Horóscopo de hoje (12/07/22): previsão para terça-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 12 de julho de 2022, terça.

Horóscopo de hoje de Áries

Para hoje é preciso ter atenção, Áries, porque lhe invade, aqui, a vontade de mudanças, de expansão, o que pode ocasionar atitudes apressadas no trabalho e na rotina no geral. O conselho é manter a calma, agir devagar e com otimismo, em tudo que fizer. Você tende a sentir um ar de cobrança, tanto interna, quanto externa, e isso poderá te deixar um pouco irritado e sem paciência com os outros, pois esse não é um bom dia para trabalhar sob pressão. Procure seguir num ritmo mais suave e leve, sem forçar a barra, sem tentar fazer aquilo que você sente que não vai ser satisfatório.

Horóscopo de Touro

O horóscopo de hoje indica uma disposição muito boa para os taurinos! Você se sentirá capaz de realizar várias coisas, inclusive aquilo que antes você achava ser inapto. Então, touro, que tal aproveitar essa energia para decidir e ter atitudes sobre assuntos que estavam pendentes? Este é um bom momento. Muitas coisas tendem a serem resolvidas por hoje, para isso é necessário manter o foco e uma postura de seriedade com as tarefas. Se está procurando um novo trabalho ou novos desafios, aja e invista; ventos sopram a favor. É uma ótima hora para concretizar alguns objetivos!

Horóscopo de Gêmeos

O horóscopo dos geminianos vem com uma pegada mais rígida e exigente. Você pode sentir uma certa cobrança interna e um questionamento do tipo: “o que você está fazendo com a sua vida?”. Tenha cuidado com o pessimismo, cuidado para não cair na vibração de ficar achando que tudo o que você faz é ruim ou errado. Procure focar suas forças e energias no trabalho, mas naquele trabalho que você gosta e se sente satisfeito ao realiza-lo. O desafio do seu dia será, justamente, manter o foco e o planejamento, isso são coisas que irão exigir um pouquinho mais esforços da sua parte para que tudo dê mais certo e seja mais fluido no seu dia.

Câncer

Com os aspectos do Horóscopo de hoje, a previsão para Câncer aponta um possível medo da escassez, o que leva os nativos desse signo a restringir os gastos. Você, canceriano, estará muito mais sensível às críticas, ao que os outros vão pensar de você. Mas em contra partida, esse pode ser um dia muito produtivo, benéfico para planejamentos, desde que se tenha comprometimento, pois há certa exigência e cobrança chegando à você. Aproveite essa energia, ainda é terça-feira, dá tempo de deixar a sua semana muito mais organizada e planejada! Atenção com possíveis dores articulares, nos joelhos, na coluna, abdômen e dentes.

Horóscopo de hoje de Leão

Leonino, o seu horóscopo já vem trazendo o conselho de colocar uma roupa mais alegre, colorida, que te deixe mais otimista – fuja das cores cinza e marrom. Neste dia é necessário observar como é e está a sua rotina… você já parou para pensar quantas coisas maravilhosas podem ser feitas em um dia? Então, leão, busque fazer algo de diferente e fascinante hoje! Não se entregue ao pessimismo que rodeia o clima energético do dia. Foque naquilo que te dê inspiração e motivação para viver uma terça-feira mais interessante e empolgante.

Horóscopo de hoje de Virgem

Virgem, o seu horóscopo hoje vem pra te trazer um puxão de orelha: pare de complicar tanto a sua felicidade. Pare de colocar uma culpa e um peso muito grande na sua vida. Pare de se preocupar demais com o que as pessoas vão pensar. Pare de se meter em situações que não te fazem bem! O momento astral quer te mostrar que, quanto mais você segue os desejos do seu coração, a sua sabedoria interna e intuição, mais feliz você é. Então, virginiano, neste dia, se proponha a fazer mais do que te nutre, escolhendo o que te faz verdadeiramente bem!

Horóscopo de Libra

Neste dia os astros querem te incentivar e te inspirar ao compromisso com seus sonhos e desejos, libriano. É preciso ter consciência sobre a forma como você está agindo e as escolhas que você faz diariamente. Pare de se acomodar com “mais ou menos”. Buque o que faz a sua alma feliz! O momento é propício para mudar o jogo pro seu lado, pois ainda há tempo. É importante ter atitudes e escolhas que façam sentido para você e que te tragam paz. Se comprometa consigo mesmo a começar, ainda hoje, fazer coisas que você sabe que te trarão plenitude e satisfação.

Escorpião

O horóscopo de hoje mostra a importância de iniciar os movimentos que sua alma deseja, por mais desafiador que possa parecer. Se for o caso de pedir ajuda profissional, peça e cuide da sua saúde física e mental, escorpiano. Os movimentos também são internos… aliás, os movimentos são muito mais internos do que externos, afinal, não adianta fazer grandes coisas do lado de fora, e o lado de dentro seguir bagunçado e destruído. Priorize seu bem-estar, o dia traz esse foco para o autocuidado e autoconhecimento, de forma responsável e disciplinada.

Sagitário

Os astros hoje pedem calma e cautela. Talvez você passe por momentos de turbulências, e para que você consiga resolver tudo o que for necessário, com exatidão, será preciso foco e disciplina. Evite comportamentos impulsivos ou infantis, pois eles não lhe ajudarão, na verdade, só vão atrapalhar e te fazer perder tempo… é a falsa sensação de alívio. Esse é um dia para manter uma postura mais séria, madura e responsável. Então, sagitariano, seja comprometido com suas obrigações e metas pessoais!

Horóscopo de hoje de Capricórnio

A Lua Crescente amanhece no seu signo, sendo essa uma energia incrível para movimentar os seus sonhos, planejar suas metas, férias, viagens, e fazer tudo o que for preciso com muito carinho, dedicação e otimismo. Porém, capricorniano, para hoje é necessário ter cautela com certo sentimentalismo que paira no ar, devido a Lua no seu signo. Cuidado para não ficar baseando suas ações somente nas suas emoções, sem um fundamento ou propósito verdadeiro. Hoje e amanhã são dias interessantes para buscar compreensão sobre o processo emocional que te impede de construir aquilo que você deseja na sua vida.

Aquário

Nessa terça-feira procure viver a vida de maneira mais leve, mas isso não quer dizer irresponsável. Você pode sentir certa tensão, pessimismo e pressão por conta dos movimentos astrais do dia, isso já basta, né? Por isso, busque leveza. Cobre menos de si mesmo e das pessoas próximas, mantenha uma postura mais flexível e bem-humorada, pois será muito mais útil do que se manter fechado e rígido. Esse é um bom momento para confiar mais nas suas ideias e pensamentos, pois a sua criatividade estará em alta! Responsabilidade, paciência e dedicação serão necessários para que você alcance alguma meta ou objetivo.

Horóscopo de Peixes

Esse é um dia para manter uma postura discreta, ser mais reservado. É aconselhável que não compartilhe suas ideias, planos e expectativas com qualquer pessoa. Guarde esses planos para si mesmo e compartilhe somente com pessoas de sua extrema confiança. Cuidado para não manter uma postura muito fechada e teimosa, esse momento pede flexibilidade. Pisciano, siga devagar, sem pressa, pois a pressa não vai te ajudar a chegar mais rápido, isso é ilusão. Se dê tempo, pare de se comparar tanto, pois isso traz o sentimento de atraso. Entenda que as coisas levam tempo para serem construídas e para que os resultados cheguem.