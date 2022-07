Horóscopo de hoje (09/07/22): previsão para sábado

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 0 de julho de 2022, sábado.

Horóscopo de hoje de Áries

O Horóscopo de hoje diz que o signo de Áries pode encontrar uma motivação a mais para realizar seus projetos com constância e pé no chão: a verdadeira mão na massa pode estar ao seu alcance neste dia. Entretanto, para chegar neste estado, é necessário atravessar a intensidade das emoções, sendo uma boa sugestão acalmar os ânimos se estes estiverem exaltados e tentar realizar atividades práticas. O primeiro passo é identificar o conteúdo emocional, depois pode se dar uma atividade que traga um alinhamento para aquela emoção e sua mente. O importante é experimentar o movimento emocional através de passos firmes.

Horóscopo de Touro

O horóscopo de hoje para Touro revela que haverá descobertas, clareza, quanto ao conteúdo emocional que pode estar causando uma resistência à atitude prática deste signo. É importante notar que a busca por segurança emocional e as crises que isto carrega será um tema forte a ser abordado pela mente. Faz muito mais sentido, no dia de hoje, reservar sua energia para lidar com esse trânsito subjetivo intenso do que iniciar novas atividades que envolvam muito movimento ou muitas pessoas.

Horóscopo de Gêmeos

O horóscopo de hoje para Gêmeos carrega a necessidade de explorar os espaços do campo emocional. É um dia em que apesar da vontade de expandir e conhecer novos arredores afora, a sensação é de que está dentro em profundezas emocionais que direcionam para a resolução das crises com relação ao apego/desapego, controle/descontrole e necessidade de nutrição emocional. É dia de descobrir quais caminhos existem para encontrar seu acolhimento.

Horóscopo de hoje Câncer

O horóscopo de hoje para o signo de Câncer vai proporcionar uma descida às profundezas da sensibilidade aquática de si, só que neste caso, há a possibilidade de carregar consigo ferramentas para trabalhar mais pragmaticamente estas emoções. Se possível, reserve este dia para investigações sobre acontecimentos que estão nas raízes da sua subjetividade. Observar padrões de comportamento e reações emocionais, entendê-los mais a fundo e transformar as crises que surgem em possibilidades de potencializar aspectos de si.

Horóscopo de Leão

Para o signo de Leão, o horóscopo de hoje revela desafios sobre aberturas e entradas no campo sensível de forma irremediável, ou seja, por mais que não seja da sua vontade, os caminhos estão levando a olhar cada vez mais para confortos e desconfortos que habitam este espaço emocional. Tirar o dia para redirecionar e fundir a mente racional com a mente subjetiva vai trazer conteúdos importantes, embora conflitantes, necessários para um desenvolvimento melhor a médio e longo prazo do seu eu.

Horóscopo de Virgem

O horóscopo de hoje, para o signo de Virgem, revela que é um dia muito importante para investigações emocionais, fundamentais para o melhoramento da sua funcionalidade humana. Isso quer dizer que entraves, obstáculos provenientes da subjetividade, hoje estarão com a possibilidade de estarem mais claros e assim, você poderá se organizar para realizar seus cortes, mudanças de hábito, transformações necessárias na sua psique emotiva. Se tudo começa com um bom entendimento, hoje é um bom dia para começar a entender a fundo.

Horóscopo de hoje de Libra

O horóscopo de hoje diz que o signo de Libra no dia de hoje enfrenta desafios no quesito emoções. Como estar disponível para tantas pessoas e se deparar com diferentes aspectos subjetivos vindos de cada pessoa? É momento de Libra perceber a interação sensível que acontece, para além do aspecto racional da sua atuação no mundo. Pode não ser um dia muito agradável pela intensidade do conteúdo emocional, mas é aconselhável saber separar e definir ações práticas de auto acolhimento. Filtrar melhor as pessoas envolvidas e cuidar da sua nutrição afetiva são ensinamentos importantes deste dia.

Horóscopo de Escorpião

O dia de hoje para Escorpião trará portas abertas para entender alguns caminhos da vida emotiva até a prática, podendo desenvolver diálogos que desenvolvam este entendimento e tragam soluções sobre que atitudes tomar de acordo com o sentimento que lhe toma. Os temas em desenvolvimento são sobre cuidado e nutrição, acolhimento e pertencimento ao que considera segurança emocional, portanto, considere abandonar, transmutar, aquilo que te prende em situações de crises de sensibilidade.

Horóscopo de Sagitário

O signo de Sagitário no dia de hoje talvez seja obrigado a parar um pouco seus movimentos, o que pode ser difícil, mas é extremamente recomendável pois as emoções já presentes podem tirar o eixo mutável deste signo e causar profundas crises de segurança afetiva, principalmente se a vontade de expandir e crescer a qualquer custo estiverem ativas. É um dia para ampliar os horizontes para dentro, mergulhar nas profundezas de si e aprender melhor sobre como estabilizar suas emoções e necessidades de acolhimento pessoal.

Horóscopo de hoje de Capricórnio

O horóscopo de hoje para o signo de Capricórnio aponta para esclarecimentos sobre ações fundamentais para a saúde da estrutura emocional. Metaforicamente falando, neste dia está disponível uma lupa ou algum instrumento mais preciso que melhore o acesso à informação sobre o que está causando problemas, atrasos, confusões no que diz respeito às materializações na vida. Por mais que o eu tenha desejos de expandir e manter seus passos firmes, é necessário antes entender os desafios emocionais envolvidos.

Horóscopo de Aquário

Em um dia em que a intensidade emocional está em alta, Aquário pode trilhar estes caminhos de modo inteligente e olhar bem seu campo sensível, utilizando uma vontade investigativa para descobrir os entraves da sua vida afetiva e desenvolver uma via prática para os caminhos descobertos. Desse modo, garantirá que haja um bom uso da energia do dia, caso contrário, se verá rodeado de problemas e crises com relação às suas raízes emocionais.

Horóscopo de hoje de Peixes

O horóscopo do de hoje para Peixes sugere que o olhar se volte completamente para o setor emocional da vida com a intenção de observar, entender os pontos de crises no quesito segurança emocional (como foi o cuidado na infância, por exemplo) e também no modo como isso se relaciona na conexão afetiva com outras pessoas. Um dia bom para agir de forma prática sobre isso, tomando decisões que desenvolvam novas construções, hábitos firmes, sobre como lidar com a extrema sensibilidade.