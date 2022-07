Horóscopo de hoje (11/07/22): previsão para segunda

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 11 de julho de 2022, segunda.

Horóscopo de hoje de Áries

O horóscopo de hoje diz que a fertilidade está em alta, então se pretende engravidar ou até mesmo desenvolver um projeto, expandir uma ideia, aproveite esse momento, pois essa fertilidade está abrangendo todos os aspectos da vida em que possa haver criação de algo, facilitando sua germinação e desenvolvimento! Você está mais expansivo, otimista e afim de realizar seus desejos, isso é um combustível para fazer da forma certa o que quer. Agarre as oportunidades, converse com pessoas, e não tenha medo de mudanças.

Horóscopo de Touro

Taurino, a sua semana começa trazendo certa instabilidade, onde imprevistos podem acontecer com mais frequência. Você, nativo de touro, tende a ser mais inflexível, o que pode ser um tanto estressante passar por tais imprevistos. Mas o conselho é: relaxa e deixe fluir, tenha jogo de cintura para contornar as situações e leve os acontecimentos na “esportiva”. Convém evitar aborrecimentos e estresse desnecessários. Nesse dia também é importante observar sua saúde física, principalmente se você sofre com problemas circulatórios ou pressão alta.

Horóscopo de Gêmeos

O horóscopo de hoje diz que os ares aqui se tornam mais letárgico para gêmeos, o que diminui a disposição e também a produtividade nesse início de semana. O conselho é evitar o trabalho mais penoso, adiando-o. A execução das atividades pode ser prejudicada em consequência de antipatias ou ainda decepções com as pessoas. Fique atento! Busque fazer as coisas com mais tranquilidade e calma neste dia, não crie expectativas e opte por tarefas mais individuais, pois assim você evita possíveis frustrações ou estresses. Seus sentimentos podem se mostrar confusos também, melhor não tomar grandes decisões a partir das emoções.

Câncer

Canceriano, evite marcar compromissos importantes para hoje, pois o clima está pesado. Caso já tenha compromissos e não tem como desmarcar, nem adiar, é aconselhável que tenha cautela no que vai falar, acordar, combinar. Preste atenção nos detalhes e não deixe passar nenhuma informação. Neste dia você pode sentir falta do apoio das pessoas que você mais conta, isso pode causar um chateamento, mas não interiorize isso para sempre, quando tiver a oportunidade é bacana falar sobre o que pensou e sentiu à respeito. Esse não é um bom momento para abordar alguém mais calorosamente.

Horóscopo de hoje de Leão

A combinação astral do dia reduz certa rigidez e inflexibilidade! É um momento para ir se soltando, criando mais intimidade com as pessoas, sendo quem você é verdadeiramente, e se abrindo para novos conceitos, ideias e mudanças. Se anteriormente havia surgido oportunidades que você recusou, agora pode ser interessante repensa-las e olhar para elas com mais carinho e otimismo. Também há um clima de sedução no ar, podendo facilitar os encontros românticos e as novidades dentro do relacionamento.

Virgem

O horóscopo de hoje diz que esse é um período em que vai florescer o que verdadeiramente for genuíno e profundo! Aqui será possível até mesmo recuperar relacionamentos, trazendo de volta à vida aquelas relações que sofreu um afastamento, seja amoroso, familiar ou amizade. Já os vínculos que existem atualmente tenderão a se aprofundar ainda mais. Aproveite esse momento para conhecer mais da pessoa que está sempre com você, seja em casa, no trabalho, na faculdade, enfim… mostre interesse pelo o que o outro tem pra te contar, esteja presente e atento.

Libra

O horóscopo de hoje diz que espírito da aventura lhe visita. A vontade é de ir além do comum, da rotina, se aventurar com o objetivo de alargar seus horizontes de vida. Otimista, você ficará ainda mais generoso, querendo cuidar, ajudar, mas também querendo gastar mais e viajar mais. Aliás, libra, atenção com seus gastos exacerbados! Esse é um momento interessante para os nativos desse signo investir em algo que queiram muito, principalmente se for uma viagem ou alguma aventura radical, mas mantendo a diplomacia e o bom senso.

Horóscopo de hoje de Escorpião

Nesta segunda-feira você poderá receber uma ajuda especial de uma pessoa influente que você admira muito. Não fique tímido, aceite! Bons ventos apontam para o fechamento de negócios. Se você está aguardando algum retorno sobre algo, hoje você pode receber essa resposta e ficar bastante satisfeito. Esse é um bom período para um acordo ou parceria assertiva, que trarão bons frutos! Esse é um dia de bastante sorte para os escorpianos, pois vocês estarão super conectados espiritualmente, recebendo insights e mensagens intuitivas, o que ajudará em suas escolhas e feitos.

Sagitário

Para os sagitarianos, a semana começa harmônica, fluida e bem positiva nos assuntos materiais. Esse é um bom momento para mudanças de cargo, emprego, carreira. Também um bom momento para aceitar novas propostas, pedir um aumento ou ganhar um dinheiro extra. O dia ainda é favorável para trabalhos em equipe, parcerias e sociedade. O amor também ganha destaque aqui, pois seu campo emocional estará aflorado e você vai desejar contar mais sobre aquilo que sente, além disso, estará mais receptivo para os sentimentos dos outros.

Horóscopo de hoje de Capricórnio

O dia de hoje para os capricornianos pode ser desafiador, pois a pauta principalmente é acerca das suas emoções e sentimentos, coisas que normalmente você deixa para depois. Pois neste dia será bem necessário trazer seu olhar para dentro, se permitir sentir o que tem para ser sentido, e mais, se deixar transbordar! Então, capricórnio, converse, desabafe com alguém da sua confiança. Desague e permitindo chorar, se for necessário. Não fique se contendo e se controlando emocionalmente o tempo todo com medo de expor vulnerabilidades. É um dia para encarar aquilo que fica escondido nas sombras do seu interior.

Aquário

Os nativos de aquário encontram aqui pontualidade, produtividade e disciplina, tudo bem favorável para iniciar uma nova semana com tudo! Bom momento para todas as atividades que lidem com a área administrativa e financeira. Esse período favorece é tratamentos dentários e de coluna. Os astros ainda mostram ser um bom dia para tornar oficial uma união, então aproveite! De repente podem sentir uma vontade de ousar, mudar o trajeto, o plano, se arriscar um pouco mais… siga seus instintos, aquariano. Os astros estão apontando para um desejo por aventuras.

Horóscopo de Peixes

O horóscopo de hoje diz que vocês tendem a ser tomados por um sentimento de melancolia. O aumento da sonolência e uma certa passividade pode lhe trazer a desconcentração e a distração do que é importante. Aliás, é preciso maior atenção no trânsito, principalmente se for você o motorista! Esse pode ser um dia meio estranho, devagar, demorado, onde há certa falta de objetividade, podendo tornar seu dia de trabalho menos produtivo e mais difícil até para uma simples atividade, como uma leitura.