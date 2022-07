Horóscopo de hoje (13/07/22): previsão para quarta-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 12 de julho de 2022, terça.

Aproveite e leia também o Horóscopo de Julho 2022: previsão mensal para os signos

Horóscopo de hoje de Áries

Este é um dia para manter mais animação, disposição e bom-humor. Não caia na tendência de cobrar e exigir muito de si mesmo, ariano. Só por esse dia, pelo menos, busque pegar mais leve consigo e respeitar seus limites. Conversas, diálogos, atividades descontraídas serão bem vindos para melhorar o seu dia, seu humor e suas relações também. A sua criatividade tende a ficar em alta hoje, portanto, confie nas suas ideias! É aconselhável que invista em atividades e hobbies que te deem mais alegria.

Horóscopo de hoje de Touro

Esse dia requer cuidado com as trocas, conversas, comunicação em geral! Mas independentemente disso, o céu traz uma vontade de fazer coisas novas, diferentes, ousadas e até mesmo de conhecer pessoas novas. É interessante que procure opinião, orientação, de pessoas que pensem diferente de você, taurino. Isso pode ocasionar numa vantagem, numa nova perspectiva, algo que você ainda não estava enxergando. Além disso, esse é um dia onde você vai desejar superar alguns obstáculos e seus próprios limites, persistir em seus objetivos e metas.

Horóscopo de Gêmeos

Gêmeos, essa é uma quarta-feira para buscar inspiração. Sinta a alegria em estar vivo, vivendo exatamente o que você está vivendo hoje. O Universo te encoraja a se reconectar com a sua criatividade, seus sonhos e desejos profundos. Esses são dias onde a sua sensibilidade está sendo iluminada. Saia do automático, esteja mais presente nas suas tarefas e atitudes do dia-a-dia, comece a se comprometer mais com o que você deseja alcançar. Geminiano, este é o sinal que você estava esperando para fazer algo: siga em frente e confie na sua intuição.

Câncer

O dia começa tenso em relação à comunicação, canceriano. É preciso estar atento às palavras que usa ou, então, à falta de diálogo nos seus relacionamentos íntimos. Há ainda a tendencia em ser mal interpretado, portanto, cautela! É aconselhável que nesse dia evite falar sobre seus assuntos pessoais e também dos outros. Cuidado para não se envolver em fofocas ou disseminar fofocas, já que Mercúrio no seu signo ficará oposto à Lua. Essa oposição traz confusão para os diálogos e pensamentos, dando maior chance de falhas e bagunça nas conversas, como se fosse um telefone sem fio.

Horóscopo de hoje de Leão

Período no qual a complementaridade está em alta com Lua e Sol em oposição! Portanto, busque colaboração, seja colaborativo, faça as coisas em duplas. Os astros anunciam encontros, facilitando interações, acordos, negociações, trabalhos, enfim. Leonino, é importante que, igualmente, ajude e expresse gratidão pelo apoio que receber. A demanda é de reciprocidade, porém, pode acontecer de intensificar a tensão para relações em crise. É preciso interiorizar seus processos emocionais para não descontar nos outros aquilo que está confuso dentro de você.

Horóscopo de hoje de Virgem

Essa quarta-feira está excelente para resolver alguma pendência com alguém, virgem, então converse bastante para esclarecer as coisas e conseguirem chegar em um denominador comum! Com os aspectos astrais de hoje, é interessante que desenvolva mais carinho, afeto e gentileza com as pessoas do seu convívio. Demonstre mais seus sentimentos, diz mais sobre o quanto você admira alguém, sobre como você acha incrível o trabalho de tal pessoa e afins. Você tem o poder de mudar e melhorar o dia de alguém, lembre-se sempre que gentileza gera gentileza.

Horóscopo de Libra

Hoje o horóscopo dos nativos de libra pede por mudanças. Esse é um momento em que você precisa ter novas atitudes, ações e comportamentos, se deseja melhorar a sua vida. Ou seja, libriano, o dia de hoje é favorável para realizar profundas transformações, mudanças que antes te causavam medo e seguir rumo à novas possibilidades. Seus relacionamentos ganham destaque neste dia, então também é bem oportuno realizar mudanças necessárias, seja no seu casamento, namoro ou amizades. É importante ter em mente que ações repetidas, geram resultados repetidos, portanto, observe o que precisa ser transformado e transforme!

Escorpião

A sensualidade e o estreitamento dos laços íntimos já existentes estão favorecidos neste período para os escorpianos. Se deve valorizar e se aprofundar nas relações com pessoas que te valorizam! Se havia uma relação importante da qual tinha se afastado, é um bom momento para recuperar o vínculo, se for do seu desejo. Então curta essa energia de hoje à sós com seu par, esquentando a relação, conhecendo ainda mais um sobre o outro. E se a vontade for de reestabelecer laços, o faça de forma honesta e gentil.

Sagitário

A energia do seu dia está bastante forte e trazendo muita determinação, então lembre de integrar isso ao longo do seu dia, sagitário! Busque acalmar seu coração diante de perrengues e desafios, pois fazem parte da vida. O mais importante é a sua postura quando esses momentos intensos surgirem. Mantenha a confiança de que você está sempre sendo direcionado para o melhor caminho possível! Esta quarta-feira é justamente sobre isso: confiança, coragem e determinação. O seu dia vem com bastante foco na área profissional, então é bem bacana direcionar essas energias para essa esfera da sua vida.

Horóscopo de hoje de Capricórnio

Nesta quarta-feira a Lua fica Cheia no seu signo, prometendo mudanças intensas e definitivas na sua vida. A Lua está no seu ápice, iluminando o seu inconsciente, trazendo algumas coisas à tona, por isso esse é o momento de olhar para frente, para o futuro, entendendo melhor o que você deseja construir lá. Essa Lua forma um aspecto com Urano que traz libertação de tudo aquilo que reprime e oprime. Então aproveite essa energia para se livrar dos pesos, das travas, do pessimismo e se abra para as transformações que os próximos dias trarão!

Aquário

O seu horóscopo de hoje pede para que encare tudo com mais leveza! Não leve tudo tão a sério e, quando se deparar com um obstáculo, procure manter o foco no seu objetivo sem perder o entusiasmo, aquariano. Quando você escolhe fluir com os acontecimentos, tudo fica mais leve e simples de solucionar. Não fiquei esquentando a cabeça com coisas que, no fundo, você sabe que não vai valer a pena. Escolha se divertir mais com a vida! O clima astral te incentiva a ir atrás do que deseja com muita determinação, persistência, mas lembrando de se divertir com o o processo, com a caminhada.

Horóscopo de Peixes

Nesta quarta-feira, a solidariedade, a compreensão e a tolerância lhes visitam, fazendo com que a cortesia esteja presente nos tratamentos pessoais, nas conversas gerais. O dia de hoje traz compromisso com suas relações, pisciano. Esta sensibilidade afinada vem acompanhada de romantismo, sedução e encantamento. Aproveite esse momento, essa energia leve, para encantar e se deixar seduzir. Lindo dia para o amor, para se apaixonar, para os casamentos, para os encontros do acaso. O que acontece aqui, tende a ser definitivo, seguro e estável.