e você se sentir inseguro, mas procure manter a calma e confiar nas suas escolhas. Se ainda estiver na dúvida sobre qual decisão tomar, não se pressione.