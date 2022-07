Horóscopo de hoje (08/07/22): previsão para sexta-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 8 de julho de 2022, sexta-feira.

Aproveite e leia também o Horóscopo de Julho 2022: previsão mensal para os signos

Horóscopo de Áries

O Horóscopo de hoje diz que uma energia de desfecho, conclusão, fim de ciclo, paira no ar. É o momento de ser honesto e julgar aquilo que, pra você, já deu, que não dá mais pra ficar sustentando. É preciso se posicionar, tomar um partido e agir, ariano, pois é isso que os astros querem de você hoje. Pare de ficar adiando seus sonhos, a partir do momento que você começar desapegar daquilo que tem sido um peso, os caminhos começarão se abrir rumo aos seus maiores desejos. Áries, também é preciso assumir algumas responsabilidades, parar de ficar terceirizando-as.

Horóscopo de Touro

O Horóscopo de hoje diz que ansiedade está no ar! Você poderá sentir dificuldade de concentração, ter dificuldades digestivas, dores de cabeça e certo desconforto emocional. Nesse dia é interessante que opte por alimentações bem nutritivas, leves e saudáveis, evitando refrigerantes e cafeína, pois aumentam a ansiedade. Para se sentir melhor, é aconselhável praticar algum exercício físico, meditar e ter momentos de relaxamento ao decorrer do dia de trabalho. Atenção com o estresse e sentimentos vingativos.

Horóscopo de Gêmeos

Esse é um período em que o intelecto estará funcionando particularmente bem, o que torna o trabalho, estudo e atividades mais fluentes. É melhor privilegiar aqueles trabalhos que exigem mais atenção aos detalhes, mais minuciosos. Também é oportuno para estudar aquela pauta mais densa e chata, pois a leitura e o entendimento das coisas estarão mais ampliados. Aproveite o dia ainda para agendar reuniões e conversas, pois serão produtivas devido à facilidade com a troca de ideias!

Horóscopo de Câncer

Você estará mais obsessivo com assuntos mal resolvidos, o que pode estimular confrontos e desfechos. As questões pendentes te visitam e devem ser resolvidas de vez, sem enrolação, sem postergar mais uma vez. Esse é um momento de conclusões, canceriano. As atividades que envolvem reabilitação, reforma, reciclagem, restauração e afins, estão em alta. Esse é um dia especialmente profundo no quesito espiritualidade e conexão com o invisível, então aproveite essa energia para se conectar com suas crenças, fazer orações e terapias energéticas.

Horóscopo de Leão

Leonino, é momento de reflexão… o que te traz paz? O que te traz a sensação de que a sua vida está em equilíbrio? O que preenche a sua alma? Os astros tendem a tocar num lugar profundo do teu ser, por isso esse é um momento para refletir à fundo! A magia está no ar, é oportuno que corra atrás de se compreender, se autoconhecer e então ter clareza do que verdadeiramente funciona para você, ao invés do que o mundo acredita ser o melhor para você. então pense sobre o que você sente que te nutre muito e o que te traz tal preenchimento!

Horóscopo de Virgem

O Horóscopo de hoje diz que talvez você passe por uma noite difícil, mal dormida, onde os pensamentos estarão um turbilhão. Essa sexta-feira pode ser um pouco ansiosa mentalmente, certa inquietude mental tende a te dominar. É aconselhável sair um pouco do ambiente e sair de perto das pessoas que lhe causam essa inquietude, busque um lugar aberto, ao ar livre, tente se conectar com outras coisas, outras pessoas. Medite, respire, faça uma atividade física. Hoje é importante cuidar da sua saúde mental e mudar seu foco um pouco para se sentir bem.

Horóscopo de Libra

Esse é um ótimo dia para transformações, internas como externas! Que tal mudar seu visual? De repente o cabelo, suas roupas, ousar mais e ser quem você quiser ser, livre de julgamentos. É também um bom momento para ter conversas que precisem de mais diplomacia. Os astros estão lhe proporcionando um dia de tranquilidade e harmonia. Inclusive está bem propício para encontrar pessoas especiais e se divertir um pouco, afinal, já é sexta-feira! Então aproveite a boa vibração astral para fazer aquilo que te eleva e te deixa feliz, com pessoas queridas.

Horóscopo de Escorpião

Com a Lua Crescente no seu signo, o dia pode ser bastante emocionante por aqui. Esse é um momento maravilhoso para colocar mais ação e energia no que você deseja colher na sua vida daqui pra frente. Aproveite esse período e movimento o que for preciso, escorpiano! A energia que a Lua te traz é de conexão com seus sentimentos e intuições, então siga seus mais profundos sentidos e desejos, confiando 100%. O clima pode ser um pouco intenso, então só tenha cautela com possíveis conflitos e colisões de pensamentos.

Horóscopo de Sagitário

O Horóscopo de hoje diz que o Universo quer te mostrar toda a força que existe em você, sagitariano. Pare de ficar se descreditando, se subestimando e se julgando incapaz. A energia que vem quer te preencher de coragem, autoconfiança e autoestima! Esse é um dia para confiar muito no seu potencial e focar naquilo que você quer que aconteça nos próximos dias e então agir. Não se entregue a baixa vibração da insegurança e medo. Se cerque de pessoas que te inspiram e que te motivam a correr atrás dos seus sonhos.

Horóscopo de Capricórnio

Capricórnio, esse é um momento de autocuidado e autoconhecimento! Resgate essas coisas, se permita inserir o que te faz bem no seu dia-a-dia, com compromisso mesmo. Descubra o que te traz esse bem-estar e harmonia, que são tão necessários, especialmente agora. Relembre suas paixões de infância, experimente coisas novas, viva a sua vida! Não deixe em último plano o que é importante para você, pois se você deixa de lado por muito tempo aquilo que te nutre, você vai perdendo o prazer de viver.

Horóscopo de Aquário

Você poderá sentir, do nada, certa angústia, coração apertado, um pouco de desanimo e tristeza… não ignore esses sintomas, aquariano, procure desvendar e rever isso. Isso tudo pode estar vindo à tona, talvez, por você estar esquecendo de si mesmo, negligenciando seu bem-estar e saúde mental, física e emocional, se distanciando daquilo que te faz verdadeiramente bem. Então observe o que você sente falta, o que você pode fazer para mudar esse quadro, e faça.

Horóscopo de Peixes

O Horóscopo de hoje diz que nessa sexta uma energia de estagnação e preguiça podem te dominar. Será necessário sair da inércia, se movimentar, por mais difícil que seja no começo, mas é preciso que se lembre dos compromissos que você criou consigo mesmo e encontre essa força interna aí! Uma boa possibilidade é buscar enxergar as coisas através de outras perspectivas, e então tentar fazer tudo de forma diferenciada, explorando mais a sua criatividade. Então mude a rota do trabalho, mude seu café da manhã e o restaurante que você almoça, mude os noticiários que você lê ou assiste. Crie esse compromisso de inovar sempre que as coisas parecerem meio tediosas por aí.