Horóscopo do dia 12 de setembro de 2022, segunda-feira

O que está nas estrelas para você? Leia nosso Horóscopo do dia 12 de setembro de 2022 que o ajudam a navegar pelos altos e baixos da vida com dicas especiais para cada signo do zodíaco.

Horóscopo do dia

Previsão para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ÁRIES

Sua semana inicia já pedindo paciência e sabedoria para agir, ariano, pois você poderá sentir as coisas um pouco difíceis e tudo de ponta cabeça. A energia também estará num ritmo mais lento, talvez você sinta que esteja estagnado em alguma ideia ou projeto. Mas procure manter a calma e não desanimar, isso é apenas momentâneo. Não fique se cobrando, procure controlar seu estresse e ansiedade e mude o foco quando perceber que as coisas não estão fluindo como gostaria. É um momento super bacana também para a sua espiritualidade.

TOURO

Touro, alguma decisão que você precisa tomar urgentemente está te causando ansiedade e pressionando sua mente. para aliviar todo esse peso mental e se sentir leve e livre de tantas autocobranças, é necessário agir! O momento é oportuno para tomar uma decisão e seguir por um caminho, e é necessário que esse caminho realmente contemple com a sua essência, com aquilo que vai deixar seu coração em paz e te fazer feliz. Pare de ficar se torturando, tendo noites mal dormidas. É positivo que conte com a ajuda de alguém de sua confiança, alguém que te conhece intimamente… essa pessoa poderá trazer uma perspectiva nova para você!

GÊMEOS

O momento é de olhar para o futuro e dedicar tempo e energia para suas metas, geminiano. É hora de confiar mais em si, nos seus planos e projetos! Os astros trazem um período de autoestima, solidez e coragem para enfrentar seus medos. Confie na sua sabedoria e no seu poder pessoal, geminiano. Siga seus instintos, porém, não faça nada sem pensar direito. É super importante usar esse momento para criar estratégias e realmente ter um plano. Com seu planeta, mercúrio, em movimento retrógrado, favorece com que você use esse período para reflexões, repensar a rota e desenvolver um planejamento.

CÂNCER

A sua semana começa com uma energia ótimo e o astral lá em cima, canceriano! É um dia de criação, sua mente estará afiada e cheia de ideias e soluções. Aproveite esse momento super criativo e foque no que é importante e que precisa ser desenrolado ou desenvolvido. É super positivo tirar uma ideia do papel também! Confie na sua criatividade, câncer, o universo está te trazendo ânimo e disposição para fazer o que for necessário para se sentir realizado. O momento também é auspicioso para se conectar com sua espiritualidade, buscar o autoconhecimento e, assim, compreender mais a fundo sua essência e propósito.

LEÃO

Leonino, a sua segunda-feira tende a ser um pouco desafiadora. Paira no ar uma falta de clareza, confusão mental e emocional, incertezas e pode faltar compreensão. É um período difícil que exige calmaria, pois não vai adiantar se pressionar e nem mesmo se estressar com as situações. Portanto, se possível, opte por se recolher, interiorizar, observar. Caso não seja viável, é aconselhável que busque fazer coisas de maneira mais individual, onde você não precise ficar a todo momento em contato com as pessoas ou aprovando coisas com os outros. Respire profundo… vai passar!

VIRGEM

O seu horóscopo do dia pede para que você caminhe com mais calma, portanto, é interessante iniciar a sua semana com leveza, sem acordar desesperado. Procure se programar muito bem, se adiantar para os compromissos e planejar sua agenda. É indicado ainda que ouça sua intuição e preste atenção nas suas emoções… algumas coisas tendem a vir à tona e isso será importante. alguns assuntos do seu passando também tendem a retornar nesse período, virgem, portanto, ao invés de fugir ou ignorar, resolva!

LIBRA

Libriano, muito cuidado com ilusões nas relações – sejam elas amorosas, familiares, profissionais ou de amizade! É preciso estar atento, de olhos abertos e com um pé atrás. Sabe aquele ditado “quando a esmola é demais, o santo desconfia”? Pois bem, tome isso como verdade hoje. Pessoas poderão se aproximar do nada, cheias de boas intenções, promessas e tudo mais que encha os olhos… desconfie! Há uma tendência a se meter em confusão, cilada ou ainda cair em golpes. Cuidado para não perder dinheiro nisso. A ganância pode te autodestruir.

ESCORPIÃO

Escorpiano, essa é uma segunda-feira super positiva e otimista para você! A energia é de agilidade, criatividade, animação e autoconfiança. O seu brilho pessoal estará radiante e você poderá receber muitos elogios pelo o que você é e por aquilo que você faz. O momento astral também é de movimento, escorpião. Então aproveite esse período para movimentar suas ideias, seus sonhos e desejos. É oportuno se dedicar à algum projeto ou tirar alguma ideia do papel. Porém, saiba o que quer, tenha claro onde quer chegar, para não haver dispersão e nem arrependimentos.

SAGITÁRIO

É tempo de seguir em frente e encarar de frente o que te causa medo ou te atrapalha, sagitariano. Chega de evitar ou ignorar as pedras no caminho, pare de tomar outros rumos por conta de algumas pessoas. Agora é o momento para fazer exatamente o que você acha essencial para si mesmo. Preste atenção, pois algum sonho ou ideia do seu passado tende a voltar, até mesmo algo de quando você era criança pode vir com força. Persista no que você acha que é o melhor nesse momento, seja forte, confie em si mesmo e vá em frente!

CAPRICÓRNIO

O horóscopo de capricórnio desta segunda-feira traz um dia super espiritual, com o chamado para prestar atenção nas suas emoções e no que estiver vindo à tona. Alguns acontecimentos poderão mexer bastante com o seu emocional, portanto, será preciso bastante sabedoria para agir da forma correta, capricorniano. saiba o que é positivo enfrentar e superar e reconheça o que é necessário abandonar ou transformar. Vai ter sentimentos do seu passado ressurgindo, e nesse momento é importante compreender mais afundo o que eles o querem lhe dizer e então decidir o que fazer com isso. Não tenha receio de deixar para trás algumas coisas.

AQUÁRIO

Nesta segunda-feira é aconselhável entrar em alinhamento com as pessoas, pois pode dar resultados. Então, evite conflitos e discussões, ao invés disso, procure um denominador comum. O dia é excelente para aquela reunião, pois as pessoas estarão mais abertas e receptivas para a organização e para alinhar as ideias. Esse é um ótimo momento para encontrar um equilíbrio nas relações! Além disso, aquariano, hoje é um bom dia para você se mimar e se permitir a desfrutar das coisas boas da vida, então aproveite esse bom período astral para comer em um lugar refinado, tomar um bom drink, fazer algum passeio e curtir a si mesmo!

PEIXES

A sensibilidade, a intuição e a criatividade estão afloradas nesta segunda-feira! É preciso mergulhar fundo em si para reconhecer o próprio valor, peixes. Permita-se silenciar e contemplar tudo o que está vindo à tona. Permita-se sonhar, mas traga os pés para realidade, ainda mais com essa Lua Cheia acontecendo no seu signo… ilusões podem rolar. Atenção também com a impulsividade na comunicação e nas atitudes. Perceba o que as situações externas estão trazendo de oportunidade para você dissolver padrões de comportamento que não estão mais alinhados com sua essência, pisciano. Conecte-se com o que lhe inspira a se tornar sua melhor versão!